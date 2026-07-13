Флориан Виртс учун синов даври: Ливерпул юлдузи 116 миллион фунтни оқлай оладими

·23·Спорт
Флориан Виртс учун синов даври: Ливерпул юлдузи 116 миллион фунтни оқлай оладими

Ливерпул жамоасининг рекорд даражадаги трансферларидан бири бўлган Флориан Виртс Англиядаги дебют мавсумини кутилганидан анча паст даражада ўтказди. Баер Леверкусен сафидан 116 миллион фунт стерлинг эвазига Мерсисайдга кўчиб ўтган германиялик плеймейкер нафақат клуб миқёсида, балки 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ҳам ўзини кўрсата олмади. Эндиликда мутахассислар ва мухлислар ёш юлдуздан келгуси мавсумда кескин ўзгариш кутишмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ГОАЛ нашрига берган интервюсида Ливерпул собиқ ярим ҳимоячиси Даннй Мурпҳй Виртзнинг ҳолати ҳақида тўхталиб, 2026-27-йилги мавсум футболчи учун ҳал қилувчи бўлишини таъкидлади. Мурпҳйнинг фикрича, бундай катта маблағ эвазига сотиб олинган ўйинчи учун камида 10 та гол ва 10 та голли узатма қайд этиш "минимал талаб" ҳисобланади. Акс ҳолда, унинг трансфери муваффақиятсиз деб топилиши ҳеч гап эмас.

Трансфер босими ва мослашиш жараёни

Флориан Виртс Ливерпулга келганида Британия футболи тарихидаги энг қиммат ўйинчи мақомига эга эди. Гарчи кейинчалик бу кўрсаткич бўйича унинг жамоадоши Александер Исак етакчиликни қўлга олган бўлса-да, 23 ёшли германиялик футболчи устидаги босим камайгани йўқ. Арне Слот даврида амалга оширилган ушбу йирик харидлар ўтган мавсумда ўзларини тўлиқ оқлай олишмади.

Германия Бундеслигасида чемпионликни тантана қилган ва Европанинг энг иқтидорли ярим ҳимоячиларидан бири сифатида эътироф этилган Виртз, Англия Премер-лигасида бор-йўғи 7 та гол ва 7 та ассист билан чекланди. Бу кўрсаткичлар унинг трансфер нархи ва салоҳиятига мутлақо мос келмайди. Мурпҳйнинг сўзларига кўра, жамоанинг ўтиш даврида эканлиги ва янги муҳитга мослашиш қийинчиликлари унинг ўйинига салбий таъсир кўрсатган.

Жаҳон чемпионатидаги омадсизлик ва янги мураббий

Виртз учун омадсизликлар фақат клуб даражасида чекланиб қолмади. 2026-йилги Жаҳон чемпионатида Германия терма жамоаси сафида ҳаракат қилган футболчи турнирни 1/16 финалдаёқ тарк этишга мажбур бўлди. Парагвайга қарши кечган учрашувдаги мағлубият германиялик мухлислар учун ҳақиқий зарба бўлди ва Виртз бу баҳсда ҳам ўзининг энг яхши сифатларини намойиш эта олмади.

Эндиликда Ливерпул янги даврга қадам қўймоқда. Жамоани испаниялик мутахассис Андони Ираола бошқарувига топширилган. Янги мураббий тизимида Виртз асосий плеймейкер вазифасини бажариши кутилмоқда. Мурпҳйнинг таъкидлашича, энди баҳоналарга ўрин йўқ: "У мавсум ўртасида ўз маҳоратидан учқунлар кўрсатди, аммо бу етарли эмас. Энди у ўзининг энг яхши ўйинини намойиш этиши шарт, чунки Ливерпулга ғалабалар учун етакчилар керак".

Мерсисайдликлар келгуси мавсумда нафақат Англия чемпионлиги, балки Чемпионлар лигасида ҳам юқори ўринлар учун курашишни мақсад қилган. Бунинг учун эса Флориан Виртс каби қимматбаҳо ижрочилар ўз нархига мос ўйин кўрсатишлари талаб этилади. Мухлислар 2026-27-йилги мавсумда германиялик иқтидор эгасининг ҳақиқий "Ливерпул юлдузи"га айланишига умид боғлашмоқда.

ЛиверпулФлориан ВиртзАнглия Премер-лигасиТрансферларФутбол Янгиликлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Джаррод Боуэн кутилмаган қарорга келди: Ливерпул ва Астон Вилла таклифлари рад этиладими?Джаррод Боуэн кутилмаган қарорга келди: Ливерпул ва Астон Вилла таклифлари рад этиладими?Бугун, 14:37Барселона Хулиан Альварес учун курашда Атлетико Мадридга шарт қўйдиБарселона Хулиан Альварес учун курашда Атлетико Мадридга шарт қўйдиБугун, 13:56Неймар терма жамоадаги фаолиятини якунлаб, Лас-Вегасда покер ўйнашга киришдиНеймар терма жамоадаги фаолиятини якунлаб, Лас-Вегасда покер ўйнашга киришдиБугун, 13:34Арсенал аёллар жамоасида инқилоб: Слегерц таркибни ёшартириш ва чемпионликка қайтишни кўзламоқдаАрсенал аёллар жамоасида инқилоб: Слегерц таркибни ёшартириш ва чемпионликка қайтишни кўзламоқдаБугун, 13:17Жорге Жесус Португалия терма жамоасини бошқаради: Криштиану Роналду сафда қоладиЖорге Жесус Португалия терма жамоасини бошқаради: Криштиану Роналду сафда қоладиБугун, 12:53Килиан Мбаппе Испанияга қарши: Танқидчиларга жавоб бериш учун сўнгги имкониятКилиан Мбаппе Испанияга қарши: Танқидчиларга жавоб бериш учун сўнгги имкониятБугун, 12:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди