Флориан Виртс учун синов даври: Ливерпул юлдузи 116 миллион фунтни оқлай оладими
Ливерпул жамоасининг рекорд даражадаги трансферларидан бири бўлган Флориан Виртс Англиядаги дебют мавсумини кутилганидан анча паст даражада ўтказди. Баер Леверкусен сафидан 116 миллион фунт стерлинг эвазига Мерсисайдга кўчиб ўтган германиялик плеймейкер нафақат клуб миқёсида, балки 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ҳам ўзини кўрсата олмади. Эндиликда мутахассислар ва мухлислар ёш юлдуздан келгуси мавсумда кескин ўзгариш кутишмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ГОАЛ нашрига берган интервюсида Ливерпул собиқ ярим ҳимоячиси Даннй Мурпҳй Виртзнинг ҳолати ҳақида тўхталиб, 2026-27-йилги мавсум футболчи учун ҳал қилувчи бўлишини таъкидлади. Мурпҳйнинг фикрича, бундай катта маблағ эвазига сотиб олинган ўйинчи учун камида 10 та гол ва 10 та голли узатма қайд этиш "минимал талаб" ҳисобланади. Акс ҳолда, унинг трансфери муваффақиятсиз деб топилиши ҳеч гап эмас.
Трансфер босими ва мослашиш жараёниФлориан Виртс Ливерпулга келганида Британия футболи тарихидаги энг қиммат ўйинчи мақомига эга эди. Гарчи кейинчалик бу кўрсаткич бўйича унинг жамоадоши Александер Исак етакчиликни қўлга олган бўлса-да, 23 ёшли германиялик футболчи устидаги босим камайгани йўқ. Арне Слот даврида амалга оширилган ушбу йирик харидлар ўтган мавсумда ўзларини тўлиқ оқлай олишмади.
Германия Бундеслигасида чемпионликни тантана қилган ва Европанинг энг иқтидорли ярим ҳимоячиларидан бири сифатида эътироф этилган Виртз, Англия Премер-лигасида бор-йўғи 7 та гол ва 7 та ассист билан чекланди. Бу кўрсаткичлар унинг трансфер нархи ва салоҳиятига мутлақо мос келмайди. Мурпҳйнинг сўзларига кўра, жамоанинг ўтиш даврида эканлиги ва янги муҳитга мослашиш қийинчиликлари унинг ўйинига салбий таъсир кўрсатган.
Жаҳон чемпионатидаги омадсизлик ва янги мураббийВиртз учун омадсизликлар фақат клуб даражасида чекланиб қолмади. 2026-йилги Жаҳон чемпионатида Германия терма жамоаси сафида ҳаракат қилган футболчи турнирни 1/16 финалдаёқ тарк этишга мажбур бўлди. Парагвайга қарши кечган учрашувдаги мағлубият германиялик мухлислар учун ҳақиқий зарба бўлди ва Виртз бу баҳсда ҳам ўзининг энг яхши сифатларини намойиш эта олмади.
Эндиликда Ливерпул янги даврга қадам қўймоқда. Жамоани испаниялик мутахассис Андони Ираола бошқарувига топширилган. Янги мураббий тизимида Виртз асосий плеймейкер вазифасини бажариши кутилмоқда. Мурпҳйнинг таъкидлашича, энди баҳоналарга ўрин йўқ: "У мавсум ўртасида ўз маҳоратидан учқунлар кўрсатди, аммо бу етарли эмас. Энди у ўзининг энг яхши ўйинини намойиш этиши шарт, чунки Ливерпулга ғалабалар учун етакчилар керак".
Мерсисайдликлар келгуси мавсумда нафақат Англия чемпионлиги, балки Чемпионлар лигасида ҳам юқори ўринлар учун курашишни мақсад қилган. Бунинг учун эса Флориан Виртс каби қимматбаҳо ижрочилар ўз нархига мос ўйин кўрсатишлари талаб этилади. Мухлислар 2026-27-йилги мавсумда германиялик иқтидор эгасининг ҳақиқий "Ливерпул юлдузи"га айланишига умид боғлашмоқда.
…