Челси трансферлардаги инқироз: БлуеКо даврининг энг муваффақиятсиз харидлари
Лондоннинг Челси клуби Тодд Боэҳлй ва Беҳдад Эгҳбали бошчилигидаги БлуеКо консорциуми бошқарувига ўтгандан буён трансфер бозорида мисли кўрилмаган даражада маблағ сарфлади. Тўрт йил ичида янги ўйинчилар учун қарийб 1,9 миллиард фунт стерлинг (2,5 миллиард доллар) сарфланганига қарамай, жамоанинг натижалари ва трансфер сиёсати кўплаб саволларни келтириб чиқармоқда. Коул Палмер каби омадли харидлар ёнида ўзини кўрсата олмаган ва клуб ғазнасига катта зарар келтирган ўнлаб футболчилар бор. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри томонидан эълон қилинган таҳлилий ҳисоботда ушбу даврнинг энг ёмон трансферлари рейтинги тузиб чиқилди. Рўйхатнинг энг юқори поғоналаридан бири кутилмаганда Алежандро Гарначо томонидан банд этилди. Манчестер Юнайтед клубидан 40 миллион фунт эвазига сотиб олинган аргентиналик вингер Лондон клубида бор-йўғи бир йил тўп сурди. Унинг Стамфорд Бридгедаги фаолияти мутлақо унутиларли бўлиб, ҳозирда клуб уни 45 миллион фунтга сотишга уринмоқда, бироқ футболчининг ўтган мавсумдаги суст ўйини туфайли бундай харидор топилиши қийин кечиши кутилмоқда.
Нкунку ва Чуквуемека: Катта умидлар ва жароҳатлар соясиЧелси учун энг оғриқли трансферлардан бири Чристопҳер Нкунку бўлди. 2023-йилда РБ Леипзиг клубидан 52 миллион фунт эвазига олиб келинган франциялик ҳужумчи Бундеслиганинг энг яхши тўпурарларидан бири эди. Бироқ, мавсумолди тайёргарлик жараёнида олинган оғир тизза жароҳати унинг фаолиятига нуқта қўйгандек бўлди. Нкунку 2024-25-йилги мавсумда сафга қайтган бўлса-да, Коул Палмернинг юлдузли онлари фонида асосий таркибдан жой топа олмади ва якунда Милан клубига сотиб юборилди.
Яна бир омадсиз харид сифатида Карней Чуквуемека қайд этилган. 2022-йилда Астон Вилла сафидан 20 миллион фунтга трансфер қилинган ёш иқтидор Англия ёшлар терма жамоаси билан Европа чемпиони бўлган эди. Аммо икки ярим йил давомида у бор-йўғи 32 та ўйинда майдонга тушди ва жароҳатлар сабаб ўз салоҳиятини намойиш эта олмади. Ўтган ёзда у дастлаб ижарага, сўнгра доимий равишда Боруссия Дортмунд сафига йўл олди.
БлуеКо лойиҳаси доирасида амалга оширилган бошқа шов-шувли, аммо самарасиз трансферлар рўйхати ҳам анча узун. Улар орасида қуйидаги номлар алоҳида ажралиб туради:
- Алежандро Гарначо — Манчестер Юнайтеддан келган вингер кутилган натижани бермади;
- Рахим Стерлинг — тажрибали ҳужумчининг маоши ва ўйини ўртасидаги мутаносиблик бузилди;
- Чристопҳер Нкунку — жароҳатлар туфайли Лондонни тарк этишга мажбур бўлди;
- Карней Чуквуемека — катта умидлар билан келиб, захира ўриндиғида қолиб кетди.
…