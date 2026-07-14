Челси трансферлардаги инқироз: БлуеКо даврининг энг муваффақиятсиз харидлари

·0·Спорт
Челси трансферлардаги инқироз: БлуеКо даврининг энг муваффақиятсиз харидлари

Лондоннинг Челси клуби Тодд Боэҳлй ва Беҳдад Эгҳбали бошчилигидаги БлуеКо консорциуми бошқарувига ўтгандан буён трансфер бозорида мисли кўрилмаган даражада маблағ сарфлади. Тўрт йил ичида янги ўйинчилар учун қарийб 1,9 миллиард фунт стерлинг (2,5 миллиард доллар) сарфланганига қарамай, жамоанинг натижалари ва трансфер сиёсати кўплаб саволларни келтириб чиқармоқда. Коул Палмер каби омадли харидлар ёнида ўзини кўрсата олмаган ва клуб ғазнасига катта зарар келтирган ўнлаб футболчилар бор. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри томонидан эълон қилинган таҳлилий ҳисоботда ушбу даврнинг энг ёмон трансферлари рейтинги тузиб чиқилди. Рўйхатнинг энг юқори поғоналаридан бири кутилмаганда Алежандро Гарначо томонидан банд этилди. Манчестер Юнайтед клубидан 40 миллион фунт эвазига сотиб олинган аргентиналик вингер Лондон клубида бор-йўғи бир йил тўп сурди. Унинг Стамфорд Бридгедаги фаолияти мутлақо унутиларли бўлиб, ҳозирда клуб уни 45 миллион фунтга сотишга уринмоқда, бироқ футболчининг ўтган мавсумдаги суст ўйини туфайли бундай харидор топилиши қийин кечиши кутилмоқда.

Нкунку ва Чуквуемека: Катта умидлар ва жароҳатлар сояси

Челси учун энг оғриқли трансферлардан бири Чристопҳер Нкунку бўлди. 2023-йилда РБ Леипзиг клубидан 52 миллион фунт эвазига олиб келинган франциялик ҳужумчи Бундеслиганинг энг яхши тўпурарларидан бири эди. Бироқ, мавсумолди тайёргарлик жараёнида олинган оғир тизза жароҳати унинг фаолиятига нуқта қўйгандек бўлди. Нкунку 2024-25-йилги мавсумда сафга қайтган бўлса-да, Коул Палмернинг юлдузли онлари фонида асосий таркибдан жой топа олмади ва якунда Милан клубига сотиб юборилди.

Яна бир омадсиз харид сифатида Карней Чуквуемека қайд этилган. 2022-йилда Астон Вилла сафидан 20 миллион фунтга трансфер қилинган ёш иқтидор Англия ёшлар терма жамоаси билан Европа чемпиони бўлган эди. Аммо икки ярим йил давомида у бор-йўғи 32 та ўйинда майдонга тушди ва жароҳатлар сабаб ўз салоҳиятини намойиш эта олмади. Ўтган ёзда у дастлаб ижарага, сўнгра доимий равишда Боруссия Дортмунд сафига йўл олди.

БлуеКо лойиҳаси доирасида амалга оширилган бошқа шов-шувли, аммо самарасиз трансферлар рўйхати ҳам анча узун. Улар орасида қуйидаги номлар алоҳида ажралиб туради:

  • Алежандро Гарначо — Манчестер Юнайтеддан келган вингер кутилган натижани бермади;
  • Рахим Стерлинг — тажрибали ҳужумчининг маоши ва ўйини ўртасидаги мутаносиблик бузилди;
  • Чристопҳер Нкунку — жароҳатлар туфайли Лондонни тарк этишга мажбур бўлди;
  • Карней Чуквуемека — катта умидлар билан келиб, захира ўриндиғида қолиб кетди.
Ушбу трансфер хатолари Челси раҳбариятининг бозордаги стратегияси қанчалик тартибсиз эканлигини кўрсатмоқда. Ҳар бир муваффақиятли трансферга бир нечта қиммат ва самарасиз харидлар тўғри келаётгани клубнинг молиявий барқарорлигига ҳам салбий таъсир ўтказиши мумкин. Англия Премер-лигаси доирасида бундай катта харажатлар билан ўрта поғоналарда юриш жамоа мухлислари ва мутахассислар томонидан кескин танқид қилинмоқда.

ЧелсиТрансферларАнглия Премер-лигасиАлежандро ГарначоФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси фаолиятидаги сўнгги марра: Аргентина ва Англия ўртасидаги тарихий тўқнашувЛионель Месси фаолиятидаги сўнгги марра: Аргентина ва Англия ўртасидаги тарихий тўқнашувБугун, 12:18Килиан Мбаппе Испанияга қарши ўйнайдими? Диде Дешам якуний қарорини айтдиКилиан Мбаппе Испанияга қарши ўйнайдими? Диде Дешам якуний қарорини айтдиБугун, 11:59Хаби Алонсо Энзо Фернандезнинг Реал Мадридга ўтиши борасидаги миш-мишларга нуқта қўйдиХаби Алонсо Энзо Фернандезнинг Реал Мадридга ўтиши борасидаги миш-мишларга нуқта қўйдиБугун, 11:59ЖЧ-2026: Рой Кин сенсацион финални башорат қилди – Бош фаворитлар ким?ЖЧ-2026: Рой Кин сенсацион финални башорат қилди – Бош фаворитлар ким?Бугун, 09:50Бугун Франция ва Испания финал йўлланмаси учун майдонга тушадиБугун Франция ва Испания финал йўлланмаси учун майдонга тушадиБугун, 09:35Ламин Ямал Францияга қарши ўйин ҳақида: “Бу энг муҳим ўйиним”Ламин Ямал Францияга қарши ўйин ҳақида: “Бу энг муҳим ўйиним”Бугун, 09:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди