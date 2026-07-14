Huawei янги Пура 90s Pro Max ва Пура 90s Pro 5G флагманларини намойиш этди

·31·Техно
Huawei янги Пура 90s Pro Max ва Пура 90s Pro 5G флагманларини намойиш этди

Хитойнинг технологик гиганти Huawei ўзининг навбатдаги флагман смартфонлари — Пура 90s Pro Max ва Пура 90s Pro 5G моделларини расман эълон қилди. Глобал тақдимотдан сўнг дарҳол қурилмаларнинг юқори сифатли суратлари ва техник хусусиятлари жамоатчилик эътиборига ҳавола этилди. Ушбу янги моделлар бренднинг мобил сураткашлик ва дизайн борасидаги етакчилигини мустаҳкамлашга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги флагманлар ҳозирча Малайзия бозорида олдиндан буюртма учун очилган. Тез орада ушбу қурилмалар Яқин Шарқ ва Европа мамлакатларида, жумладан, Ўзбекистон каби минтақавий бозорларда ҳам пайдо бўлиши кутилмоқда. Пура туркуми Huawei компаниясининг энг илғор технологияларини ўзида жамлаган премиум линия ҳисобланади.

Пура 90s Pro Max: Максимал қувват ва профессионал камера

Линиянинг энг юқори модели бўлган Пура 90s Pro Max 6,9 дюймли OLED ЛТПО дисплей билан жиҳозланган. Экраннинг адаптив янгиланиш частотаси 1 дан 120 Hz гача ўзгариб, энергия тежамкорлигини таъминлайди. Шунингдек, корпус IP68 ва IP69 стандартлари бўйича чанг ва сувдан ҳимояланган бўлиб, бу қурилманинг экстремал шароитларда ҳам чидамлилигини кафолатлайди.

Смартфоннинг асосий камераси ф/1.4–ф/4.0 ўзгарувчан диафрагмали 50 мегапикселли сенсорни ўз ичига олади. Энг диққатга сазовор жиҳати эса 200 мегапикселли перископик модул бўлиб, у 4 карра оптик ва 100 карра рақамли яқинлаштириш (зоом) имкониятига эга. Автономлик учун 6000 мА•соат сиғимли аккумулятор масъул бўлиб, у 100 В қувватли симли ва 80 В қувватли сиmsиз тезкор қувватлашни қўллаб-қувватлайди.

Пура 90s Pro 5G: Ихчамлик ва ёрқин ранглар

Пура 90s Pro 5G модели бироз ихчамроқ, яни 6,6 дюймли OLED дисплейга эга. Унинг камераси ҳам юқори даражада бўлиб, 50 мегапикселли асосий сенсор, 12,5 мегапикселли ўта кенг бурчакли модул ва 100 карра рақамли зоомга эга 50 мегапикселли телекамерадан иборат. Ушбу модел ҳам 6000 мА•соатлик батарея билан таъминланган, бироқ қувватлаш тезлиги симли усулда 66 В, сиmsиз эса 50 Вни ташкил этади.

Huawei бу гал дизайнга алоҳида урғу берган бўлиб, фойдаланувчиларга ўзига хос ва ёрқин ранглар палитрасини таклиф этмоқда. Янги смартфонлар қуйидаги рангларда сотувга чиқади:

  • Гуава Сода — ёрқин ва ноодатий пушти;
  • Коконут Whите — классик оқ;
  • Oraнге Сода — энергияга бой тўқ сариқ;
  • Мулберрй Блакк — вазмин қора.
Ушбу янгиланишлар Huawei компаниясининг премиум сегментдаги ўрнини янада мустаҳкамлаши кутилмоқда. Айниқса, камера имкониятлари ва батарея сиғими бўйича Пура 90s серияси бозордаги асосий рақобатчилар учун жиддий муаммолар туғдириши мумкин. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу флагманлар тез орада расмий дўконларда тақдим этилиши эҳтимоли юқори.

HuaweiПура 90sСмартфонТехнологияФлагман
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

WhatsApp фойдаланувчилари учун янгилик: iOS ва Androidда шахсий булутли хотира яратиладиWhatsApp фойдаланувчилари учун янгилик: iOS ва Androidда шахсий булутли хотира яратиладиБугун, 14:55Болалар учун ретро-услубдаги янги стационар телефон тақдим этилдиБолалар учун ретро-услубдаги янги стационар телефон тақдим этилдиБугун, 14:29Bosch АҚШда илк бор яримўтказгичлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйдиBosch АҚШда илк бор яримўтказгичлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйдиБугун, 13:54Хитой смартфон бозорида Huawei етакчиликни қўлга олди: Samsung ва Xiaomi ортда қолдиХитой смартфон бозорида Huawei етакчиликни қўлга олди: Samsung ва Xiaomi ортда қолдиБугун, 13:22Telegram ҳаволаларида муаммо: t.me домени браузерларда ишламай қолдиTelegram ҳаволаларида муаммо: t.me домени браузерларда ишламай қолдиБугун, 12:53Гаджетлар оламида янгилик: БлуеФох Аура A1 ихчам смартфони ишлаб чиқаришга тайёрГаджетлар оламида янгилик: БлуеФох Аура A1 ихчам смартфони ишлаб чиқаришга тайёрБугун, 11:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди