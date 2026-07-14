Huawei янги Пура 90s Pro Max ва Пура 90s Pro 5G флагманларини намойиш этди
Хитойнинг технологик гиганти Huawei ўзининг навбатдаги флагман смартфонлари — Пура 90s Pro Max ва Пура 90s Pro 5G моделларини расман эълон қилди. Глобал тақдимотдан сўнг дарҳол қурилмаларнинг юқори сифатли суратлари ва техник хусусиятлари жамоатчилик эътиборига ҳавола этилди. Ушбу янги моделлар бренднинг мобил сураткашлик ва дизайн борасидаги етакчилигини мустаҳкамлашга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги флагманлар ҳозирча Малайзия бозорида олдиндан буюртма учун очилган. Тез орада ушбу қурилмалар Яқин Шарқ ва Европа мамлакатларида, жумладан, Ўзбекистон каби минтақавий бозорларда ҳам пайдо бўлиши кутилмоқда. Пура туркуми Huawei компаниясининг энг илғор технологияларини ўзида жамлаган премиум линия ҳисобланади.
Пура 90s Pro Max: Максимал қувват ва профессионал камераЛиниянинг энг юқори модели бўлган Пура 90s Pro Max 6,9 дюймли OLED ЛТПО дисплей билан жиҳозланган. Экраннинг адаптив янгиланиш частотаси 1 дан 120 Hz гача ўзгариб, энергия тежамкорлигини таъминлайди. Шунингдек, корпус IP68 ва IP69 стандартлари бўйича чанг ва сувдан ҳимояланган бўлиб, бу қурилманинг экстремал шароитларда ҳам чидамлилигини кафолатлайди.
Смартфоннинг асосий камераси ф/1.4–ф/4.0 ўзгарувчан диафрагмали 50 мегапикселли сенсорни ўз ичига олади. Энг диққатга сазовор жиҳати эса 200 мегапикселли перископик модул бўлиб, у 4 карра оптик ва 100 карра рақамли яқинлаштириш (зоом) имкониятига эга. Автономлик учун 6000 мА•соат сиғимли аккумулятор масъул бўлиб, у 100 В қувватли симли ва 80 В қувватли сиmsиз тезкор қувватлашни қўллаб-қувватлайди.
Пура 90s Pro 5G: Ихчамлик ва ёрқин рангларПура 90s Pro 5G модели бироз ихчамроқ, яни 6,6 дюймли OLED дисплейга эга. Унинг камераси ҳам юқори даражада бўлиб, 50 мегапикселли асосий сенсор, 12,5 мегапикселли ўта кенг бурчакли модул ва 100 карра рақамли зоомга эга 50 мегапикселли телекамерадан иборат. Ушбу модел ҳам 6000 мА•соатлик батарея билан таъминланган, бироқ қувватлаш тезлиги симли усулда 66 В, сиmsиз эса 50 Вни ташкил этади.
Huawei бу гал дизайнга алоҳида урғу берган бўлиб, фойдаланувчиларга ўзига хос ва ёрқин ранглар палитрасини таклиф этмоқда. Янги смартфонлар қуйидаги рангларда сотувга чиқади:
- Гуава Сода — ёрқин ва ноодатий пушти;
- Коконут Whите — классик оқ;
- Oraнге Сода — энергияга бой тўқ сариқ;
- Мулберрй Блакк — вазмин қора.
…