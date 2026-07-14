Volkswagen Хитойда ишлаб чиқилган электромобилларни Германияда йиғишни режалаштирмоқда
Германиянинг Volkswagen концерни ўзининг ишлаб чиқариш стратегиясида инқилобий бурилиш ясаш арафасида турибди. Компания Хитойда маҳаллий бозор учун махсус ишлаб чиқилган янги авлод электромобилларини Германиядаги заводларда йиғиш имкониятларини ўрганмоқда. Бу қадам нафақат Европадаги заводлар қувватидан самарали фойдаланиш, балки минтақада тобора кучайиб бораётган Хитой брендларига қарши муносиб рақобат қилиш мақсадини кўзлайди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ҳозирда Volkswagen ўзининг тарихий ватанида савдо ҳажмининг пасайиши ва фойданинг камайиши каби жиддий муаммоларга дуч келмоқда. Autocar нашри маълумотига кўра, компаниянинг Вольфцбургдаги бош қароргоҳи Хитойнинг Xpeng компанияси билан ҳамкорликда яратилган Унйх туркумидаги моделларни Европа линиясига қўшишни кўриб чиқмоқда. Агар ушбу режа тасдиқланса, бу автомобил саноати тарихидаги ноёб ҳолат бўлади: одатда немис технологиялари Хитойга экспорт қилинар эди, энди эса аксинча жараён кузатилиши мумкин.
Янги моделлар ва технологик устунликИшлаб чиқариш учун асосий номзод сифатида ИД Унйх 07 седани кўрилмоқда. Ушбу модел Volkswagen компаниясининг янги Чина Электрикал Арчитектуре (СEА) платформасида қурилган илк автомобилдир. Узунлиги 4881 мм бўлган ушбу седан ўзининг техник характеристикалари билан Tesla Model 3 каби кучли рақиблар билан беллаша олади. Шунингдек, рўйхатда ИД Унйх 08 кроссовери ҳам бор бўлиб, у ўз вақтидаги машҳур Тоуарег моделининг ўрнини босиши кутилмоқда.
Учинчи ва энг ҳашаматли модел — ИД Унйх 09 бўлиб, у 5081 мм узунликка эга ва юқори тоифадаги мижозлар учун мўлжалланган. Ушбу электромобиллар КАТЛ компанияси томонидан етказиб бериладиган литий-темир-фосфат батареялари ҳамда Хитой бозори учун махсус ишлаб чиқилган сунъий интеллектга асосланган ҳайдовчига кўмаклашиш тизимлари билан жиҳозланган. Айнан шу технологиялар Европа бозорида Volkswagen брендининг позициясини мустаҳкамлаши мумкин.
Иқтисодий зарурият ва келажак истиқболлариVolkswagen учун ушбу лойиҳа шунчаки янги моделлар қатори эмас, балки иқтисодий омон қолиш стратегиясидир. Германиянинг Қуйи Саксония штати (концерннинг иккинчи йирик акциядори) ушбу ташаббусни қўллаб-қувватламоқда. Бу орқали немис заводларидаги бўш турган қувватларни тўлдириш ва минглаб иш ўринларини сақлаб қолиш кўзда тутилган. Хитойда ишлаб чиқилган моделларнинг таннархи пастлиги ва технологик жиҳатдан замонавийлиги Европа бозорида нарх борасида устунлик бериши мумкин.
Экспертларнинг фикрича, Volkswagen компаниясининг ушбу стратегияси глобал автомобил бозоридаги кучлар нисбати ўзгарганини англатади. Эндиликда Ғарб ишлаб чиқарувчилари нафақат Хитой бозорини эгаллаш, балки ўз уйларида ҳам Хитойда яратилган ишланмалар ёрдамида ҳимояланишга мажбур бўлмоқдалар. Ҳозирча якуний қарор қабул қилинмаган бўлса-да, Унйх дастури бренднинг рақобатбардошлигини тиклашда марказий ўрин тутиши аниқ.
…