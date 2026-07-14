Volkswagen Хитойда ишлаб чиқилган электромобилларни Германияда йиғишни режалаштирмоқда

·13·Авто
Volkswagen Хитойда ишлаб чиқилган электромобилларни Германияда йиғишни режалаштирмоқда

Германиянинг Volkswagen концерни ўзининг ишлаб чиқариш стратегиясида инқилобий бурилиш ясаш арафасида турибди. Компания Хитойда маҳаллий бозор учун махсус ишлаб чиқилган янги авлод электромобилларини Германиядаги заводларда йиғиш имкониятларини ўрганмоқда. Бу қадам нафақат Европадаги заводлар қувватидан самарали фойдаланиш, балки минтақада тобора кучайиб бораётган Хитой брендларига қарши муносиб рақобат қилиш мақсадини кўзлайди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ҳозирда Volkswagen ўзининг тарихий ватанида савдо ҳажмининг пасайиши ва фойданинг камайиши каби жиддий муаммоларга дуч келмоқда. Autocar нашри маълумотига кўра, компаниянинг Вольфцбургдаги бош қароргоҳи Хитойнинг Xpeng компанияси билан ҳамкорликда яратилган Унйх туркумидаги моделларни Европа линиясига қўшишни кўриб чиқмоқда. Агар ушбу режа тасдиқланса, бу автомобил саноати тарихидаги ноёб ҳолат бўлади: одатда немис технологиялари Хитойга экспорт қилинар эди, энди эса аксинча жараён кузатилиши мумкин.

Янги моделлар ва технологик устунлик

Ишлаб чиқариш учун асосий номзод сифатида ИД Унйх 07 седани кўрилмоқда. Ушбу модел Volkswagen компаниясининг янги Чина Электрикал Арчитектуре (СEА) платформасида қурилган илк автомобилдир. Узунлиги 4881 мм бўлган ушбу седан ўзининг техник характеристикалари билан Tesla Model 3 каби кучли рақиблар билан беллаша олади. Шунингдек, рўйхатда ИД Унйх 08 кроссовери ҳам бор бўлиб, у ўз вақтидаги машҳур Тоуарег моделининг ўрнини босиши кутилмоқда.

Учинчи ва энг ҳашаматли модел — ИД Унйх 09 бўлиб, у 5081 мм узунликка эга ва юқори тоифадаги мижозлар учун мўлжалланган. Ушбу электромобиллар КАТЛ компанияси томонидан етказиб бериладиган литий-темир-фосфат батареялари ҳамда Хитой бозори учун махсус ишлаб чиқилган сунъий интеллектга асосланган ҳайдовчига кўмаклашиш тизимлари билан жиҳозланган. Айнан шу технологиялар Европа бозорида Volkswagen брендининг позициясини мустаҳкамлаши мумкин.

Иқтисодий зарурият ва келажак истиқболлари

Volkswagen учун ушбу лойиҳа шунчаки янги моделлар қатори эмас, балки иқтисодий омон қолиш стратегиясидир. Германиянинг Қуйи Саксония штати (концерннинг иккинчи йирик акциядори) ушбу ташаббусни қўллаб-қувватламоқда. Бу орқали немис заводларидаги бўш турган қувватларни тўлдириш ва минглаб иш ўринларини сақлаб қолиш кўзда тутилган. Хитойда ишлаб чиқилган моделларнинг таннархи пастлиги ва технологик жиҳатдан замонавийлиги Европа бозорида нарх борасида устунлик бериши мумкин.

Экспертларнинг фикрича, Volkswagen компаниясининг ушбу стратегияси глобал автомобил бозоридаги кучлар нисбати ўзгарганини англатади. Эндиликда Ғарб ишлаб чиқарувчилари нафақат Хитой бозорини эгаллаш, балки ўз уйларида ҳам Хитойда яратилган ишланмалар ёрдамида ҳимояланишга мажбур бўлмоқдалар. Ҳозирча якуний қарор қабул қилинмаган бўлса-да, Унйх дастури бренднинг рақобатбардошлигини тиклашда марказий ўрин тутиши аниқ.

VolkswagenЭлектромобилАвтосаноатХитойГермания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Porsche брендининг Британиядаги 75 йиллиги: Тарихий 356 моделидан замонавий 911 гачаPorsche брендининг Британиядаги 75 йиллиги: Тарихий 356 моделидан замонавий 911 гачаБугун, 14:28Polestar 4 янги СУВ талқинида намойиш этилади: Практиклик ва қувват уйғунлигиPolestar 4 янги СУВ талқинида намойиш этилади: Практиклик ва қувват уйғунлигиБугун, 13:24Mercedes-Benz янги авлод электр C-Class ишлаб чиқаришни бошлади: 39 дюймли экранMercedes-Benz янги авлод электр C-Class ишлаб чиқаришни бошлади: 39 дюймли экранБугун, 12:26АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқдиАҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқдиБугун, 10:17Автомобил савдосида янги давр: Нега йирик брендлар дилерлардан воз кечмоқда?Автомобил савдосида янги давр: Нега йирик брендлар дилерлардан воз кечмоқда?Бугун, 09:23Renault 4 ва Renault 5: Француз брендининг янги электромобиллари ўртасида қандай фарқ бор?Renault 4 ва Renault 5: Француз брендининг янги электромобиллари ўртасида қандай фарқ бор?Бугун, 08:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси