Килиан Мбаппе Диде Дешамни танқид қилди: Франция ЖЧ ярим финалида мағлуб бўлди

·96·Спорт
Килиан Мбаппе Диде Дешамни танқид қилди: Франция ЖЧ ярим финалида мағлуб бўлди

Франция терма жамоаси сардори Килиан Мбаппе Жахон чемпионати ярим финалида Испаниядан қабул қилинган мағлубиятдан сўнг (0:2) бош мураббий Диде Дешамнинг тактик услубини очиқчасига танқид қилди. Техаснинг Арлингтон шаҳрида бўлиб ўтган баҳсда "уч ранглилар" ўз ўйинини топа олмади ва кетма-кет учинчи бор финалга чиқиш имкониятидан маҳрум бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Реал Мадрид юлдузи ўйиндан сўнг берган интервюсида жамоанинг майдон марказидаги муаммоларига алоҳида тўхталиб ўтди. Мбаппенинг сўзларига кўра, Франция терма жамоасининг прессинг тизими иш бермагани оқибатида Испания ярим ҳимоячилари ўйин тизгинини тўлиқ ўз қўлига олган. Бу эса французларнинг мағлубиятига асосий сабаблардан бири сифатида кўрсатилди.

Тактик хатолар ва майдон марказидаги бўшлиқ

Мбаппе ўйин давомида Фабиан Руиз ва Родри каби футболчиларга жуда катта эркинлик бериб қўйилганини таъкидлади. Goal.com нашри хабарига кўра, ҳужумчи жамоавий алоқа йўқлигидан шикоят қилган. "Биз майдон марказида учга икки ҳолатида қолиб кетдик, Испанияга қарши бундай ўйнаш жуда қийин. Фабиан ва Родрида тўп билан ишлаш учун етарли вақт бўлди. Прессингда мулоқот етишмади", — дейди Килиан Мбаппе.

Сардорнинг фикрича, жамоа кўпроқ индивидуал прессингга таяниши ва рақибни тиниmsиз ҳаракат қилишга мажбур этиши лозим эди. Бироқ, Дешам танлаган тактика Испанияга ўз услубида, яни тўп назоратига асосланган ҳолда ҳаракат қилиш имконини берди. Бу эса французларнинг қарши ҳужумга ўтишига йўл қўймади.

Техник хатолар ва ўйин даражаси

Франция терма жамоаси ўйиннинг дастлабки 80 дақиқаси давомида рақиб дарвозасига бирорта ҳам аниқ зарба бера олмагани мутахассисларни ҳайрон қолдирди. 22-дақиқада Лукас Дин Ламине Ямалга нисбатан қўполлик ишлатиб, пеналтига сабабчи бўлди. Микел Оярзабал имкониятдан унумли фойдаланиб ҳисобни очган бўлса, иккинчи бўлимда Педро Порро ўйинга якуний нуқтани қўйди.

Мбаппе нафақат тактик, балки техник жиҳатдан ҳам жамоа ўз даражасидан паст ўйнаганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, тўпни эгаллаб олган вазиятларда ҳам биринчи тегинишлар сифатсиз бўлгани ҳужумларни самарали якунлашга халақит берган. "Жахон чемпионати ярим финалида бажаришинг керак бўлган ишни қилмасанг, ғалаба қозона олмайсан", — дея қўшимча қилди у.

Жамоанинг яна бир аъзоси, Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Раян Черки ҳам сардорнинг фикрларига қўшилди. Черки Испания терма жамоасининг ғалабага бўлган иштиёқи кучлироқ бўлганини ва Франция ҳар бир жабҳада рақибга имкониятни бой берганини таъкидлади. Унинг фикрича, таркибдаги истеъдодларга қарамай, жамоа майдонда ўзининг ҳақиқий кучини кўрсата олмаган.

Ушбу мағлубиятдан сўнг Франция терма жамоасида Диде Дешамнинг келажаги ва жамоанинг ўйин услуби борасидаги баҳслар яна авж олиши кутилмоқда. Испания эса финалга йўл олиб, ўзининг тарихий ғалабаларидан бирини нишонламоқда.

ФранцияИспанияКилиан МбаппеДиде ДешамЖахон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жуд Беллингем ва Гарри Кейн: Олтин тўп учун курашда ким устун келади?Жуд Беллингем ва Гарри Кейн: Олтин тўп учун курашда ким устун келади?Бугун, 12:34Родри Франция ва Испания ўйинидан кейин ҳакамлар ишидан норози бўлдиРодри Франция ва Испания ўйинидан кейин ҳакамлар ишидан норози бўлдиБугун, 12:25Мейсон Гринвуд ва Атлетико Мадрид ўртасида можаро: Футболчи Симеонега жавоб бермадиМейсон Гринвуд ва Атлетико Мадрид ўртасида можаро: Футболчи Симеонега жавоб бермадиБугун, 12:18Саммервилл учун янги даъвогар: “Ал-Ҳилол” курашга кирдиСаммервилл учун янги даъвогар: “Ал-Ҳилол” курашга кирдиБугун, 10:47Томас Тухель Жуд Беллингем билан можарога муносабат билдирдиТомас Тухель Жуд Беллингем билан можарога муносабат билдирдиБугун, 10:08Гарри Кейн атрофида кутилмаган интрига: унга Европанинг 5 та гранд клуби "ошиқ"...Гарри Кейн атрофида кутилмаган интрига: унга Европанинг 5 та гранд клуби "ошиқ"...Бугун, 09:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди