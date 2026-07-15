Килиан Мбаппе Диде Дешамни танқид қилди: Франция ЖЧ ярим финалида мағлуб бўлди
Франция терма жамоаси сардори Килиан Мбаппе Жахон чемпионати ярим финалида Испаниядан қабул қилинган мағлубиятдан сўнг (0:2) бош мураббий Диде Дешамнинг тактик услубини очиқчасига танқид қилди. Техаснинг Арлингтон шаҳрида бўлиб ўтган баҳсда "уч ранглилар" ўз ўйинини топа олмади ва кетма-кет учинчи бор финалга чиқиш имкониятидан маҳрум бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Реал Мадрид юлдузи ўйиндан сўнг берган интервюсида жамоанинг майдон марказидаги муаммоларига алоҳида тўхталиб ўтди. Мбаппенинг сўзларига кўра, Франция терма жамоасининг прессинг тизими иш бермагани оқибатида Испания ярим ҳимоячилари ўйин тизгинини тўлиқ ўз қўлига олган. Бу эса французларнинг мағлубиятига асосий сабаблардан бири сифатида кўрсатилди.
Тактик хатолар ва майдон марказидаги бўшлиқМбаппе ўйин давомида Фабиан Руиз ва Родри каби футболчиларга жуда катта эркинлик бериб қўйилганини таъкидлади. Goal.com нашри хабарига кўра, ҳужумчи жамоавий алоқа йўқлигидан шикоят қилган. "Биз майдон марказида учга икки ҳолатида қолиб кетдик, Испанияга қарши бундай ўйнаш жуда қийин. Фабиан ва Родрида тўп билан ишлаш учун етарли вақт бўлди. Прессингда мулоқот етишмади", — дейди Килиан Мбаппе.
Сардорнинг фикрича, жамоа кўпроқ индивидуал прессингга таяниши ва рақибни тиниmsиз ҳаракат қилишга мажбур этиши лозим эди. Бироқ, Дешам танлаган тактика Испанияга ўз услубида, яни тўп назоратига асосланган ҳолда ҳаракат қилиш имконини берди. Бу эса французларнинг қарши ҳужумга ўтишига йўл қўймади.
Техник хатолар ва ўйин даражасиФранция терма жамоаси ўйиннинг дастлабки 80 дақиқаси давомида рақиб дарвозасига бирорта ҳам аниқ зарба бера олмагани мутахассисларни ҳайрон қолдирди. 22-дақиқада Лукас Дин Ламине Ямалга нисбатан қўполлик ишлатиб, пеналтига сабабчи бўлди. Микел Оярзабал имкониятдан унумли фойдаланиб ҳисобни очган бўлса, иккинчи бўлимда Педро Порро ўйинга якуний нуқтани қўйди.
Мбаппе нафақат тактик, балки техник жиҳатдан ҳам жамоа ўз даражасидан паст ўйнаганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, тўпни эгаллаб олган вазиятларда ҳам биринчи тегинишлар сифатсиз бўлгани ҳужумларни самарали якунлашга халақит берган. "Жахон чемпионати ярим финалида бажаришинг керак бўлган ишни қилмасанг, ғалаба қозона олмайсан", — дея қўшимча қилди у.
Жамоанинг яна бир аъзоси, Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Раян Черки ҳам сардорнинг фикрларига қўшилди. Черки Испания терма жамоасининг ғалабага бўлган иштиёқи кучлироқ бўлганини ва Франция ҳар бир жабҳада рақибга имкониятни бой берганини таъкидлади. Унинг фикрича, таркибдаги истеъдодларга қарамай, жамоа майдонда ўзининг ҳақиқий кучини кўрсата олмаган.
Ушбу мағлубиятдан сўнг Франция терма жамоасида Диде Дешамнинг келажаги ва жамоанинг ўйин услуби борасидаги баҳслар яна авж олиши кутилмоқда. Испания эса финалга йўл олиб, ўзининг тарихий ғалабаларидан бирини нишонламоқда.
…