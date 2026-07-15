Jeep Компасс 4xe: Афсонавий бренднинг янги электр йўлтанламаси тақдим этилди

·19·Авто
Jeep Компасс 4xe: Афсонавий бренднинг янги электр йўлтанламаси тақдим этилди

Американинг Jeep бренди ўзининг 85 йиллик юбилейини нишонлаш арафасида Stellantis концерни таркибидаги янги стратегиясини фаол амалга оширмоқда. Компания Европа бозоридаги ўрнини мустаҳкамлаш мақсадида учинчи авлод Компасс моделининг флагман версияси — тўлиқ электрлаштирилган Jeep Компасс 4xe йўлтанламасини намойиш этди. Бу янгилик бренднинг 2030-йилга қадар ўз моделлар қаторини уч бараварга кенгайтириш режасининг муҳим қисми ҳисобланади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Янги Jeep Компасс 4xe модели Stellantis'нинг СТЛА Медиум платформасида барпо этилган бўлиб, у Peugeot 3008 ва Цитроэн C5 Аиркросс каби моделлар билан техник асосни баҳам кўради. Бироқ, Jeep муҳандислари ушбу кроссовер шунчаки "шаҳар автомобили" бўлиб қолмаслигига катта эътибор қаратишган. У ўзининг ташқи кўриниши ва техник имкониятлари билан Land Rover каби жиддий рақибларга қарши тура оладиган ҳақиқий офф-роад жангчисига айланган.

Техник қувват ва тўлиқ узатма тизими

Компасс 4xe моделининг асосий ўзига хослиги унинг икки моторли қувват агрегатидир. Ҳар бир ўқда биттадан электр двигател жойлашган бўлиб, улар биргаликда 370 от кучига тенг қувват ҳосил қилади. Бу кўрсаткич автомобилни нафақат йўлсиз шароитда, балки асфальт йўлларда ҳам динамик ҳаракатланишини таъминлайди. Шунингдек, махсус Sport режими орқали тортиш кучининг 70 фоизигача қисмини орқа ғилдиракларга йўналтириш имконияти мавжуд.

Jeep Компасс оиласида айнан 4xe версияси стандарт равишда тўлиқ узатма (AWD) тизимига эга ягона модел ҳисобланади. Бошқа барча модификациялар, жумладан, юmsҳоқ гибрид ва оддий электр версиялари фақат олд ғилдираклар орқали ҳаракатга келади. Бу эса 4xe моделини бренднинг садоқатли мухлислари учун энг жозибадор танловга айлантиради.

Йўлсиз шароитлар учун махсус тайёргарлик

Ташқи кўринишдан янги электр кроссовер ўзининг саргузаштларга тайёрлигини намоён этади. Автомобилнинг клиренци (ер билан масофаси) 10 мм га оширилган, бамперлар эса қияликларга чиқиш ва тушиш бурчакларини яхшилаш учун қайта ишланган. Автомобилнинг олд ва орқа қисмидаги ёрқин қизил рангли шатакка олиш илгаклари унинг жиддий характеридан далолат беради.

Йўлсиз ҳудудларда ҳаракатланишни осонлаштириш учун автомобил қуйидаги технологиялар билан жиҳозланган:

  • Муд/Санд (Лой ва қум) махсус ҳаракат режими;
  • Снов (Қор) режими;
  • Ҳилл Дессент Контрол — қияликдан хавфсиз тушиш тизими;
  • Электрон бошқариладиган дифференциал блокировкаси симуляцияси.

Stellantis таркибига киргандан сўнг Jeep ўзининг "эркин танлов" фалсафасига содиқ қолмоқда. Бу истеъмолчиларга бир хил модел доирасида ҳам бензинли, ҳам гибрид, ҳам тўлиқ электр қувватли версияларни танлаш имконини беради. Ўзбекистон бозорида ҳам BYD ва бошқа брендларнинг кроссоверларига талаб ортиб бораётган бир пайтда, Jeep Компасс 4xe каби профессионал йўлтанламас хусусиятларига эга электр автомобиллар ўзининг харидорларини топиши шубҳасиз.

Ҳозирда Jeep Европа бозорида ўз савдоларини сезиларли даражада оширишни мақсад қилган. Компания 2030-йилга бориб Б ва Д сегментидаги янги кроссоверларни ҳам тақдим этишни режалаштирмоқда. Компасс 4xe эса бренднинг анъанавий "ковбой" имиджини замонавий яшил технологиялар билан уйғунлаштирган ҳолда янги даврни бошлаб беради.

JeepКомпасс 4xeЭлектромобилStellantisКроссовер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бензин, дизел ёки электромобил: хизмат автомобили учун қайси бири маъқул?Бензин, дизел ёки электромобил: хизмат автомобили учун қайси бири маъқул?Бугун, 12:23Toyota компанияси 641 от кучига эга янги ГР GT суперкарини намойиш этдиToyota компанияси 641 от кучига эга янги ГР GT суперкарини намойиш этдиБугун, 09:23Автомобил саноатида янги давр: Нега йирик компания раҳбарлари лойиҳаларни тўхтатмоқда?Автомобил саноатида янги давр: Нега йирик компания раҳбарлари лойиҳаларни тўхтатмоқда?Бугун, 08:28Toyota компанияси 641 от кучига эга янги ГР GT суперкарини намойиш этдиToyota компанияси 641 от кучига эга янги ГР GT суперкарини намойиш этдиБугун, 08:23Электромобиллар учун янги солиқ: Автопарк эгалари катта ҳажмдаги ишга тайёрланмоқдаЭлектромобиллар учун янги солиқ: Автопарк эгалари катта ҳажмдаги ишга тайёрланмоқдаКеча, 23:28Россия пойтахтида жамоат транспорти инновацияси: Энди МД-2 йўналишида ҳам юз орқали тўлов жорий этилдиРоссия пойтахтида жамоат транспорти инновацияси: Энди МД-2 йўналишида ҳам юз орқали тўлов жорий этилдиКеча, 21:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси