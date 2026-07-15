Jeep Компасс 4xe: Афсонавий бренднинг янги электр йўлтанламаси тақдим этилди
Американинг Jeep бренди ўзининг 85 йиллик юбилейини нишонлаш арафасида Stellantis концерни таркибидаги янги стратегиясини фаол амалга оширмоқда. Компания Европа бозоридаги ўрнини мустаҳкамлаш мақсадида учинчи авлод Компасс моделининг флагман версияси — тўлиқ электрлаштирилган Jeep Компасс 4xe йўлтанламасини намойиш этди. Бу янгилик бренднинг 2030-йилга қадар ўз моделлар қаторини уч бараварга кенгайтириш режасининг муҳим қисми ҳисобланади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Янги Jeep Компасс 4xe модели Stellantis'нинг СТЛА Медиум платформасида барпо этилган бўлиб, у Peugeot 3008 ва Цитроэн C5 Аиркросс каби моделлар билан техник асосни баҳам кўради. Бироқ, Jeep муҳандислари ушбу кроссовер шунчаки "шаҳар автомобили" бўлиб қолмаслигига катта эътибор қаратишган. У ўзининг ташқи кўриниши ва техник имкониятлари билан Land Rover каби жиддий рақибларга қарши тура оладиган ҳақиқий офф-роад жангчисига айланган.
Техник қувват ва тўлиқ узатма тизимиКомпасс 4xe моделининг асосий ўзига хослиги унинг икки моторли қувват агрегатидир. Ҳар бир ўқда биттадан электр двигател жойлашган бўлиб, улар биргаликда 370 от кучига тенг қувват ҳосил қилади. Бу кўрсаткич автомобилни нафақат йўлсиз шароитда, балки асфальт йўлларда ҳам динамик ҳаракатланишини таъминлайди. Шунингдек, махсус Sport режими орқали тортиш кучининг 70 фоизигача қисмини орқа ғилдиракларга йўналтириш имконияти мавжуд.
Jeep Компасс оиласида айнан 4xe версияси стандарт равишда тўлиқ узатма (AWD) тизимига эга ягона модел ҳисобланади. Бошқа барча модификациялар, жумладан, юmsҳоқ гибрид ва оддий электр версиялари фақат олд ғилдираклар орқали ҳаракатга келади. Бу эса 4xe моделини бренднинг садоқатли мухлислари учун энг жозибадор танловга айлантиради.
Йўлсиз шароитлар учун махсус тайёргарликТашқи кўринишдан янги электр кроссовер ўзининг саргузаштларга тайёрлигини намоён этади. Автомобилнинг клиренци (ер билан масофаси) 10 мм га оширилган, бамперлар эса қияликларга чиқиш ва тушиш бурчакларини яхшилаш учун қайта ишланган. Автомобилнинг олд ва орқа қисмидаги ёрқин қизил рангли шатакка олиш илгаклари унинг жиддий характеридан далолат беради.
Йўлсиз ҳудудларда ҳаракатланишни осонлаштириш учун автомобил қуйидаги технологиялар билан жиҳозланган:
- Муд/Санд (Лой ва қум) махсус ҳаракат режими;
- Снов (Қор) режими;
- Ҳилл Дессент Контрол — қияликдан хавфсиз тушиш тизими;
- Электрон бошқариладиган дифференциал блокировкаси симуляцияси.
Stellantis таркибига киргандан сўнг Jeep ўзининг "эркин танлов" фалсафасига содиқ қолмоқда. Бу истеъмолчиларга бир хил модел доирасида ҳам бензинли, ҳам гибрид, ҳам тўлиқ электр қувватли версияларни танлаш имконини беради. Ўзбекистон бозорида ҳам BYD ва бошқа брендларнинг кроссоверларига талаб ортиб бораётган бир пайтда, Jeep Компасс 4xe каби профессионал йўлтанламас хусусиятларига эга электр автомобиллар ўзининг харидорларини топиши шубҳасиз.
Ҳозирда Jeep Европа бозорида ўз савдоларини сезиларли даражада оширишни мақсад қилган. Компания 2030-йилга бориб Б ва Д сегментидаги янги кроссоверларни ҳам тақдим этишни режалаштирмоқда. Компасс 4xe эса бренднинг анъанавий "ковбой" имиджини замонавий яшил технологиялар билан уйғунлаштирган ҳолда янги даврни бошлаб беради.
…