Бензин, дизел ёки электромобил: хизмат автомобили учун қайси бири маъқул?

·18·Авто
Бензин, дизел ёки электромобил: хизмат автомобили учун қайси бири маъқул?

Замонавий автомобил бозорида танлов имконияти кенгайгани сари, корпоратив мижозлар ва хизмат автомобилидан фойдаланувчилар учун энг мақбул двигател турини танлаш масаласи долзарб бўлиб қолмоқда. Бир пайтлар оммабоп бўлган дизел двигателларининг ўрнини гибрид ва тўлиқ электр қуввати билан ишлайдиган моделлар эгалламоқда. Бу нафақат экологик талаблар, балки иқтисодий самарадорлик билан ҳам боғлиқдир. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Европа бозорида, хусусан Буюк Британияда 2002-йилдан бошлаб дизел двигателлари даври бошланган эди. Ўшанда ҳукумат кам миқдорда карбонат ангидрид чиқарадиган транспорт воситаларини рағбатлантириш мақсадида солиқ имтиёзларини жорий қилган. Натижада, хизмат автомобиллари бозорида дизелнинг улуши қисқа вақт ичида 60 фоизгача кўтарилди. Бироқ, сўнгги йилларда эмиссия стандартларининг қатъийлашиши ва жамоатчилик фикрининг ўзгариши ушбу турдаги двигателларга бўлган талабни кескин тушириб юборди.

Дизел ва бензин: ким учун ва қачон?

Ҳозирги кунда дизел двигателли автомобиллар тор доирадаги эҳтиёжлар учун сақланиб қолмоқда. Агар ҳайдовчи мунтазам равишда оғир юк ташиса ёки узоқ масофаларга тез-тез қатнаса, дизел ҳали ҳам ўз долзарблигини йўқотмаган. Шунингдек, қувватлаш станцияларидан фойдаланиш имконияти чекланган ҳудудларда бу энг мақбул вариант бўлиб қолмоқда. Бироқ, кўплаб автоишлаб чиқарувчилар ўз моделлар қаторида дизелдан воз кечиб, бензинли ёки гибрид версияларга ўтмоқда.

Бензинли автомобиллар эса глобал миқёсда энг оммабоп танлов бўлиб қолмоқда. Замонавий технологиялар, хусусан, ёнилғини аниқ пуркаш тизими ва "милд-ҳйбрид" (юmsҳоқ гибрид) технологияси туфайли бензинли двигателлар тежамкорлик борасида дизелга яқинлашиб қолди. Бензинли моделларнинг асосий устунлиги уларнинг бошланғич нархи арзонлиги ва модел танловининг кенглигидадир.

Гибрид ва электр технологиялари истиқболи

Гибрид автомобиллар (HEV ва PHEV) ўзида ички ёнув двигатели ва электр моторини бирлаштиради. Бу тизим айниқса шаҳар шароитида, тез-тез тўхтаб-юриш талаб этиладиган ҳолатларда ёқилғи сарфини сезиларли даражада камайтиради. Кўпгина корпоратив парклар айнан гибрид моделларга ўтиш орқали ҳам атроф-муҳитга зарарни камайтирмоқда, ҳам солиқ юкини енгиллатмоқда.

Британия автомобилларни ижарага бериш ва лизинг ассоциацияси (БВРЛА) маълумотларига кўра, 2022-йилда дизел двигателлари лизинг бозорида энг кам танланадиган ёқилғи турига айланган. Бугунги кунда хизмат автомобили танлаётганлар қуйидаги жиҳатларга эътибор қаратишлари лозим:

  • Ҳайдаш масофаси ва йўналишларнинг хусусияти;
  • Уйда ёки иш жойида қувватлаш имконияти мавжудлиги;
  • Маҳаллий солиқ имтиёзлари ва экологик зоналар чекловлари;
  • Автомобилнинг кейинги сотув қиймати (ресале валуе).
Хулоса қилиб айтганда, агар сизда қувватлаш имконияти бўлмаса ва кенгроқ модел танловини истасангиз, бензинли ёки гибрид автомобил энг яхши ечимдир. Тўлиқ электр ёки плагин-гибридлар эса солиқ имтиёзларидан максимал фойдаланишни истаган шаҳар ҳайдовчилари учун идеал танлов бўлиб қолмоқда.

АвтомобилТехнологияДизелГибридИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Jeep Компасс 4xe: Афсонавий бренднинг янги электр йўлтанламаси тақдим этилдиJeep Компасс 4xe: Афсонавий бренднинг янги электр йўлтанламаси тақдим этилдиБугун, 12:21Toyota компанияси 641 от кучига эга янги ГР GT суперкарини намойиш этдиToyota компанияси 641 от кучига эга янги ГР GT суперкарини намойиш этдиБугун, 09:23Автомобил саноатида янги давр: Нега йирик компания раҳбарлари лойиҳаларни тўхтатмоқда?Автомобил саноатида янги давр: Нега йирик компания раҳбарлари лойиҳаларни тўхтатмоқда?Бугун, 08:28Toyota компанияси 641 от кучига эга янги ГР GT суперкарини намойиш этдиToyota компанияси 641 от кучига эга янги ГР GT суперкарини намойиш этдиБугун, 08:23Электромобиллар учун янги солиқ: Автопарк эгалари катта ҳажмдаги ишга тайёрланмоқдаЭлектромобиллар учун янги солиқ: Автопарк эгалари катта ҳажмдаги ишга тайёрланмоқдаКеча, 23:28Россия пойтахтида жамоат транспорти инновацияси: Энди МД-2 йўналишида ҳам юз орқали тўлов жорий этилдиРоссия пойтахтида жамоат транспорти инновацияси: Энди МД-2 йўналишида ҳам юз орқали тўлов жорий этилдиКеча, 21:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси