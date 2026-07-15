Бензин, дизел ёки электромобил: хизмат автомобили учун қайси бири маъқул?
Замонавий автомобил бозорида танлов имконияти кенгайгани сари, корпоратив мижозлар ва хизмат автомобилидан фойдаланувчилар учун энг мақбул двигател турини танлаш масаласи долзарб бўлиб қолмоқда. Бир пайтлар оммабоп бўлган дизел двигателларининг ўрнини гибрид ва тўлиқ электр қуввати билан ишлайдиган моделлар эгалламоқда. Бу нафақат экологик талаблар, балки иқтисодий самарадорлик билан ҳам боғлиқдир. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Европа бозорида, хусусан Буюк Британияда 2002-йилдан бошлаб дизел двигателлари даври бошланган эди. Ўшанда ҳукумат кам миқдорда карбонат ангидрид чиқарадиган транспорт воситаларини рағбатлантириш мақсадида солиқ имтиёзларини жорий қилган. Натижада, хизмат автомобиллари бозорида дизелнинг улуши қисқа вақт ичида 60 фоизгача кўтарилди. Бироқ, сўнгги йилларда эмиссия стандартларининг қатъийлашиши ва жамоатчилик фикрининг ўзгариши ушбу турдаги двигателларга бўлган талабни кескин тушириб юборди.
Дизел ва бензин: ким учун ва қачон?Ҳозирги кунда дизел двигателли автомобиллар тор доирадаги эҳтиёжлар учун сақланиб қолмоқда. Агар ҳайдовчи мунтазам равишда оғир юк ташиса ёки узоқ масофаларга тез-тез қатнаса, дизел ҳали ҳам ўз долзарблигини йўқотмаган. Шунингдек, қувватлаш станцияларидан фойдаланиш имконияти чекланган ҳудудларда бу энг мақбул вариант бўлиб қолмоқда. Бироқ, кўплаб автоишлаб чиқарувчилар ўз моделлар қаторида дизелдан воз кечиб, бензинли ёки гибрид версияларга ўтмоқда.
Бензинли автомобиллар эса глобал миқёсда энг оммабоп танлов бўлиб қолмоқда. Замонавий технологиялар, хусусан, ёнилғини аниқ пуркаш тизими ва "милд-ҳйбрид" (юmsҳоқ гибрид) технологияси туфайли бензинли двигателлар тежамкорлик борасида дизелга яқинлашиб қолди. Бензинли моделларнинг асосий устунлиги уларнинг бошланғич нархи арзонлиги ва модел танловининг кенглигидадир.
Гибрид ва электр технологиялари истиқболиГибрид автомобиллар (HEV ва PHEV) ўзида ички ёнув двигатели ва электр моторини бирлаштиради. Бу тизим айниқса шаҳар шароитида, тез-тез тўхтаб-юриш талаб этиладиган ҳолатларда ёқилғи сарфини сезиларли даражада камайтиради. Кўпгина корпоратив парклар айнан гибрид моделларга ўтиш орқали ҳам атроф-муҳитга зарарни камайтирмоқда, ҳам солиқ юкини енгиллатмоқда.
Британия автомобилларни ижарага бериш ва лизинг ассоциацияси (БВРЛА) маълумотларига кўра, 2022-йилда дизел двигателлари лизинг бозорида энг кам танланадиган ёқилғи турига айланган. Бугунги кунда хизмат автомобили танлаётганлар қуйидаги жиҳатларга эътибор қаратишлари лозим:
- Ҳайдаш масофаси ва йўналишларнинг хусусияти;
- Уйда ёки иш жойида қувватлаш имконияти мавжудлиги;
- Маҳаллий солиқ имтиёзлари ва экологик зоналар чекловлари;
- Автомобилнинг кейинги сотув қиймати (ресале валуе).
…