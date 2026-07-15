SpaceX Starship парвозига тайёргарлик кўрмоқда: Super Heavy қурилмаси старт майдонига келтирилди
Илон Маск асос солган SpaceX компанияси коинотни забт этиш йўлидаги навбатдаги улкан қадамни ташлаш арафасида турибди. Техас штатидаги Starbase космодромида Starship тизимининг навбатдаги синов парвози учун қизғин тайёргарлик ишлари якуний босқичга кирди. Хусусан, улкан Super Heavy Booster 20 тезлатгичи Пад 2 старт майдончасига муваффақиятли етказилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда муҳандислар ушбу улкан қурилмани орбитал старт столига кўтариш ва ўрнатиш жараёнига ҳозирлик кўришмоқда. ixbt.com нашри хабарига кўра, ушбу жараён Starship лойиҳасининг муваффақияти учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Мазкур тизим инсоният тарихидаги энг кучли ракета мажмуаси бўлиб, у келажакда Ой ва Марсга юк ҳамда йўловчиларни ташиш учун мўлжалланган.
Техник имкониятлар ва синов жараёнлариЯқинда SpaceX компанияси Super Heavy V3 биринчи поғонаси учун ўтказилган оловли синовларнинг юқори сифатли фото ва видео материалларини тақдим этган эди. Ушбу синов давомида барча 33 та Raptor двигателлари бир вақтнинг ўзида ишга туширилиб, 15 сония давомида барқарор ишлади. Бу каби мураккаб синовлар тизимнинг парвоз пайтидаги экстремал юкламаларга бардош бера олишини исботлаш учун ўтказилади.
Starship тизими икки асосий қисмдан иборат: бевосита Starship космик кемаси (юқори поғона) ва баландлиги 70 метр бўлган Super Heavy тезлатгичи. Тизимнинг ўзига хослиги унинг тўлиқ кўп марта фойдаланиладиган қилиб лойиҳалаштирилганидадир. Бу эса коинотга парвозлар таннархини кескин камайтириш имконини беради.
Парвоз вақти ва кутилаётган натижаларКомпания томонидан эълон қилинган маълумотларга кўра, Starship тизимининг 13-синов парвози жорий ҳафта ичида амалга оширилиши кутилмоқда. Техасдаги Starbase космодромида 90 дақиқалик старт ойнаси маҳаллий вақт билан 16-июль куни соат 17:45 да (Ўзбекистон вақти билан 17-июль тонгида) очилиши режалаштирилган.
Ушбу синов парвози нафақат SpaceX, балки бутун жаҳон аэрокосмик саноати учун муҳим воқеликдир. Ўзбекистонлик технология ишқибозлари ҳам мазкур жараённи онлайн платформалар орқали кузатиш имконига эга бўладилар. Агар парвоз муваффақиятли ўтса, бу Илон Маскнинг Марсни мустамлака қилиш ҳақидаги орзуларига яна бир қадам яқинлаштиради.
Эслатиб ўтамиз, Starship лойиҳаси доирасидаги ҳар бир янги парвоз аввалги хатоларни тузатиш ва технологияни такомиллаштиришга хизмат қилади. Ҳозирда бутун дунё нигоҳи Техасдаги ушбу улкан металл конструкцияга қаратилган бўлиб, мутахассислар барча тизимлар созлигини қайта-қайта текширмоқдалар.
…