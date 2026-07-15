SpaceX Starship парвозига тайёргарлик кўрмоқда: Super Heavy қурилмаси старт майдонига келтирилди

·39·Техно
SpaceX Starship парвозига тайёргарлик кўрмоқда: Super Heavy қурилмаси старт майдонига келтирилди

Илон Маск асос солган SpaceX компанияси коинотни забт этиш йўлидаги навбатдаги улкан қадамни ташлаш арафасида турибди. Техас штатидаги Starbase космодромида Starship тизимининг навбатдаги синов парвози учун қизғин тайёргарлик ишлари якуний босқичга кирди. Хусусан, улкан Super Heavy Booster 20 тезлатгичи Пад 2 старт майдончасига муваффақиятли етказилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда муҳандислар ушбу улкан қурилмани орбитал старт столига кўтариш ва ўрнатиш жараёнига ҳозирлик кўришмоқда. ixbt.com нашри хабарига кўра, ушбу жараён Starship лойиҳасининг муваффақияти учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Мазкур тизим инсоният тарихидаги энг кучли ракета мажмуаси бўлиб, у келажакда Ой ва Марсга юк ҳамда йўловчиларни ташиш учун мўлжалланган.

Техник имкониятлар ва синов жараёнлари

Яқинда SpaceX компанияси Super Heavy V3 биринчи поғонаси учун ўтказилган оловли синовларнинг юқори сифатли фото ва видео материалларини тақдим этган эди. Ушбу синов давомида барча 33 та Raptor двигателлари бир вақтнинг ўзида ишга туширилиб, 15 сония давомида барқарор ишлади. Бу каби мураккаб синовлар тизимнинг парвоз пайтидаги экстремал юкламаларга бардош бера олишини исботлаш учун ўтказилади.

Starship тизими икки асосий қисмдан иборат: бевосита Starship космик кемаси (юқори поғона) ва баландлиги 70 метр бўлган Super Heavy тезлатгичи. Тизимнинг ўзига хослиги унинг тўлиқ кўп марта фойдаланиладиган қилиб лойиҳалаштирилганидадир. Бу эса коинотга парвозлар таннархини кескин камайтириш имконини беради.

Парвоз вақти ва кутилаётган натижалар

Компания томонидан эълон қилинган маълумотларга кўра, Starship тизимининг 13-синов парвози жорий ҳафта ичида амалга оширилиши кутилмоқда. Техасдаги Starbase космодромида 90 дақиқалик старт ойнаси маҳаллий вақт билан 16-июль куни соат 17:45 да (Ўзбекистон вақти билан 17-июль тонгида) очилиши режалаштирилган.

Ушбу синов парвози нафақат SpaceX, балки бутун жаҳон аэрокосмик саноати учун муҳим воқеликдир. Ўзбекистонлик технология ишқибозлари ҳам мазкур жараённи онлайн платформалар орқали кузатиш имконига эга бўладилар. Агар парвоз муваффақиятли ўтса, бу Илон Маскнинг Марсни мустамлака қилиш ҳақидаги орзуларига яна бир қадам яқинлаштиради.

Эслатиб ўтамиз, Starship лойиҳаси доирасидаги ҳар бир янги парвоз аввалги хатоларни тузатиш ва технологияни такомиллаштиришга хизмат қилади. Ҳозирда бутун дунё нигоҳи Техасдаги ушбу улкан металл конструкцияга қаратилган бўлиб, мутахассислар барча тизимлар созлигини қайта-қайта текширмоқдалар.

SpaceXStarshipИлон МаскКоинотТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эҳтиёт бўлинг: Samsung 870 EVО SSD дискларининг ўта хавфли сохта нусхалари пайдо бўлдиЭҳтиёт бўлинг: Samsung 870 EVО SSD дискларининг ўта хавфли сохта нусхалари пайдо бўлдиБугун, 12:52Буюк Британияда ўсмирлар учун тунги «комендантлик соати» жорий этилмоқдаБуюк Британияда ўсмирлар учун тунги «комендантлик соати» жорий этилмоқдаБугун, 12:29Россияда стратегик объектларни дронлардан ҳимоя қилувчи Паутина тизими тақдим этилдиРоссияда стратегик объектларни дронлардан ҳимоя қилувчи Паутина тизими тақдим этилдиБугун, 11:59SpaceX янги авлод Starlink V5 терминалини тақдим этди: у янада ихчам ва тезкорSpaceX янги авлод Starlink V5 терминалини тақдим этди: у янада ихчам ва тезкорБугун, 10:52Коинотда тирбандлик: Роскосмос ва NASA сунъий йўлдошлар тўқнашувининг олдини оладиКоинотда тирбандлик: Роскосмос ва NASA сунъий йўлдошлар тўқнашувининг олдини оладиБугун, 10:28Россия янги орбитал станция лойиҳасини тақдим этди: Халқаро космик станциядан фарқи нимадаРоссия янги орбитал станция лойиҳасини тақдим этди: Халқаро космик станциядан фарқи нимадаБугун, 09:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди