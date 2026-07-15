Россияда стратегик объектларни дронлардан ҳимоя қилувчи Паутина тизими тақдим этилди
Замонавий ҳарбий тўқнашувлар ва технологик ривожланиш даврида муҳим инфратузилма объектларини учувчисиз учиш аппаратлари (УУА) ҳужумидан ҳимоя қилиш долзарб масалага айланди. Ростех давлат корпорацияси таркибига кирувчи РТ — проектние технологии компанияси айнан шу мақсадда ишлаб чиқилган Паутина (Ўргимчак тўри) мажмуасини намойиш этди. Ушбу тизим нефт омборлари ва электр подстанциялари каби стратегик нуқталарни жисмоний ҳимоя билан таъминлашга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Паутина тизими модулли металл конструкциялардан иборат бўлиб, ҳимоя қилинаётган объект атрофида мустаҳкам тўрли қобиқ ҳосил қилади. Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, мазкур комплекс ҳатто энг оғир шароитларда ҳам самарали ишлай олади. ixbt.com маълумотига кўра, тизимнинг тақдимоти Твер вилоятида ўтказилган махсус миссия доирасида бўлиб ўтди ва мутахассислар эътиборини тортди.
Техник имкониятлар ва чидамлилик даражасиЯнги ишланманинг асосий устунлиги унинг юқори механик бардошлилигидадир. База конфигурациясидаги Паутина мажмуаси оғирлиги 200 килограммгача бўлган ва соатига 250 километр тезликда ҳаракатланаётган дроннинг тўғридан-тўғри зарбасига доц. бера олади. Бу кўрсаткич ҳозирги кунда кенг қўлланилаётган кўплаб камикадзе-дронларнинг зарбасини қайтариш учун етарлидир.
Мажмуа турли ўлчамдаги иншоотлар учун мослаштирилган бўлиб, баландлиги 25 метрдан юқори бўлган бинолар ва ҳар қандай майдондаги ҳудудларни қамраб олиши мумкин. Ҳозирги вақтда тизим ёқилғи-энергетика мажмуасининг бир қатор объектларида тажриба-синов тариқасида қўлланилмоқда. Бу синовлар тизимнинг реал шароитлардаги самарадорлигини тасдиқлашга хизмат қилади.
Осон монтаж ва ёнғин хавфсизлигиКонструкция асосан кўтарувчи устунлар, кучайтирилган тўр ва таянчлардан ташкил топган. Лойиҳанинг ўзига хос жиҳати шундаки, барча элементлар болтли бирикмалар ёрдамида уланади. Бу эса монтаж жараёнида пайвандлаш ишларига эҳтиёж қолдирмайди. Бундай ёндашув тизимни ҳатто тор жойларда ва ёнғин хавфсизлиги талаблари ўта юқори бўлган объектларда ўрнатиш имконини беради.
Шунингдек, Паутина мажмуаси мослашувчан архитектурага эга. Зарурат туғилганда, бутун лойиҳани қайта ишлаб чиқмасдан туриб, конструкцияни янада кучайтириш ёки кенгайтириш мумкин. Бу хусусият объектнинг аҳамияти ёки потенциал хавф даражаси ўзгаришига қараб ҳимоя тизимини тезкор модернизация қилишга ёрдам беради.
Мутахассисларнинг фикрича, бундай пассив ҳимоя тизимлари радиоэлектрон кураш воситалари билан биргаликда қўлланилганда максимал натижа беради. Паутина нафақат нефт терминаллари ва электр станциялари, балки йирик омборхоналар ва бошқа муҳим саноат объектларини дронлар таҳдидидан асрашда ишончли тўсиқ бўлиши кутилмоқда.
…