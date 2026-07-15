Россияда стратегик объектларни дронлардан ҳимоя қилувчи Паутина тизими тақдим этилди

·37·Техно
Россияда стратегик объектларни дронлардан ҳимоя қилувчи Паутина тизими тақдим этилди

Замонавий ҳарбий тўқнашувлар ва технологик ривожланиш даврида муҳим инфратузилма объектларини учувчисиз учиш аппаратлари (УУА) ҳужумидан ҳимоя қилиш долзарб масалага айланди. Ростех давлат корпорацияси таркибига кирувчи РТ — проектние технологии компанияси айнан шу мақсадда ишлаб чиқилган Паутина (Ўргимчак тўри) мажмуасини намойиш этди. Ушбу тизим нефт омборлари ва электр подстанциялари каби стратегик нуқталарни жисмоний ҳимоя билан таъминлашга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Паутина тизими модулли металл конструкциялардан иборат бўлиб, ҳимоя қилинаётган объект атрофида мустаҳкам тўрли қобиқ ҳосил қилади. Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, мазкур комплекс ҳатто энг оғир шароитларда ҳам самарали ишлай олади. ixbt.com маълумотига кўра, тизимнинг тақдимоти Твер вилоятида ўтказилган махсус миссия доирасида бўлиб ўтди ва мутахассислар эътиборини тортди.

Техник имкониятлар ва чидамлилик даражаси

Янги ишланманинг асосий устунлиги унинг юқори механик бардошлилигидадир. База конфигурациясидаги Паутина мажмуаси оғирлиги 200 килограммгача бўлган ва соатига 250 километр тезликда ҳаракатланаётган дроннинг тўғридан-тўғри зарбасига доц. бера олади. Бу кўрсаткич ҳозирги кунда кенг қўлланилаётган кўплаб камикадзе-дронларнинг зарбасини қайтариш учун етарлидир.

Мажмуа турли ўлчамдаги иншоотлар учун мослаштирилган бўлиб, баландлиги 25 метрдан юқори бўлган бинолар ва ҳар қандай майдондаги ҳудудларни қамраб олиши мумкин. Ҳозирги вақтда тизим ёқилғи-энергетика мажмуасининг бир қатор объектларида тажриба-синов тариқасида қўлланилмоқда. Бу синовлар тизимнинг реал шароитлардаги самарадорлигини тасдиқлашга хизмат қилади.

Осон монтаж ва ёнғин хавфсизлиги

Конструкция асосан кўтарувчи устунлар, кучайтирилган тўр ва таянчлардан ташкил топган. Лойиҳанинг ўзига хос жиҳати шундаки, барча элементлар болтли бирикмалар ёрдамида уланади. Бу эса монтаж жараёнида пайвандлаш ишларига эҳтиёж қолдирмайди. Бундай ёндашув тизимни ҳатто тор жойларда ва ёнғин хавфсизлиги талаблари ўта юқори бўлган объектларда ўрнатиш имконини беради.

Шунингдек, Паутина мажмуаси мослашувчан архитектурага эга. Зарурат туғилганда, бутун лойиҳани қайта ишлаб чиқмасдан туриб, конструкцияни янада кучайтириш ёки кенгайтириш мумкин. Бу хусусият объектнинг аҳамияти ёки потенциал хавф даражаси ўзгаришига қараб ҳимоя тизимини тезкор модернизация қилишга ёрдам беради.

Мутахассисларнинг фикрича, бундай пассив ҳимоя тизимлари радиоэлектрон кураш воситалари билан биргаликда қўлланилганда максимал натижа беради. Паутина нафақат нефт терминаллари ва электр станциялари, балки йирик омборхоналар ва бошқа муҳим саноат объектларини дронлар таҳдидидан асрашда ишончли тўсиқ бўлиши кутилмоқда.

ТехнологияРостехДронларХавфсизликПаутина
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эҳтиёт бўлинг: Samsung 870 EVО SSD дискларининг ўта хавфли сохта нусхалари пайдо бўлдиЭҳтиёт бўлинг: Samsung 870 EVО SSD дискларининг ўта хавфли сохта нусхалари пайдо бўлдиБугун, 12:52Буюк Британияда ўсмирлар учун тунги «комендантлик соати» жорий этилмоқдаБуюк Британияда ўсмирлар учун тунги «комендантлик соати» жорий этилмоқдаБугун, 12:29SpaceX Starship парвозига тайёргарлик кўрмоқда: Super Heavy қурилмаси старт майдонига келтирилдиSpaceX Starship парвозига тайёргарлик кўрмоқда: Super Heavy қурилмаси старт майдонига келтирилдиБугун, 11:26SpaceX янги авлод Starlink V5 терминалини тақдим этди: у янада ихчам ва тезкорSpaceX янги авлод Starlink V5 терминалини тақдим этди: у янада ихчам ва тезкорБугун, 10:52Коинотда тирбандлик: Роскосмос ва NASA сунъий йўлдошлар тўқнашувининг олдини оладиКоинотда тирбандлик: Роскосмос ва NASA сунъий йўлдошлар тўқнашувининг олдини оладиБугун, 10:28Россия янги орбитал станция лойиҳасини тақдим этди: Халқаро космик станциядан фарқи нимадаРоссия янги орбитал станция лойиҳасини тақдим этди: Халқаро космик станциядан фарқи нимадаБугун, 09:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди