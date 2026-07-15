BYD компанияси Toyota тахтига кўз тикмоқда: АҚШ бозорига эҳтиёж йўқ
Хитойнинг электромобиллар ишлаб чиқариш бўйича етакчиси ҳисобланган BYD компанияси яқин йиллар ичида дунёнинг энг йирик автоишлаб чиқарувчисига айланишни мақсад қилган. Компания раҳбарияти ушбу маррага эришиш учун ҳатто дунёдаги энг йирик автомобил бозорларидан бири бўлган АҚШга киришни ҳам шарт деб ҳисобламайди. Бу ҳақда Финансиал Times нашри BYD халқаро бўлинмаси раҳбари Стелла Ли баёнотига таяниб хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компаниянинг стратегик режаларига кўра, BYD яқин беш йил ичида савдо ҳажми бўйича Япониянинг Toyota концернини ортда қолдириб, жаҳон рейтингида биринчи ўринга кўтарилмоқчи. Стелла Лининг таъкидлашича, бу мақсадга бошқа брендларни сотиб олиш орқали эмас, балки компаниянинг ички салоҳияти ва табиий ўсиши ҳисобига эришилади. Айни дамда хитойлик гигант Европа бозоридаги ўз иштирокини кескин кенгайтиришга тайёргарлик кўрмоқда.
Глобал кенгайиш ва технологик устунликBYD асосчиси ва бош директори Ван Чуанфу ўтган ойда компаниянинг халқаро миқёсдаги экспансиясини тезлаштириш ва қувватлаш технологияларини ривожлантириш орқали дунёда биринчи бўлиш ниятини эълон қилган эди. Компания раҳбарияти АҚШ бозоридаги мураккаб сиёсий ва иқтисодий вазиятни четлаб ўтиб, асосий эътиборни Жануби-Шарқий Осиё, Лотин Америкаси ва Европа мамлакатларига қаратмоқда.
Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам BYD бренди сўнгги йилларда мутлақ етакчиликни қўлга киритганини таъкидлаш жоиз. Мамлакатимизда BYD Song Plus, BYD Чазор ва BYD Han каби моделлар оммалашгани компаниянинг глобал стратегияси минтақавий даражада муваффақиятли ишлаётганидан далолат беради. Маҳаллий ишлаб чиқаришнинг йўлга қўйилиши эса бренднинг Ўрта Осиёдаги мавқеини янада мустаҳкамламоқда.
Toyota билан рақобат: Рақамлар нима дейди?Ҳозирча Toyota дунёнинг энг йирик автоишлаб чиқарувчиси мақомини сақлаб турибди. 2023-йил якунларига кўра, Япония бренди 10,5 миллион дона автомобил сотишга муваффақ бўлган. BYD кўрсаткичлари эса ҳозирча камтарроқ — 4,5 миллион дона автомобил. Бироқ хитойликлар ўсиш суръати бўйича барча рақибларини ортда қолдирмоқда.
Toyota компаниясининг устунлиги унинг АҚШ бозоридаги кучли позицияси ва анъанавий ички ёнув двигателли автомобилларга бўлган талабнинг ҳали ҳам юқорилигидадир. BYD эса ҳозирча АҚШда енгил автомобиллар сотиш ҳуқуқига эга эмас, лекин компания раҳбарияти буни ўз режалари учун тўсиқ деб билмайди.
Экспертларнинг фикрича, BYD компаниясининг электромобиллар ва гибридлар сегментидаги тажовузкор нарх сиёсати ҳамда технологик янгиликлари яқин йилларда автосаноатдаги кучлар мувозанатини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин. Агар компания Европа бозорида ўз ўрнини мустаҳкамлай олса, Toyota учун тахтни сақлаб қолиш ҳақиқий чақириққа айланади.
…