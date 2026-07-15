BYD компанияси Toyota тахтига кўз тикмоқда: АҚШ бозорига эҳтиёж йўқ

·0·Авто
BYD компанияси Toyota тахтига кўз тикмоқда: АҚШ бозорига эҳтиёж йўқ

Хитойнинг электромобиллар ишлаб чиқариш бўйича етакчиси ҳисобланган BYD компанияси яқин йиллар ичида дунёнинг энг йирик автоишлаб чиқарувчисига айланишни мақсад қилган. Компания раҳбарияти ушбу маррага эришиш учун ҳатто дунёдаги энг йирик автомобил бозорларидан бири бўлган АҚШга киришни ҳам шарт деб ҳисобламайди. Бу ҳақда Финансиал Times нашри BYD халқаро бўлинмаси раҳбари Стелла Ли баёнотига таяниб хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компаниянинг стратегик режаларига кўра, BYD яқин беш йил ичида савдо ҳажми бўйича Япониянинг Toyota концернини ортда қолдириб, жаҳон рейтингида биринчи ўринга кўтарилмоқчи. Стелла Лининг таъкидлашича, бу мақсадга бошқа брендларни сотиб олиш орқали эмас, балки компаниянинг ички салоҳияти ва табиий ўсиши ҳисобига эришилади. Айни дамда хитойлик гигант Европа бозоридаги ўз иштирокини кескин кенгайтиришга тайёргарлик кўрмоқда.

Глобал кенгайиш ва технологик устунлик

BYD асосчиси ва бош директори Ван Чуанфу ўтган ойда компаниянинг халқаро миқёсдаги экспансиясини тезлаштириш ва қувватлаш технологияларини ривожлантириш орқали дунёда биринчи бўлиш ниятини эълон қилган эди. Компания раҳбарияти АҚШ бозоридаги мураккаб сиёсий ва иқтисодий вазиятни четлаб ўтиб, асосий эътиборни Жануби-Шарқий Осиё, Лотин Америкаси ва Европа мамлакатларига қаратмоқда.

Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам BYD бренди сўнгги йилларда мутлақ етакчиликни қўлга киритганини таъкидлаш жоиз. Мамлакатимизда BYD Song Plus, BYD Чазор ва BYD Han каби моделлар оммалашгани компаниянинг глобал стратегияси минтақавий даражада муваффақиятли ишлаётганидан далолат беради. Маҳаллий ишлаб чиқаришнинг йўлга қўйилиши эса бренднинг Ўрта Осиёдаги мавқеини янада мустаҳкамламоқда.

Toyota билан рақобат: Рақамлар нима дейди?

Ҳозирча Toyota дунёнинг энг йирик автоишлаб чиқарувчиси мақомини сақлаб турибди. 2023-йил якунларига кўра, Япония бренди 10,5 миллион дона автомобил сотишга муваффақ бўлган. BYD кўрсаткичлари эса ҳозирча камтарроқ — 4,5 миллион дона автомобил. Бироқ хитойликлар ўсиш суръати бўйича барча рақибларини ортда қолдирмоқда.

Toyota компаниясининг устунлиги унинг АҚШ бозоридаги кучли позицияси ва анъанавий ички ёнув двигателли автомобилларга бўлган талабнинг ҳали ҳам юқорилигидадир. BYD эса ҳозирча АҚШда енгил автомобиллар сотиш ҳуқуқига эга эмас, лекин компания раҳбарияти буни ўз режалари учун тўсиқ деб билмайди.

Экспертларнинг фикрича, BYD компаниясининг электромобиллар ва гибридлар сегментидаги тажовузкор нарх сиёсати ҳамда технологик янгиликлари яқин йилларда автосаноатдаги кучлар мувозанатини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин. Агар компания Европа бозорида ўз ўрнини мустаҳкамлай олса, Toyota учун тахтни сақлаб қолиш ҳақиқий чақириққа айланади.

BYDToyotaЭлектромобилларАвтосаноатХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Geely компанияси янги EX2 электромобилини тақдим этди: Европа бозори учун арзон хатчбекGeely компанияси янги EX2 электромобилини тақдим этди: Европа бозори учун арзон хатчбекБугун, 14:27Бензин, дизел ёки электромобил: хизмат автомобили учун қайси бири маъқул?Бензин, дизел ёки электромобил: хизмат автомобили учун қайси бири маъқул?Бугун, 12:23Jeep Компасс 4xe: Афсонавий бренднинг янги электр йўлтанламаси тақдим этилдиJeep Компасс 4xe: Афсонавий бренднинг янги электр йўлтанламаси тақдим этилдиБугун, 12:21Toyota компанияси 641 от кучига эга янги ГР GT суперкарини намойиш этдиToyota компанияси 641 от кучига эга янги ГР GT суперкарини намойиш этдиБугун, 09:23Автомобил саноатида янги давр: Нега йирик компания раҳбарлари лойиҳаларни тўхтатмоқда?Автомобил саноатида янги давр: Нега йирик компания раҳбарлари лойиҳаларни тўхтатмоқда?Бугун, 08:28Toyota компанияси 641 от кучига эга янги ГР GT суперкарини намойиш этдиToyota компанияси 641 от кучига эга янги ГР GT суперкарини намойиш этдиБугун, 08:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси