Geely компанияси янги EX2 электромобилини тақдим этди: Европа бозори учун арзон хатчбек
Хитойнинг энг йирик автомобил ишлаб чиқарувчиларидан бири бўлган Geely бренди ўзининг янги ихчам электр хатчбеки — EX2 моделини халқаро бозорга чиқарди. Ушбу автомобил нафақат ўзининг ҳамёнбоп нархи, балки техник имкониятлари билан ҳам Европанинг етакчи брендлари бўлмиш Renault 5 ва Volkswagen ИД Поло каби моделларга жиддий рақобат туғдириши кутилмоқда. Ихчам ўлчамларга эга бўлган ушбу электромобил бренднинг глобал кенгайиш стратегиясида муҳим ўрин тутади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Geely EX2 модели уч хил комплектацияда таклиф этилади: Pro, Max ва Ultra. Бошланғич Pro версияси 20 990 фунт стерлинг (тахминан 26 500 доллар) нархда сотувга чиқади. Ушбу модификация 35 кВ/соат қувватга эга аккумулятор ва 80 от кучига эга электр двигател билан жиҳозланган бўлиб, бир марта қувватланишда 250 километргача (155 мил) масофани босиб ўтишга қодир. Бу кўрсаткич шаҳар шароитида ҳаракатланиш учун жуда қулай ҳисобланади.
Техник имкониятлар ва ички дизайнЮқорироқ поғонадаги Max комплектацияси 47 кВ/соат сиғимли батарея ва 114 от кучига эга двигател билан таъминланган. Бу эса автомобилнинг юриш масофасини 344 километргача ошириш имконини беради. Автомобил интерери замонавий технологиялар билан бойитилган бўлиб, марказий панелда 14,6 дюймли катта сенсорли дисплей жойлашган. Тизим Apple КарПлай ва Android Auto функцияларини стандарт равишда қўллаб-қувватлайди, бу эса ҳайдовчиларга смартфонларини автомобил билан осон интеграция қилиш имконини беради.
Энг юқори Ultra талқини эса қўшимча қулайликлар билан ажралиб туради. Унда салоннинг амбиент ёритилиши, 360 даражали кўринишга эга камералар тизими, олд ўриндиқлар ва рул чамбарагини иситиш функциялари мавжуд. Geely ушбу модел орқали ўзини сифатли ва технологик жиҳатдан бой, аммо нарх борасида рақобатбардош бренд сифатида кўрсатишни мақсад қилган.
Geely брендининг улкан режалариGeely компанияси 2029-йилга қадар ўзининг модел қаторини 10 тагача етказишни ва 2030-йилга бориб йиллик савдо ҳажмини 100 000 донага етказишни режалаштирмоқда. Таққослаш учун, Жанубий Кореянинг Kia бренди бундай натижага эришиш учун ўн йиллаб вақт сарфлаган эди. Хитой бозорида EX2 модели ўтган йилнинг ўзида 450 000 нусхада сотилгани унинг нақадар оммабоп эканлигидан далолат беради.
Geely Ауто УК бош менежери Майкл Янгнинг таъкидлашича, автомобилнинг асосий устунлиги унинг нархи ва сифат мутаносиблигидадир. Компания ушбу хатчбекни оммавий бозор учун мўлжалланган Европа брендларига муносиб муқобил сифатида тақдим этмоқда. Ўзбекистон бозорида ҳам Geely бренди фаол ривожланаётганини ҳисобга олсак, келажакда бундай ихчам ва тежамкор моделларнинг пайдо бўлиши маҳаллий истеъмолчилар учун ҳам қизиқарли танлов бўлиши мумкин.
…