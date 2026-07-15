Geely компанияси янги EX2 электромобилини тақдим этди: Европа бозори учун арзон хатчбек

·0·Авто
Geely компанияси янги EX2 электромобилини тақдим этди: Европа бозори учун арзон хатчбек

Хитойнинг энг йирик автомобил ишлаб чиқарувчиларидан бири бўлган Geely бренди ўзининг янги ихчам электр хатчбеки — EX2 моделини халқаро бозорга чиқарди. Ушбу автомобил нафақат ўзининг ҳамёнбоп нархи, балки техник имкониятлари билан ҳам Европанинг етакчи брендлари бўлмиш Renault 5 ва Volkswagen ИД Поло каби моделларга жиддий рақобат туғдириши кутилмоқда. Ихчам ўлчамларга эга бўлган ушбу электромобил бренднинг глобал кенгайиш стратегиясида муҳим ўрин тутади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Geely EX2 модели уч хил комплектацияда таклиф этилади: Pro, Max ва Ultra. Бошланғич Pro версияси 20 990 фунт стерлинг (тахминан 26 500 доллар) нархда сотувга чиқади. Ушбу модификация 35 кВ/соат қувватга эга аккумулятор ва 80 от кучига эга электр двигател билан жиҳозланган бўлиб, бир марта қувватланишда 250 километргача (155 мил) масофани босиб ўтишга қодир. Бу кўрсаткич шаҳар шароитида ҳаракатланиш учун жуда қулай ҳисобланади.

Техник имкониятлар ва ички дизайн

Юқорироқ поғонадаги Max комплектацияси 47 кВ/соат сиғимли батарея ва 114 от кучига эга двигател билан таъминланган. Бу эса автомобилнинг юриш масофасини 344 километргача ошириш имконини беради. Автомобил интерери замонавий технологиялар билан бойитилган бўлиб, марказий панелда 14,6 дюймли катта сенсорли дисплей жойлашган. Тизим Apple КарПлай ва Android Auto функцияларини стандарт равишда қўллаб-қувватлайди, бу эса ҳайдовчиларга смартфонларини автомобил билан осон интеграция қилиш имконини беради.

Энг юқори Ultra талқини эса қўшимча қулайликлар билан ажралиб туради. Унда салоннинг амбиент ёритилиши, 360 даражали кўринишга эга камералар тизими, олд ўриндиқлар ва рул чамбарагини иситиш функциялари мавжуд. Geely ушбу модел орқали ўзини сифатли ва технологик жиҳатдан бой, аммо нарх борасида рақобатбардош бренд сифатида кўрсатишни мақсад қилган.

Geely брендининг улкан режалари

Geely компанияси 2029-йилга қадар ўзининг модел қаторини 10 тагача етказишни ва 2030-йилга бориб йиллик савдо ҳажмини 100 000 донага етказишни режалаштирмоқда. Таққослаш учун, Жанубий Кореянинг Kia бренди бундай натижага эришиш учун ўн йиллаб вақт сарфлаган эди. Хитой бозорида EX2 модели ўтган йилнинг ўзида 450 000 нусхада сотилгани унинг нақадар оммабоп эканлигидан далолат беради.

Geely Ауто УК бош менежери Майкл Янгнинг таъкидлашича, автомобилнинг асосий устунлиги унинг нархи ва сифат мутаносиблигидадир. Компания ушбу хатчбекни оммавий бозор учун мўлжалланган Европа брендларига муносиб муқобил сифатида тақдим этмоқда. Ўзбекистон бозорида ҳам Geely бренди фаол ривожланаётганини ҳисобга олсак, келажакда бундай ихчам ва тежамкор моделларнинг пайдо бўлиши маҳаллий истеъмолчилар учун ҳам қизиқарли танлов бўлиши мумкин.

GeelyEX2ЭлектромобилАвто ЯнгиликларХитой Автомобиллари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BYD компанияси Toyota тахтига кўз тикмоқда: АҚШ бозорига эҳтиёж йўқBYD компанияси Toyota тахтига кўз тикмоқда: АҚШ бозорига эҳтиёж йўқБугун, 14:27Бензин, дизел ёки электромобил: хизмат автомобили учун қайси бири маъқул?Бензин, дизел ёки электромобил: хизмат автомобили учун қайси бири маъқул?Бугун, 12:23Jeep Компасс 4xe: Афсонавий бренднинг янги электр йўлтанламаси тақдим этилдиJeep Компасс 4xe: Афсонавий бренднинг янги электр йўлтанламаси тақдим этилдиБугун, 12:21Toyota компанияси 641 от кучига эга янги ГР GT суперкарини намойиш этдиToyota компанияси 641 от кучига эга янги ГР GT суперкарини намойиш этдиБугун, 09:23Автомобил саноатида янги давр: Нега йирик компания раҳбарлари лойиҳаларни тўхтатмоқда?Автомобил саноатида янги давр: Нега йирик компания раҳбарлари лойиҳаларни тўхтатмоқда?Бугун, 08:28Toyota компанияси 641 от кучига эга янги ГР GT суперкарини намойиш этдиToyota компанияси 641 от кучига эга янги ГР GT суперкарини намойиш этдиБугун, 08:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси