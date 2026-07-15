Yandex ўзининг илк шаҳар маконини очмоқда: Технология ва маданият уйғунлиги
Россиянинг технологик гиганти Yandex ноябрь ойида ўзининг илк кўп функцияли шаҳар макони — "Yandex 01" лойиҳасини тақдим этади. Москва шаҳридаги Курский вокзали майдонида жойлашган "Чкалов" галереясида очиладиган ушбу маскан компания экотизимини офлайн форматда бирлаштирувчи йирик марказга айланади. 10 минг квадрат метрдан ортиқ майдонни эгаллаган ушбу лойиҳа нафақат технологик кўргазма, балки маданий ва таълимий платформа сифатида ҳам хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Лойиҳа доирасида ташриф буюрувчилар учун сунъий интеллектга асосланган шахсий тавсиялар тизими жорий этилади. Бу тизим меҳмонларнинг қизиқишларидан келиб чиқиб, улар учун махсус тадбирлар жадвалини тузиш ва макон бўйлаб йўналиш белгилашга ёрдам беради. Энг эътиборли жиҳати шундаки, алгоритмлар ҳатто илгари Yandex сервисларидан фойдаланмаган фойдаланувчиларнинг хоҳиш-истакларини ҳам таҳлил қила олади.
Технологиялар ва кўнгилочар ҳудудлар"Yandex 01" уч қаватда жойлашган бўлиб, унда компаниянинг энг машҳур брендлари ўз ҳудудларига эга бўлади. Хусусан, бу ерда Yandex Музика, Кинопоиск ва Yandex Афиша каби платформаларнинг махсус майдончалари ташкил этилади. Шунингдек, ташриф буюрувчилар Алиса ақлли ёрдамчиси ва бошқа ақлли уй технологиялари билан яқиндан танишишлари мумкин бўлган шоурумлар фаолият кўрсатади.
Макон ичида Yandex Фабрика бренди остидаги маҳсулотлар дўкони, Yandex Го интерактив зонаси ҳамда биринчи марта "Смисловая 226" китобхонлар ҳамжамиятининг дўкони очилади. Ушбу китоб дўкони таркибида қаҳвахона ва маърузалар зали ҳам бўлиши режалаштирилган. Бу эса технология ихлосмандлари учун нафақат билим олиш, балки ҳордиқ чиқариш масканига ҳам айланади.
Мослашувчан архитектура ва тадбирларЛойиҳа архитектураси ўзгарувчанлик тамойилига асосланган. Бинонинг ички тузилиши куннинг турли вақтларида турлича вазифаларни бажариши мумкин. Масалан, эрталаб маърузалар ва таълимий семинарлар ўтказиладиган заллар, кечқурун концертлар ёки кино намойишлари учун мослаштирилади. Тадбирларнинг аксарияти бепул бўлиши кутилмоқда, бу эса масканнинг оммавийлигини таъминлайди.
Архитектор Алексей Капитанов ва Вох Арчитектс бюроси томонидан ишлаб чиқилган ушбу лойиҳа замонавий шаҳар муҳитида технологик компанияларнинг ўрни қандай бўлиши кераклигини кўрсатиб беради. Анастасия Тарасова раҳбарлигидаги жамоа ушбу маконни шунчаки офис ёки дўкон эмас, балки жонли мулоқот марказига айлантиришни мақсад қилган.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу янгилик қизиқарли бўлиши табиий. Yandex экотизими мамлакатимизда, айниқса транспорт ва етказиб бериш хизматлари соҳасида фаол ривожланаётганини ҳисобга олсак, келажакда шундай кўп функцияли марказларнинг Тошкент каби йирик шаҳарларда ҳам пайдо бўлиши эҳтимолдан холи эмас. Ҳозирча эса, ушбу лойиҳа компаниянинг офлайн муҳитдаги энг йирик тажрибасига айланади.
…