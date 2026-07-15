Yandex ўзининг илк шаҳар маконини очмоқда: Технология ва маданият уйғунлиги

·29·Техно
Yandex ўзининг илк шаҳар маконини очмоқда: Технология ва маданият уйғунлиги

Россиянинг технологик гиганти Yandex ноябрь ойида ўзининг илк кўп функцияли шаҳар макони — "Yandex 01" лойиҳасини тақдим этади. Москва шаҳридаги Курский вокзали майдонида жойлашган "Чкалов" галереясида очиладиган ушбу маскан компания экотизимини офлайн форматда бирлаштирувчи йирик марказга айланади. 10 минг квадрат метрдан ортиқ майдонни эгаллаган ушбу лойиҳа нафақат технологик кўргазма, балки маданий ва таълимий платформа сифатида ҳам хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Лойиҳа доирасида ташриф буюрувчилар учун сунъий интеллектга асосланган шахсий тавсиялар тизими жорий этилади. Бу тизим меҳмонларнинг қизиқишларидан келиб чиқиб, улар учун махсус тадбирлар жадвалини тузиш ва макон бўйлаб йўналиш белгилашга ёрдам беради. Энг эътиборли жиҳати шундаки, алгоритмлар ҳатто илгари Yandex сервисларидан фойдаланмаган фойдаланувчиларнинг хоҳиш-истакларини ҳам таҳлил қила олади.

Технологиялар ва кўнгилочар ҳудудлар

"Yandex 01" уч қаватда жойлашган бўлиб, унда компаниянинг энг машҳур брендлари ўз ҳудудларига эга бўлади. Хусусан, бу ерда Yandex Музика, Кинопоиск ва Yandex Афиша каби платформаларнинг махсус майдончалари ташкил этилади. Шунингдек, ташриф буюрувчилар Алиса ақлли ёрдамчиси ва бошқа ақлли уй технологиялари билан яқиндан танишишлари мумкин бўлган шоурумлар фаолият кўрсатади.

Макон ичида Yandex Фабрика бренди остидаги маҳсулотлар дўкони, Yandex Го интерактив зонаси ҳамда биринчи марта "Смисловая 226" китобхонлар ҳамжамиятининг дўкони очилади. Ушбу китоб дўкони таркибида қаҳвахона ва маърузалар зали ҳам бўлиши режалаштирилган. Бу эса технология ихлосмандлари учун нафақат билим олиш, балки ҳордиқ чиқариш масканига ҳам айланади.

Мослашувчан архитектура ва тадбирлар

Лойиҳа архитектураси ўзгарувчанлик тамойилига асосланган. Бинонинг ички тузилиши куннинг турли вақтларида турлича вазифаларни бажариши мумкин. Масалан, эрталаб маърузалар ва таълимий семинарлар ўтказиладиган заллар, кечқурун концертлар ёки кино намойишлари учун мослаштирилади. Тадбирларнинг аксарияти бепул бўлиши кутилмоқда, бу эса масканнинг оммавийлигини таъминлайди.

Архитектор Алексей Капитанов ва Вох Арчитектс бюроси томонидан ишлаб чиқилган ушбу лойиҳа замонавий шаҳар муҳитида технологик компанияларнинг ўрни қандай бўлиши кераклигини кўрсатиб беради. Анастасия Тарасова раҳбарлигидаги жамоа ушбу маконни шунчаки офис ёки дўкон эмас, балки жонли мулоқот марказига айлантиришни мақсад қилган.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу янгилик қизиқарли бўлиши табиий. Yandex экотизими мамлакатимизда, айниқса транспорт ва етказиб бериш хизматлари соҳасида фаол ривожланаётганини ҳисобга олсак, келажакда шундай кўп функцияли марказларнинг Тошкент каби йирик шаҳарларда ҳам пайдо бўлиши эҳтимолдан холи эмас. Ҳозирча эса, ушбу лойиҳа компаниянинг офлайн муҳитдаги энг йирик тажрибасига айланади.

YandexТехнологияСунъий ИнтеллектРоссияИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX собиқ муҳандиси коинот саноатида инқилоб қилмоқчи: Сенра лойиҳасига 65 млн доллар тикилдиSpaceX собиқ муҳандиси коинот саноатида инқилоб қилмоқчи: Сенра лойиҳасига 65 млн доллар тикилдиБугун, 15:58Telegram ўз доменини сақлаб қолиш учун VPN-сервис каналини ўчириб ташладиTelegram ўз доменини сақлаб қолиш учун VPN-сервис каналини ўчириб ташладиБугун, 15:28Нокиа ва NVIDIA сунъий интеллектга асосланган дунёдаги илк радиоалоқа платформасини яратдиНокиа ва NVIDIA сунъий интеллектга асосланган дунёдаги илк радиоалоқа платформасини яратдиБугун, 13:53Xiaomi смартфонлари учун Android 17 асосидаги HyperOS 3.3 талқини тақдим этилдиXiaomi смартфонлари учун Android 17 асосидаги HyperOS 3.3 талқини тақдим этилдиБугун, 13:26Эҳтиёт бўлинг: Samsung 870 EVО SSD дискларининг ўта хавфли сохта нусхалари пайдо бўлдиЭҳтиёт бўлинг: Samsung 870 EVО SSD дискларининг ўта хавфли сохта нусхалари пайдо бўлдиБугун, 12:52Буюк Британияда ўсмирлар учун тунги «комендантлик соати» жорий этилмоқдаБуюк Британияда ўсмирлар учун тунги «комендантлик соати» жорий этилмоқдаБугун, 12:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди