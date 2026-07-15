Томас Тухел Лионель Месси хавфини қандай бартараф этиш режасини маълум қилди

·0·Спорт
Томас Тухел Лионель Месси хавфини қандай бартараф этиш режасини маълум қилди

Жаҳон чемпионатининг ярим финал босқичи олдидан Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухел ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Германиялик мутахассис Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси томонидан юзага келиши мумкин бўлган хавфни қандай тўхтатиш борасида аниқ режага эга эканлигини таъкидлади. Тухелнинг фикрича, "уч шерлар" чорак финалда Эрлинг Холандни зарарсизлантириш орқали ўзларининг ҳимоявий салоҳиятини кўрсатиб бўлишган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Англия терма жамоаси чорак финалда Норвегия тўсиғидан ўтиб, турнирнинг энг хавфли ҳужумчиларидан бири бўлган Эрлинг Холандга деярли имконият қолдирмади. Томас Тухел айнан шу ўйин услуби ва тактик интизом Лионель Мессига қарши баҳсда ҳам қўл келишига ишонмоқда. Мураббийнинг айтишича, аргентиналик юлдуз ўзига хос ўйин услубига эга бўлса-да, жамоавий ҳаракатлар орқали уни тўхтатиш мумкин.

Тактик ёндашув ва Мессининг ўзига хослиги

"Лионель Месси ҳар сафар майдонга тушганда ўзининг ақл бовар қилмас маҳоратини намойиш этади. У бўш ҳудудларни топиш ва кутилмаган вазиятлар яратиш бўйича уста. Биз унинг атрофида жасорат билан ўйнашимиз ва унга етказиб бериладиган тўплар йўлини тўсишимиз керак. У Эрлинг Холанддан бутунлай фарқ қиладиган футболчи, аммо биз Эрлингга қарши қандай ўйнаган бўлсак, Мессига қарши ҳам муносиб йўл топамиз", — дея таъкидлади Тухел Goal.com нашри келтирган хабарда.

Ҳозирда 39 ёшда бўлган Лионель Месси ўзининг халқаро миқёсдаги 206-учрашувини ўтказишга тайёргарлик кўрмоқда. Унинг тажрибаси ва ҳамон юқори даражада эканлиги инглизлар учун асосий бош оғриғи бўлиши кутилмоқда. Бироқ Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн фақат биргина футболчига эътибор қаратиш хато бўлишини таъкидламоқда.

Гарри Кейннинг тарихий натижаси ва жамоавий руҳ

Бавария ҳужумчиси Гарри Кейн учун ушбу ярим финал ўзгача аҳамиятга эга. У Англия терма жамоаси сафида 121-ўйинини ўтказиб, Уэйн Руни (120) ва Девид Бекхем (115) каби афсоналарни ортда қолдирган ҳолда, терма жамоа тарихидаги энг кўп ўйин ўтказган майдон футболчисига айланади. Кейн шахсий рекордлардан кўра, жамоавий ғалаба ва узоқ кутилган чемпионлик муҳимлигини қайд этди.

"Биз фақат Мессига қарши эмас, балки яхлит шаклланган Аргентина терма жамоасига қарши майдонга тушамиз. У дунёнинг энг яхши футболчиларидан бири, аммо рақиб сафида бошқа маҳоратли ижрочилар ҳам етарли. Бу мен учун болаликдаги орзуларим рўёби — жаҳон чемпионати ярим финалида амалдаги чемпионларга қарши тўп суриш", — деди Гарри Кейн.

Англия терма жамоаси 2018-йилги жаҳон чемпионати ва сўнгги Европа биринчиликларидаги омадсизликлардан сўнг, ниҳоят йирик турнир бош совринини қўлга киритишни мақсад қилган. Аргентинага қарши кечадиган Атланта шаҳридаги баҳс турнирнинг энг марказий ўйинларидан бири бўлиши шубҳасиз. Тухел ва унинг шогирдлари Мессининг "сеҳрини" тўхтатиб, финал йўлланмасини нақд қилишга бел боғлаганлар.

АнглияАргентинаЛионель МессиГарри КейнТомас Тухел
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жуд Беллингем ва Гарри Кейн соясида қолаётган қаҳрамон: Англия термасининг янги двигателиЖуд Беллингем ва Гарри Кейн соясида қолаётган қаҳрамон: Англия термасининг янги двигателиБугун, 14:36Родри ҳакамларни танқид қилди: Ламине Ямал майдонда етарлича ҳимоя қилинмаяптиРодри ҳакамларни танқид қилди: Ламине Ямал майдонда етарлича ҳимоя қилинмаяптиБугун, 13:51Патрик Виейра аччиқ гапирди: Францияда лидерлар нега кўринмади?Патрик Виейра аччиқ гапирди: Францияда лидерлар нега кўринмади?Бугун, 13:31Де ла Фуэнте жавоб берди: Испания ҳакамликка тўхталмайдиДе ла Фуэнте жавоб берди: Испания ҳакамликка тўхталмайдиБугун, 13:05Дидье Дешам ҳакамни савол остига олди: Францияда алам бор...Дидье Дешам ҳакамни савол остига олди: Францияда алам бор...Бугун, 13:03Англия терма жамоаси бош мураббийи Мессини тўхтатиш режасини очдиАнглия терма жамоаси бош мураббийи Мессини тўхтатиш режасини очдиБугун, 12:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди