Томас Тухел Лионель Месси хавфини қандай бартараф этиш режасини маълум қилди
Жаҳон чемпионатининг ярим финал босқичи олдидан Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухел ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Германиялик мутахассис Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси томонидан юзага келиши мумкин бўлган хавфни қандай тўхтатиш борасида аниқ режага эга эканлигини таъкидлади. Тухелнинг фикрича, "уч шерлар" чорак финалда Эрлинг Холандни зарарсизлантириш орқали ўзларининг ҳимоявий салоҳиятини кўрсатиб бўлишган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Англия терма жамоаси чорак финалда Норвегия тўсиғидан ўтиб, турнирнинг энг хавфли ҳужумчиларидан бири бўлган Эрлинг Холандга деярли имконият қолдирмади. Томас Тухел айнан шу ўйин услуби ва тактик интизом Лионель Мессига қарши баҳсда ҳам қўл келишига ишонмоқда. Мураббийнинг айтишича, аргентиналик юлдуз ўзига хос ўйин услубига эга бўлса-да, жамоавий ҳаракатлар орқали уни тўхтатиш мумкин.
Тактик ёндашув ва Мессининг ўзига хослиги"Лионель Месси ҳар сафар майдонга тушганда ўзининг ақл бовар қилмас маҳоратини намойиш этади. У бўш ҳудудларни топиш ва кутилмаган вазиятлар яратиш бўйича уста. Биз унинг атрофида жасорат билан ўйнашимиз ва унга етказиб бериладиган тўплар йўлини тўсишимиз керак. У Эрлинг Холанддан бутунлай фарқ қиладиган футболчи, аммо биз Эрлингга қарши қандай ўйнаган бўлсак, Мессига қарши ҳам муносиб йўл топамиз", — дея таъкидлади Тухел Goal.com нашри келтирган хабарда.
Ҳозирда 39 ёшда бўлган Лионель Месси ўзининг халқаро миқёсдаги 206-учрашувини ўтказишга тайёргарлик кўрмоқда. Унинг тажрибаси ва ҳамон юқори даражада эканлиги инглизлар учун асосий бош оғриғи бўлиши кутилмоқда. Бироқ Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн фақат биргина футболчига эътибор қаратиш хато бўлишини таъкидламоқда.
Гарри Кейннинг тарихий натижаси ва жамоавий руҳБавария ҳужумчиси Гарри Кейн учун ушбу ярим финал ўзгача аҳамиятга эга. У Англия терма жамоаси сафида 121-ўйинини ўтказиб, Уэйн Руни (120) ва Девид Бекхем (115) каби афсоналарни ортда қолдирган ҳолда, терма жамоа тарихидаги энг кўп ўйин ўтказган майдон футболчисига айланади. Кейн шахсий рекордлардан кўра, жамоавий ғалаба ва узоқ кутилган чемпионлик муҳимлигини қайд этди.
"Биз фақат Мессига қарши эмас, балки яхлит шаклланган Аргентина терма жамоасига қарши майдонга тушамиз. У дунёнинг энг яхши футболчиларидан бири, аммо рақиб сафида бошқа маҳоратли ижрочилар ҳам етарли. Бу мен учун болаликдаги орзуларим рўёби — жаҳон чемпионати ярим финалида амалдаги чемпионларга қарши тўп суриш", — деди Гарри Кейн.
Англия терма жамоаси 2018-йилги жаҳон чемпионати ва сўнгги Европа биринчиликларидаги омадсизликлардан сўнг, ниҳоят йирик турнир бош совринини қўлга киритишни мақсад қилган. Аргентинага қарши кечадиган Атланта шаҳридаги баҳс турнирнинг энг марказий ўйинларидан бири бўлиши шубҳасиз. Тухел ва унинг шогирдлари Мессининг "сеҳрини" тўхтатиб, финал йўлланмасини нақд қилишга бел боғлаганлар.
…