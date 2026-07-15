Ҳиндистоннинг Эмергент стартапи ярим йилда ўз қийматини беш бараварга оширди

·0·Техно
Ҳиндистоннинг Эмергент стартапи ярим йилда ўз қийматини беш бараварга оширди

Сунъий интеллект асосида код ёзишга ихтисослашган Ҳиндистоннинг Эмергент стартапи навбатдаги инвестиция раундида 130 миллион доллар жалб этиб, расман "ягона шох" (уникорн) мақомига эга бўлди. Компаниянинг бозор қиймати атиги олти ой ичида беш бараварга ўсиб, 1,5 миллиард долларга етди. Бу воқеа технология оламида сунъий интеллектга асосланган дастурлаш воситаларига бўлган қизиқиш нақадар юқори эканини яна бир бор исботламоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Креаегис хусусий инвестиция фирмаси етакчилигида ўтган Сериес К молиялаштириш босқичида МНИ Вентурес-Клайпонд ва Сентинел Глобал каби янги инвесторлар билан бир қаторда, Хосла Вентурес, СофтБанк Висион Фунд 2 ва Й Комбинатор каби йирик фондлар ҳам иштирок этди. TechCrunch нашри маълумотига кўра, ушбу келишувдан сўнг Эмергент стартапининг жами жалб қилган маблағлари миқдори 230 миллион долларга етди.

Кичик бизнес учун рақамли инқилоб

Эмергент ўзининг асосий эътиборини йирик IT-корпорацияларга эмас, балки анъанавий равишда электрон почта, электрон жадваллар ва мессенжерлар орқали иш юритадиган кичик ва ўрта бизнес вакилларига қаратмоқда. Стартап асосчиларидан бири Мукунд Жҳа компания ғоясини "қути ичидаги муҳандислар жамоаси" деб таърифлайди. Бу тизим тадбиркорларга мураккаб дастурлаш билимларисиз ҳам ўз бизнес жараёнларини автоматлаштирувчи иловаларни яратиш имконини беради.

Ҳозирда компаниянинг йиллик тушуми 120 миллион долларни ташкил этиб, сўнгги тўрт ой ичида 70 фоизга ўсган. Эмергент хизматларидан 200 мингдан ортиқ пуллик мижозлар фойдаланмоқда. Улар орасида юк ташиш жараёнларини кузатувчи дастурлар яратаётган логистика компаниялари, заводлар, қурилиш фирмалари ва кўчмас мулк бошқарувчилари бор.

Рақобат ва глобал бозор

Сунъий интеллект ёрдамида код ёзиш бозори айни пайтда жуда фаол. Replit, Cursor ва Lovable каби стартаплар билан бир қаторда, OpenAI ва Anthropic каби гигантлар ҳам ушбу йўналишда ўз ечимларини таклиф қилмоқда. Бироқ Эмергент ўзини дастурчиларга эмас, балки техник бўлмаган фойдаланувчиларга мўлжалланган платформа сифатида намоён этмоқда. Тизим нафақат код ёзади, балки дастурни жойлаштириш, ҳостинг ва тестдан ўтказиш жараёнларини ҳам ўз зиммасига олади.

Компания даромадларининг географик тақсимоти ҳам қизиқарли: тушумнинг учдан бир қисми Шимолий Америка, яна бир қисми Европа ва қолган қисми бошқа бозорлар ҳиссасига тўғри келади. Стартап ватани бўлган Ҳиндистон бозори умумий даромаднинг тахминан 8-9 фоизини таъминламоқда.

Шунга қарамай, Мукунд Жҳа сунъий интеллект яратган маҳсулотларнинг камчиликларини ҳам яширмайди. Унинг таъкидлашича, ҳозирча дизайн масаласи энг заиф нуқта бўлиб қолмоқда, чунки сунъий интеллект ёрдамида яратилган кўплаб веб-сайтлар бир-бирига жуда ўхшаш бўлиб чиқмоқда. Келгусида компания ушбу жиҳатни такомиллаштириш ва фойдаланувчиларга янада такрорланмас интерфейслар яратиш имконини беришни мақсад қилган.

ЭмергентСунъий ИнтеллектСтартапТехнологияИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интернет асосчиларидан бири Винт Серф сунъий интеллект агентлари учун янги стандарт яратадиИнтернет асосчиларидан бири Винт Серф сунъий интеллект агентлари учун янги стандарт яратадиБугун, 17:27Honor компанияси 11 долларлик кўп функцияли Honor Лифе фонарини тақдим этдиHonor компанияси 11 долларлик кўп функцияли Honor Лифе фонарини тақдим этдиБугун, 17:24Xiaomi хавфсизликнинг янги даражасига чиқди: ёнмайдиган ва қизимайдиган ташқи аккумуляторXiaomi хавфсизликнинг янги даражасига чиқди: ёнмайдиган ва қизимайдиган ташқи аккумуляторБугун, 16:53Оак стартапи киберхавфсизликда янги даврни бошламоқда: AI агентлари назоратга олинадиОак стартапи киберхавфсизликда янги даврни бошламоқда: AI агентлари назоратга олинадиБугун, 16:27Хитой Нейротехнологияларда инқилоб қилди: Илк бор беморга мия импланти ўрнатилдиХитой Нейротехнологияларда инқилоб қилди: Илк бор беморга мия импланти ўрнатилдиБугун, 16:23SpaceX собиқ муҳандиси коинот саноатида инқилоб қилмоқчи: Сенра лойиҳасига 65 млн доллар тикилдиSpaceX собиқ муҳандиси коинот саноатида инқилоб қилмоқчи: Сенра лойиҳасига 65 млн доллар тикилдиБугун, 15:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди