Honor компанияси 11 долларлик кўп функцияли Honor Лифе фонарини тақдим этди
Технология оламида ўзининг смартфонлари билан танилган Honor бренди навбатдаги қизиқарли гаджетини намойиш этди. Honor Лифе деб номланган янги кўп функцияли фонар нафақат ҳамёнбоп нархи, балки бир нечта қурилманинг вазифасини ўзида бирлаштиргани билан эътиборга лойиқдир. Ушбу қурилма кундалик ҳаётда, саёҳатларда ва фавқулодда вазиятларда ишончли ёрдамчига айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги гаджет классик қўл фонари, кемпинг чироғи ва авария маёғи имкониятларини ўзида жамлаган. Қурилманинг нархи Хитой бозорида атиги 79 юанни (тахминан 11 АҚШ доллари) ташкил этади. Бундай паст нарх ва юқори функционаллик комбинацияси Honor Лифе моделини ўз сегментидаги энг рақобатбардош маҳсулотлардан бирига айлантиради.
Техник имкониятлар ва ёритиш масофасиHonor Лифе цилиндрсимон корпусда ишланган бўлиб, унинг узунлиги 157 мм, оғирлиги эса 195 граммни ташкил қилади. Қурилма IPX4 стандарти бўйича ҳимояланган, бу эса уни ёмғирли об-ҳавода ҳам бемалол ишлатиш имконини беради. Фонарнинг асосий хусусияти шундаки, у иккита мустақил ёруғлик манбаи билан жиҳозланган.
Асосий светодиод узоқ масофани ёритишга мўлжалланган бўлиб, унинг максимал ёрқинлиги 300 люменга етади. Махсус фокуслаш тизими ёрдамида фойдаланувчи ёруғлик дастасини кенгайтириши ёки торайтириши мумкин. Максимал фокус ҳолатида нур 200 метрдан ортиқ масофагача етиб боради, бу эса тунги вақтда очиқ майдонларда ҳаракатланиш учун жуда қулайдир.
Кемпинг режими ва автономликҚурилманинг ён қисмида жойлашган қўшимча чироқ уни кемпинг лампаси ёки тунги чироқ (ночник) сифатида ишлатишга имкон беради. Ҳар бир ёруғлик манбаи учун иккита ёрқинлик даражаси кўзда тутилган. Бу фойдаланувчига вазиятга қараб энергияни тежаш ёки максимал ёруғликдан фойдаланиш имконини беради.
Honor Лифе 3000 мА·ш сиғимли ўрнатилган аккумулятор билан таъминланган. Бу қувват қурилманинг узоқ вақт давомида узлуксиз ишлашини кафолатлайди. Шунингдек, ишлаб чиқувчилар хавфсизлик масаласини ҳам унутмаганлар: тугмани икки марта босиш орқали СОС режими фаоллашади. Бу функция фавқулодда ҳолатларда ёрдам чақириш учун махсус сигнал беришга хизмат қилади.
Ўзбекистон бозорида ҳам Honor бренди маҳсулотларига талаб юқорилигини ҳисобга олсак, ушбу арзон ва сифатли гаджет тез орада маҳаллий ритейлерлар расталарида пайдо бўлиши эҳтимоли катта. Саёҳат ишқибозлари ва автомобил эгалари учун Honor Лифе ихчам ва фойдали ечим бўлиши шубҳасиз.
…