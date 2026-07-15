Honor компанияси 11 долларлик кўп функцияли Honor Лифе фонарини тақдим этди

·0·Техно
Honor компанияси 11 долларлик кўп функцияли Honor Лифе фонарини тақдим этди

Технология оламида ўзининг смартфонлари билан танилган Honor бренди навбатдаги қизиқарли гаджетини намойиш этди. Honor Лифе деб номланган янги кўп функцияли фонар нафақат ҳамёнбоп нархи, балки бир нечта қурилманинг вазифасини ўзида бирлаштиргани билан эътиборга лойиқдир. Ушбу қурилма кундалик ҳаётда, саёҳатларда ва фавқулодда вазиятларда ишончли ёрдамчига айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги гаджет классик қўл фонари, кемпинг чироғи ва авария маёғи имкониятларини ўзида жамлаган. Қурилманинг нархи Хитой бозорида атиги 79 юанни (тахминан 11 АҚШ доллари) ташкил этади. Бундай паст нарх ва юқори функционаллик комбинацияси Honor Лифе моделини ўз сегментидаги энг рақобатбардош маҳсулотлардан бирига айлантиради.

Техник имкониятлар ва ёритиш масофаси

Honor Лифе цилиндрсимон корпусда ишланган бўлиб, унинг узунлиги 157 мм, оғирлиги эса 195 граммни ташкил қилади. Қурилма IPX4 стандарти бўйича ҳимояланган, бу эса уни ёмғирли об-ҳавода ҳам бемалол ишлатиш имконини беради. Фонарнинг асосий хусусияти шундаки, у иккита мустақил ёруғлик манбаи билан жиҳозланган.

Асосий светодиод узоқ масофани ёритишга мўлжалланган бўлиб, унинг максимал ёрқинлиги 300 люменга етади. Махсус фокуслаш тизими ёрдамида фойдаланувчи ёруғлик дастасини кенгайтириши ёки торайтириши мумкин. Максимал фокус ҳолатида нур 200 метрдан ортиқ масофагача етиб боради, бу эса тунги вақтда очиқ майдонларда ҳаракатланиш учун жуда қулайдир.

Кемпинг режими ва автономлик

Қурилманинг ён қисмида жойлашган қўшимча чироқ уни кемпинг лампаси ёки тунги чироқ (ночник) сифатида ишлатишга имкон беради. Ҳар бир ёруғлик манбаи учун иккита ёрқинлик даражаси кўзда тутилган. Бу фойдаланувчига вазиятга қараб энергияни тежаш ёки максимал ёруғликдан фойдаланиш имконини беради.

Honor Лифе 3000 мА·ш сиғимли ўрнатилган аккумулятор билан таъминланган. Бу қувват қурилманинг узоқ вақт давомида узлуксиз ишлашини кафолатлайди. Шунингдек, ишлаб чиқувчилар хавфсизлик масаласини ҳам унутмаганлар: тугмани икки марта босиш орқали СОС режими фаоллашади. Бу функция фавқулодда ҳолатларда ёрдам чақириш учун махсус сигнал беришга хизмат қилади.

Ўзбекистон бозорида ҳам Honor бренди маҳсулотларига талаб юқорилигини ҳисобга олсак, ушбу арзон ва сифатли гаджет тез орада маҳаллий ритейлерлар расталарида пайдо бўлиши эҳтимоли катта. Саёҳат ишқибозлари ва автомобил эгалари учун Honor Лифе ихчам ва фойдали ечим бўлиши шубҳасиз.

HonorГаджетТехнологияHonor ЛифеФонар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интернет асосчиларидан бири Винт Серф сунъий интеллект агентлари учун янги стандарт яратадиИнтернет асосчиларидан бири Винт Серф сунъий интеллект агентлари учун янги стандарт яратадиБугун, 17:27Ҳиндистоннинг Эмергент стартапи ярим йилда ўз қийматини беш бараварга оширдиҲиндистоннинг Эмергент стартапи ярим йилда ўз қийматини беш бараварга оширдиБугун, 17:25Xiaomi хавфсизликнинг янги даражасига чиқди: ёнмайдиган ва қизимайдиган ташқи аккумуляторXiaomi хавфсизликнинг янги даражасига чиқди: ёнмайдиган ва қизимайдиган ташқи аккумуляторБугун, 16:53Оак стартапи киберхавфсизликда янги даврни бошламоқда: AI агентлари назоратга олинадиОак стартапи киберхавфсизликда янги даврни бошламоқда: AI агентлари назоратга олинадиБугун, 16:27Хитой Нейротехнологияларда инқилоб қилди: Илк бор беморга мия импланти ўрнатилдиХитой Нейротехнологияларда инқилоб қилди: Илк бор беморга мия импланти ўрнатилдиБугун, 16:23SpaceX собиқ муҳандиси коинот саноатида инқилоб қилмоқчи: Сенра лойиҳасига 65 млн доллар тикилдиSpaceX собиқ муҳандиси коинот саноатида инқилоб қилмоқчи: Сенра лойиҳасига 65 млн доллар тикилдиБугун, 15:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди