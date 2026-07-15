Интернет асосчиларидан бири Винт Серф сунъий интеллект агентлари учун янги стандарт яратади

·0·Техно
Интернет асосчиларидан бири Винт Серф сунъий интеллект агентлари учун янги стандарт яратади

Интернет протоколлари (ТКП/ИП) асосчиларидан бири, афсонавий муҳандис Винт Серф глобал тармоқ келажагини ўзгартириши кутилаётган янги лойиҳага қўшилди. Google компаниясидаги 20 йиллик фаолиятини якунлаганига қарамай, 81 ёшли мутахассис рақамли дунёни тартибга солишда давом этмоқда. У Инноватион Лабс ташкилотига маслаҳатчи сифатида қўшилиб, очиқ интернетда сунъий интеллект (AI) агентларини идентификация қилиш ва уларнинг хавфсизлигини таъминлаш устида иш бошлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Бугунги кунда аксарият AI агентлари ёпиқ экотизимлар ичида фаолият кўрсатади. Бироқ TechCrunch нашри хабарига кўра, яқин келажакда ушбу автоном тизимлар интернет бўйлаб эркин ҳаракатланиши ва бир-бири билан бевосита мулоқотга киришиши кутилмоқда. Инноватион Лабс айнан шу жараённи тартибга солиш, яни ҳар бир агентнинг кимлигини аниқлаш ва уларнинг ҳаракатлари учун жавобгарликни белгилашни мақсад қилган.

ДНСид: Агентлар учун рақамли паспорт

Лойиҳа доирасида ДНСид деб номланган янги стандарт таклиф этилмоқда. Бу тизим ҳар бир AI агентини муайян интернет доменига боғлайди ва криптографик далиллар ёрдамида унинг рўйхатдан ўтганлигини тасдиқлайди. Бу худди инсонлардаги паспорт тизимига ўхшаб, рақамли дунёда қайси агент кимга тегишли эканини ва у қандай ҳуқуқларга эга эканини аниқлаш имконини беради.

Винт Серфнинг таъкидлашича, ҳозирда энг катта муаммо — бу ишонч масаласидир. "AI агентлари қандай ваколатларга эга, бу ваколатлар қаердан олинган ва уларнинг хатти-ҳаракатлари учун ким жавобгар бўлади?" деган саволлар очиқ қолмоқда. Янги стандарт ушбу саволларга техник ечим топишни кўзда тутади. Бу Ўзбекистон каби рақамли иқтисодиётни ривожлантираётган давлатлар учун ҳам долзарб, чунки келажакда маҳаллий бизнес тизимлари ҳам халқаро AI агентлари билан ҳамкорлик қилиши муқаррар.

Ягона стандарт сари қийин йўл

Ҳозирда турли компаниялар ўз идентификация усулларини таклиф қилмоқда, бироқ уларнинг ўзаро мос келмаслиги (интероперабилитй) асосий тўсиқ бўлиб турибди. Серф бу вазиятни интернетнинг илк даврларига қиёслайди. Ўшанда ҳам турли тармоқлар бир-бири билан боғлана олмаган, фақат ягона ТКП/ИП протоколи жорий этилгач, глобал интернет вужудга келган эди.

Инноватион Лабс ва унинг ҳамкорлари ҳозирда ушбу стандартни бир нечта йирик технологик гигантлар билан синовдан ўтказмоқда. Агар ДНСид муваффақият қозонса, у интернетнинг янги қатламига айланади. Бу қатламда нафақат одамлар, балки миллионлаб автоном дастурлар бир-бири билан хавфсиз ва шаффоф тарзда битимлар тузиши, маълумот алмашиши мумкин бўлади.

Винт Серфнинг сўзларига кўра, бу давр ҳам ҳаяжонли, ҳам бироз мураккаб кечади. AI агентларининг функционаллиги шунчалик кучлики, уларни жиловлаш ва тартибга солиш учун фойдаланувчилар ва компаниялар томонидан кучли босим талаб этилади. Якунда фақат энг қулай ва универсал ишлайдиган стандартгина омон қолади.

Винт СерфСунъий ИнтеллектИнтернетGoogleТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистоннинг Эмергент стартапи ярим йилда ўз қийматини беш бараварга оширдиҲиндистоннинг Эмергент стартапи ярим йилда ўз қийматини беш бараварга оширдиБугун, 17:25Honor компанияси 11 долларлик кўп функцияли Honor Лифе фонарини тақдим этдиHonor компанияси 11 долларлик кўп функцияли Honor Лифе фонарини тақдим этдиБугун, 17:24Xiaomi хавфсизликнинг янги даражасига чиқди: ёнмайдиган ва қизимайдиган ташқи аккумуляторXiaomi хавфсизликнинг янги даражасига чиқди: ёнмайдиган ва қизимайдиган ташқи аккумуляторБугун, 16:53Оак стартапи киберхавфсизликда янги даврни бошламоқда: AI агентлари назоратга олинадиОак стартапи киберхавфсизликда янги даврни бошламоқда: AI агентлари назоратга олинадиБугун, 16:27Хитой Нейротехнологияларда инқилоб қилди: Илк бор беморга мия импланти ўрнатилдиХитой Нейротехнологияларда инқилоб қилди: Илк бор беморга мия импланти ўрнатилдиБугун, 16:23SpaceX собиқ муҳандиси коинот саноатида инқилоб қилмоқчи: Сенра лойиҳасига 65 млн доллар тикилдиSpaceX собиқ муҳандиси коинот саноатида инқилоб қилмоқчи: Сенра лойиҳасига 65 млн доллар тикилдиБугун, 15:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди