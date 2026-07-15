SpaceX бир неча соат ичида иккита Falcon 9 ракетасини коинотга учирди

·30·Техно
SpaceX бир неча соат ичида иккита Falcon 9 ракетасини коинотга учирди

Илон Маск асос солган SpaceX компанияси коинотга парвозлар частотасини оширишда давом этмоқда. Компания саккиз соатдан камроқ вақт ичида иккита Falcon 9 ракетасини муваффақиятли учириб, орбитага жами 56 та Starlink сунъий йўлдошини олиб чиқди. Ушбу воқеа хусусий космик компаниянинг техник имкониятлари ва логистика салоҳияти янги босқичга чиққанини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Биринчи старт Калифорниядаги Ванденберг базасидан амалга оширилди. Унда Falcon 9 ракетаси 27 та Starlink аппаратини белгиланган орбитага етказди. Oraдан бор-йўғи 7 соат-у 42 дақиқа ўтгач, АҚШнинг қарама-қарши қирғоғида — Флоридадаги космодромда иккинчи ракета старт олди. Бу сафар коинотга яна 29 та сунъий йўлдош йўлланди.

Глобал интернет қамрови кенгаймоқда

ixbt.com маълумотига кўра, SpaceX бир кунда Американинг икки хил қирғоғидан мустақил равишда парвозларни амалга ошириш орқали ўзининг рекорд даражадаги интенсивлигини намойиш этди. Starlink лойиҳасининг мақсади бутун дунё бўйлаб, ҳатто энг чекка ҳудудларда ҳам юқори тезликдаги сунъий йўлдош интернетини таъминлашдан иборат. Янги учирилган 56 та аппарат ушбу глобал тармоқнинг қувватини янада оширади.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу янгиликлар аҳамиятли, чунки Starlink хизматларининг Марказий Осиё минтақасида, хусусан, қўшни Қозоғистонда синовдан ўтказилаётгани ва келажакда минтақавий қамров кенгайиши кутилаётгани технологик ишқибозлар диққат марказида бўлиб келмоқда.

Шунингдек, SpaceX яқинда янги авлод Starlink V5 сунъий йўлдош терминалини расман тақдим этди. Ушбу қурилма аввалги моделларга қараганда сезиларли даражада ихчам ва енгилроқ қилиб ишланган. Муҳандислар янги авлод терминалларида энергия сарфини камайтиришга ҳам муваффақ бўлишган, бу эса уни мобил ҳолатда ишлатиш учун янада қулай қилади.

Falcon 9 ракеталарининг кўп маротаба ишлатилиши SpaceX компаниясига парвозлар таннархини пасайтириш ва учиришлар сонини кескин кўпайтириш имконини бермоқда. Бугунги кунда компания дунёдаги энг фаол космик оператор ҳисобланади ва деярли ҳар ҳафта янги миссияларни амалга оширмоқда.

SpaceXFalcon 9StarlinkИлон МаскКоинот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект бозорида янги давр: Anthropic ва Blackstone триллион долларлик лойиҳани бошладиСунъий интеллект бозорида янги давр: Anthropic ва Blackstone триллион долларлик лойиҳани бошладиБугун, 18:25Сунъий интеллектли овозли технологиялар: Риме стартапи 24 миллион доллар инвестиция жалб қилдиСунъий интеллектли овозли технологиялар: Риме стартапи 24 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 18:24Сунъий интеллект инқилоби: 16 нафар Нобел мукофоти совриндори дунё иқтисодиётини қутқаришга чақирдиСунъий интеллект инқилоби: 16 нафар Нобел мукофоти совриндори дунё иқтисодиётини қутқаришга чақирдиБугун, 18:22Сосиска заводидан ядровий синтезгача: Реалта Фусион компаниясининг кутилмаган танловиСосиска заводидан ядровий синтезгача: Реалта Фусион компаниясининг кутилмаган танловиБугун, 17:56Интернет асосчиларидан бири Винт Серф сунъий интеллект агентлари учун янги стандарт яратадиИнтернет асосчиларидан бири Винт Серф сунъий интеллект агентлари учун янги стандарт яратадиБугун, 17:27Ҳиндистоннинг Эмергент стартапи ярим йилда ўз қийматини беш бараварга оширдиҲиндистоннинг Эмергент стартапи ярим йилда ўз қийматини беш бараварга оширдиБугун, 17:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди