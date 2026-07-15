SpaceX бир неча соат ичида иккита Falcon 9 ракетасини коинотга учирди
Илон Маск асос солган SpaceX компанияси коинотга парвозлар частотасини оширишда давом этмоқда. Компания саккиз соатдан камроқ вақт ичида иккита Falcon 9 ракетасини муваффақиятли учириб, орбитага жами 56 та Starlink сунъий йўлдошини олиб чиқди. Ушбу воқеа хусусий космик компаниянинг техник имкониятлари ва логистика салоҳияти янги босқичга чиққанини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Биринчи старт Калифорниядаги Ванденберг базасидан амалга оширилди. Унда Falcon 9 ракетаси 27 та Starlink аппаратини белгиланган орбитага етказди. Oraдан бор-йўғи 7 соат-у 42 дақиқа ўтгач, АҚШнинг қарама-қарши қирғоғида — Флоридадаги космодромда иккинчи ракета старт олди. Бу сафар коинотга яна 29 та сунъий йўлдош йўлланди.
Глобал интернет қамрови кенгаймоқдаixbt.com маълумотига кўра, SpaceX бир кунда Американинг икки хил қирғоғидан мустақил равишда парвозларни амалга ошириш орқали ўзининг рекорд даражадаги интенсивлигини намойиш этди. Starlink лойиҳасининг мақсади бутун дунё бўйлаб, ҳатто энг чекка ҳудудларда ҳам юқори тезликдаги сунъий йўлдош интернетини таъминлашдан иборат. Янги учирилган 56 та аппарат ушбу глобал тармоқнинг қувватини янада оширади.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу янгиликлар аҳамиятли, чунки Starlink хизматларининг Марказий Осиё минтақасида, хусусан, қўшни Қозоғистонда синовдан ўтказилаётгани ва келажакда минтақавий қамров кенгайиши кутилаётгани технологик ишқибозлар диққат марказида бўлиб келмоқда.
Шунингдек, SpaceX яқинда янги авлод Starlink V5 сунъий йўлдош терминалини расман тақдим этди. Ушбу қурилма аввалги моделларга қараганда сезиларли даражада ихчам ва енгилроқ қилиб ишланган. Муҳандислар янги авлод терминалларида энергия сарфини камайтиришга ҳам муваффақ бўлишган, бу эса уни мобил ҳолатда ишлатиш учун янада қулай қилади.
Falcon 9 ракеталарининг кўп маротаба ишлатилиши SpaceX компаниясига парвозлар таннархини пасайтириш ва учиришлар сонини кескин кўпайтириш имконини бермоқда. Бугунги кунда компания дунёдаги энг фаол космик оператор ҳисобланади ва деярли ҳар ҳафта янги миссияларни амалга оширмоқда.
…