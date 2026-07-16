Samsung 990 сериясининг янги SSD дисклари сотувга чиқди: Нарх ва техник жиҳатлар
Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг маълумотларни сақлаш қурилмалари қаторини янгилади. Компаниянинг янги Samsung 990 модели расман сотувга чиқди ва бир қатор ихтисослашган нашрлар аллақачон ушбу қурилмани синовдан ўтказишга улгурди. Мазкур SSD ўзидан олдинги моделлардан бир қатор техник хусусиятлари, айниқса, DRAM-кешнинг мавжуд эмаслиги билан тубдан фарқ қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги модел 280 қатламли ҚЛК хотира чиплари асосида қурилган бўлиб, PCIe 4.0 интерфейсини қўллаб-қувватлайди. Samsung ушбу маҳсулотни икки хил сиғимда — 1 TB ва 2 TB ҳажмларда тақдим этди. Нархлар масаласига тўхталадиган бўлсак, 1 TB версия учун 270 доллар, 2 TB сиғимли модел учун эса 530 доллар миқдорида нарх белгиланган.
Тезлик ва унумдорлик кўрсаткичлариҚурилманинг техник имкониятлари унинг ҳажмидан келиб чиқиб бироз фарқланади. 1 TB сиғимли модел кетма-кет ўқишда 7150 МБ/с, ёзишда эса 6450 МБ/с тезликни таъминлайди. Тасодифий ўқиш (4K) кўрсаткичи 700 000 ИОПС ни, ёзиш эса 1,1 миллион ИОПС ни ташкил этади. Бу кўрсаткичлар оддий фойдаланувчилар ва ўйин ихлосмандлари учун етарли даражада юқори ҳисобланади.
2 TB сиғимли флагман версия эса янада юқори натижаларни кўрсатмоқда. Унинг кетма-кет ўқиш тезлиги 7250 МБ/с гача етади, ёзиш тезлиги эса кичик модел билан бир хил — 6450 МБ/с. Тасодифий операциялар бўйича унумдорлик мос равишда 850 000 ва 1,2 миллион ИОПС га тенг. Бу эса катта ҳажмли маълумотлар билан ишлашда сезиларли устунлик беради.
Ресурс ва чидамлилик масаласиЯнги Samsung 990 модели ТЛК хотирасига асосланган 990 Эво моделидан ресурс жиҳатидан сезиларли фарқ қилади. ҚЛК хотирасининг ўзига хос хусусиятлари сабабли, янги моделнинг хизмат қилиш ресурси (TBВ) 1 TB версия учун 400 TB, 2 TB версия учун эса 800 TB ни ташкил этади. Таққослаш учун, эски 990 Эво моделида бу кўрсаткичлар мос равишда 600 TB ва 1200 TB га тенг эди.
Томъс Ҳардваре ресурси мутахассислари томонидан ўтказилган илк шарҳларда қурилманинг ижобий ва салбий жиҳатлари санаб ўтилди. Экспертларнинг фикрича, янги SSD умумий ҳисобда қониқарли унумдорликка эга. Шунингдек, TBВ ва ДВПД (кунлик ёзиш ҳажми) кўрсаткичлари ўз сегменти учун ўртачадан юқори деб баҳоланмоқда.
Бироқ, қурилманинг камчиликлари ҳам йўқ эмас. Шарҳловчилар янги моделнинг энергия самарадорлиги пастлигини ва кафолат муддати атиги 3 йил эканини таъкидлашмоқда. Замонавий юқори даражадаги SSD дисклари учун 5 йиллик кафолат стандарти кенг тарқалган бир пайтда, Samsung 990 нинг 3 йиллик кафолати фойдаланувчилар учун бироз камлик қилиши мумкин.
Ўзбекистон бозорида ушбу турдаги SSD қурилмалари одатда профессионал видео монтаж усталари ва юқори сифатли ўйин компьютерлари йиғувчилар орасида машҳур. Янги моделнинг ҚЛК хотирасига ўтиши нарх ва чидамлилик ўртасидаги мувозанатни қидираётган харидорлар учун муҳим танлов бўлади. Ҳозирча қурилманинг маҳаллий дўконлардаги расмий нархи ва сотувга чиқиш санаси бўйича аниқ маълумотлар йўқ.
…