Samsung 990 сериясининг янги SSD дисклари сотувга чиқди: Нарх ва техник жиҳатлар

·0·Техно
Samsung 990 сериясининг янги SSD дисклари сотувга чиқди: Нарх ва техник жиҳатлар

Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг маълумотларни сақлаш қурилмалари қаторини янгилади. Компаниянинг янги Samsung 990 модели расман сотувга чиқди ва бир қатор ихтисослашган нашрлар аллақачон ушбу қурилмани синовдан ўтказишга улгурди. Мазкур SSD ўзидан олдинги моделлардан бир қатор техник хусусиятлари, айниқса, DRAM-кешнинг мавжуд эмаслиги билан тубдан фарқ қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги модел 280 қатламли ҚЛК хотира чиплари асосида қурилган бўлиб, PCIe 4.0 интерфейсини қўллаб-қувватлайди. Samsung ушбу маҳсулотни икки хил сиғимда — 1 TB ва 2 TB ҳажмларда тақдим этди. Нархлар масаласига тўхталадиган бўлсак, 1 TB версия учун 270 доллар, 2 TB сиғимли модел учун эса 530 доллар миқдорида нарх белгиланган.

Тезлик ва унумдорлик кўрсаткичлари

Қурилманинг техник имкониятлари унинг ҳажмидан келиб чиқиб бироз фарқланади. 1 TB сиғимли модел кетма-кет ўқишда 7150 МБ/с, ёзишда эса 6450 МБ/с тезликни таъминлайди. Тасодифий ўқиш (4K) кўрсаткичи 700 000 ИОПС ни, ёзиш эса 1,1 миллион ИОПС ни ташкил этади. Бу кўрсаткичлар оддий фойдаланувчилар ва ўйин ихлосмандлари учун етарли даражада юқори ҳисобланади.

2 TB сиғимли флагман версия эса янада юқори натижаларни кўрсатмоқда. Унинг кетма-кет ўқиш тезлиги 7250 МБ/с гача етади, ёзиш тезлиги эса кичик модел билан бир хил — 6450 МБ/с. Тасодифий операциялар бўйича унумдорлик мос равишда 850 000 ва 1,2 миллион ИОПС га тенг. Бу эса катта ҳажмли маълумотлар билан ишлашда сезиларли устунлик беради.

Ресурс ва чидамлилик масаласи

Янги Samsung 990 модели ТЛК хотирасига асосланган 990 Эво моделидан ресурс жиҳатидан сезиларли фарқ қилади. ҚЛК хотирасининг ўзига хос хусусиятлари сабабли, янги моделнинг хизмат қилиш ресурси (TBВ) 1 TB версия учун 400 TB, 2 TB версия учун эса 800 TB ни ташкил этади. Таққослаш учун, эски 990 Эво моделида бу кўрсаткичлар мос равишда 600 TB ва 1200 TB га тенг эди.

Томъс Ҳардваре ресурси мутахассислари томонидан ўтказилган илк шарҳларда қурилманинг ижобий ва салбий жиҳатлари санаб ўтилди. Экспертларнинг фикрича, янги SSD умумий ҳисобда қониқарли унумдорликка эга. Шунингдек, TBВ ва ДВПД (кунлик ёзиш ҳажми) кўрсаткичлари ўз сегменти учун ўртачадан юқори деб баҳоланмоқда.

Бироқ, қурилманинг камчиликлари ҳам йўқ эмас. Шарҳловчилар янги моделнинг энергия самарадорлиги пастлигини ва кафолат муддати атиги 3 йил эканини таъкидлашмоқда. Замонавий юқори даражадаги SSD дисклари учун 5 йиллик кафолат стандарти кенг тарқалган бир пайтда, Samsung 990 нинг 3 йиллик кафолати фойдаланувчилар учун бироз камлик қилиши мумкин.

Ўзбекистон бозорида ушбу турдаги SSD қурилмалари одатда профессионал видео монтаж усталари ва юқори сифатли ўйин компьютерлари йиғувчилар орасида машҳур. Янги моделнинг ҚЛК хотирасига ўтиши нарх ва чидамлилик ўртасидаги мувозанатни қидираётган харидорлар учун муҳим танлов бўлади. Ҳозирча қурилманинг маҳаллий дўконлардаги расмий нархи ва сотувга чиқиш санаси бўйича аниқ маълумотлар йўқ.

SamsungSSDТехнологияХотираSamsung 990
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криптовалюта эгалари хавф остида: Янги ОкоБот зарарли платформаси аниқландиКриптовалюта эгалари хавф остида: Янги ОкоБот зарарли платформаси аниқландиБугун, 02:52Стеам учун замонавий картрижлар: Reddit фойдаланувчиси ноодатий лойиҳасини тақдим этдиСтеам учун замонавий картрижлар: Reddit фойдаланувчиси ноодатий лойиҳасини тақдим этдиБугун, 02:29Стеам Мачине учун Windows 11 ёки СтеамОС: Қайси тизим ўйинларда самаралироқ?Стеам Мачине учун Windows 11 ёки СтеамОС: Қайси тизим ўйинларда самаралироқ?Бугун, 01:51Tesla иштирокидаги фожиали авария: НТСБ ҳайдовчи тезликни 100 фоизга оширганини тасдиқладиTesla иштирокидаги фожиали авария: НТСБ ҳайдовчи тезликни 100 фоизга оширганини тасдиқладиБугун, 01:28AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Анниверсарй Эдитион: Афсонавий процессорнинг янги ҳаётиAMD Ryzen 7 5800X3D 10th Анниверсарй Эдитион: Афсонавий процессорнинг янги ҳаётиБугун, 01:26SpaceX акциялари нархи Starship парвози арафасида IPO даражасига тушдиSpaceX акциялари нархи Starship парвози арафасида IPO даражасига тушдиБугун, 01:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди