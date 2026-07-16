Range Rover Sport Электрик: V8 двигателисиз ҳам ҳайратлантира оладиган қувват
Британиянинг машҳур JLR (Jaguar Land Rover) компанияси ўзининг энг муваффақиятли моделларидан бири бўлган Range Rover Sport автомобилининг тўлиқ электр версиясини тақдим этишга тайёрланмоқда. Ҳозирда сўнгги синов босқичларидан ўтаётган ушбу электромобил нафақат бренднинг экологик стратегиясини, балки ҳашаматли кроссоверлар бозоридаги янги даврни белгилаб бериши кутилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, янги модел анъанавий V8 двигателларининг ўрнини муносиб эгаллашга даъвогарлик қилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Range Rover Sport EV прототипининг синовлари шуни кўрсатадики, муҳандислар автомобилнинг йўлтанламаслик хусусиятларини сақлаб қолишга асосий эътиборни қаратган. Гарчи бозорга чиқиш муддати бироз кечиккан бўлса-да, компания вакиллари буни технологияларни мукаммаллаштириш ва АҚШ каби йирик бозорлардаги талабга мослашиш истаги билан изоҳлашмоқда. Ҳозирда Porsche Cayenne Электрик ва бўлажак BMW iX5 каби рақобатчилар пайдо бўлаётган бир пайтда, JLR ўзининг электр кроссоверини майдонга тушириш вақти келганини тушуниб етди.
Техник имкониятлар ва платформа хусусиятлариЯнги Range Rover Sport EV компаниянинг мослашувчан МЛА платформасида қурилган. Қизиқарли жиҳати шундаки, ушбу платформа дастлаб ички ёнув двигателлари учун мўлжалланган бўлса-да, у катта аккумулятор блокларини жойлаштириш имкониятини ҳам беради. Электромобилнинг электроника қисмлари трансмиссия туннелида жойлашган, олд мотор эса тўқнашув хавфсизлигини таъминлаш учун худди двигател каби махсус рамкага ўрнатилган. Бу эса салон ичидаги кенглик ва қулайликка салбий таъсир кўрсатмаган.
Автомобил икки хил қувват вариантида таклиф этилиши кутилмоқда: 444 от кучи ва 542 от кучига эга версиялар. JLR муҳандислари тайёр ечимлардан воз кечиб, моторларни ўзлари ишлаб чиқишган. Бунинг асосий сабаби — йўлсиз шароитда ҳаракатланиш бошланганда юқори тортиш кучини (торқуе) таъминлаш зарурати бўлган. Ушбу двигателлар JLR заводларида анъанавий агрегатлар билан бир қаторда ишлаб чиқарилади, бу эса бренднинг ўзига хос характерини сақлаб қолишга хизмат қилади.
Аккумулятор ва қувватлаш тизимиRange Rover Sport EV 800 вольтли электр тизими билан жиҳозланган, бу эса ўта тезкор қувватлаш имкониятини беради. Аккумуляторнинг фойдали сиғими 118,5 кВ/соатни ташкил этади. Бу кўрсаткич Porsche Cayenne моделидан юқори бўлса-да, BMW iX5 нинг 144 кВ/соатлик гигант батареясидан бироз орқада. Шунга қарамай, Америка ЭПА тест сикли бўйича автомобил бир марта қувватланиш билан тахминан 530 километр (330 миля) йўл босиши кутилмоқда.
Автомобилнинг аэродинамикаси ва самарадорлиги борасида муҳандислар очиқчасига гапиришмоқда: Range Rover Sport EV ўз тоифасида энг тежамкор бўлмаслиги мумкин. Бунга сабаб — бренднинг анъанавий "тўртбурчак" шакли ва ҳар қандай об-ҳаво шароитига мўлжалланган шиналардир. Ушбу шиналар йўлсиз жойларда ажойиб ўтувчанликни таъминласа-да, асфальтда айланиш қаршилигини оширади ва энергия сарфига таъсир қилади.
Ўзбекистон бозори учун ҳам ушбу модел катта қизиқиш уйғотиши шубҳасиз. Мамлакатимизда Range Rover брендига бўлган юқори ҳурмат ва электромобилларга берилаётган имтиёзлар ҳисобга олинса, янги Sport EV ҳашаматли ва экологик транспорт воситасини қидираётган харидорлар учун асосий танловлардан бирига айланиши мумкин. V8 двигателининг ўзига хос овози йўқлигига қарамай, электр моторларнинг лаҳзали тезланиши ва сокинлиги ҳайдаш завқини янги босқичга олиб чиқади.
…