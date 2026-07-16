Range Rover Sport Электрик: V8 двигателисиз ҳам ҳайратлантира оладиган қувват

·13·Авто
Range Rover Sport Электрик: V8 двигателисиз ҳам ҳайратлантира оладиган қувват

Британиянинг машҳур JLR (Jaguar Land Rover) компанияси ўзининг энг муваффақиятли моделларидан бири бўлган Range Rover Sport автомобилининг тўлиқ электр версиясини тақдим этишга тайёрланмоқда. Ҳозирда сўнгги синов босқичларидан ўтаётган ушбу электромобил нафақат бренднинг экологик стратегиясини, балки ҳашаматли кроссоверлар бозоридаги янги даврни белгилаб бериши кутилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, янги модел анъанавий V8 двигателларининг ўрнини муносиб эгаллашга даъвогарлик қилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Range Rover Sport EV прототипининг синовлари шуни кўрсатадики, муҳандислар автомобилнинг йўлтанламаслик хусусиятларини сақлаб қолишга асосий эътиборни қаратган. Гарчи бозорга чиқиш муддати бироз кечиккан бўлса-да, компания вакиллари буни технологияларни мукаммаллаштириш ва АҚШ каби йирик бозорлардаги талабга мослашиш истаги билан изоҳлашмоқда. Ҳозирда Porsche Cayenne Электрик ва бўлажак BMW iX5 каби рақобатчилар пайдо бўлаётган бир пайтда, JLR ўзининг электр кроссоверини майдонга тушириш вақти келганини тушуниб етди.

Техник имкониятлар ва платформа хусусиятлари

Янги Range Rover Sport EV компаниянинг мослашувчан МЛА платформасида қурилган. Қизиқарли жиҳати шундаки, ушбу платформа дастлаб ички ёнув двигателлари учун мўлжалланган бўлса-да, у катта аккумулятор блокларини жойлаштириш имкониятини ҳам беради. Электромобилнинг электроника қисмлари трансмиссия туннелида жойлашган, олд мотор эса тўқнашув хавфсизлигини таъминлаш учун худди двигател каби махсус рамкага ўрнатилган. Бу эса салон ичидаги кенглик ва қулайликка салбий таъсир кўрсатмаган.

Автомобил икки хил қувват вариантида таклиф этилиши кутилмоқда: 444 от кучи ва 542 от кучига эга версиялар. JLR муҳандислари тайёр ечимлардан воз кечиб, моторларни ўзлари ишлаб чиқишган. Бунинг асосий сабаби — йўлсиз шароитда ҳаракатланиш бошланганда юқори тортиш кучини (торқуе) таъминлаш зарурати бўлган. Ушбу двигателлар JLR заводларида анъанавий агрегатлар билан бир қаторда ишлаб чиқарилади, бу эса бренднинг ўзига хос характерини сақлаб қолишга хизмат қилади.

Аккумулятор ва қувватлаш тизими

Range Rover Sport EV 800 вольтли электр тизими билан жиҳозланган, бу эса ўта тезкор қувватлаш имкониятини беради. Аккумуляторнинг фойдали сиғими 118,5 кВ/соатни ташкил этади. Бу кўрсаткич Porsche Cayenne моделидан юқори бўлса-да, BMW iX5 нинг 144 кВ/соатлик гигант батареясидан бироз орқада. Шунга қарамай, Америка ЭПА тест сикли бўйича автомобил бир марта қувватланиш билан тахминан 530 километр (330 миля) йўл босиши кутилмоқда.

Автомобилнинг аэродинамикаси ва самарадорлиги борасида муҳандислар очиқчасига гапиришмоқда: Range Rover Sport EV ўз тоифасида энг тежамкор бўлмаслиги мумкин. Бунга сабаб — бренднинг анъанавий "тўртбурчак" шакли ва ҳар қандай об-ҳаво шароитига мўлжалланган шиналардир. Ушбу шиналар йўлсиз жойларда ажойиб ўтувчанликни таъминласа-да, асфальтда айланиш қаршилигини оширади ва энергия сарфига таъсир қилади.

Ўзбекистон бозори учун ҳам ушбу модел катта қизиқиш уйғотиши шубҳасиз. Мамлакатимизда Range Rover брендига бўлган юқори ҳурмат ва электромобилларга берилаётган имтиёзлар ҳисобга олинса, янги Sport EV ҳашаматли ва экологик транспорт воситасини қидираётган харидорлар учун асосий танловлардан бирига айланиши мумкин. V8 двигателининг ўзига хос овози йўқлигига қарамай, электр моторларнинг лаҳзали тезланиши ва сокинлиги ҳайдаш завқини янги босқичга олиб чиқади.

Range RoverJLRЭлектромобилКроссоверАвтўртиш кучи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламасLand Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламасКеча, 15:52Volkswagen янги ИД Кросс электромобилини тақдим этди: Renault 4 га муносиб рақибVolkswagen янги ИД Кросс электромобилини тақдим этди: Renault 4 га муносиб рақибКеча, 15:25BMW компанияси янги i3 Touring электр универсалини синовдан ўтказмоқдаBMW компанияси янги i3 Touring электр универсалини синовдан ўтказмоқдаКеча, 15:24Geely компанияси янги EX2 электромобилини тақдим этди: Европа бозори учун арзон хатчбекGeely компанияси янги EX2 электромобилини тақдим этди: Европа бозори учун арзон хатчбекКеча, 14:27BYD компанияси Toyota тахтига кўз тикмоқда: АҚШ бозорига эҳтиёж йўқBYD компанияси Toyota тахтига кўз тикмоқда: АҚШ бозорига эҳтиёж йўқКеча, 14:27Бензин, дизел ёки электромобил: хизмат автомобили учун қайси бири маъқул?Бензин, дизел ёки электромобил: хизмат автомобили учун қайси бири маъқул?Кеча, 12:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
BYD компанияси 10 дақиқада қувватланадиган янги Танг йўлтанламасини тақдим этди
BYD компанияси 10 дақиқада қувватланадиган янги Танг йўлтанламасини тақдим этди