Microsoft ўз сотувчиларини OpenAI ва Anthropic маҳсулотларини танқид қилишга ўргатмоқда

·18·Техно
Microsoft ўз сотувчиларини OpenAI ва Anthropic маҳсулотларини танқид қилишга ўргатмоқда

Сунъий интеллект бозоридаги рақобат янги босқичга кўтарилмоқда. Microsoft корпорацияси ўз савдо ходимларига OpenAI, Google ва Anthropic каби асосий рақобатчиларнинг маҳсулотларини салбий жиҳатдан тавсифлаш ва ўз ишланмаларини устун қўйиш бўйича махсус кўрсатмалар бермоқда. Бу ҳақда Bloomberg нашри компаниянинг ички стратегик йиғилишига таяниб хабар берди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги молия йили учун ўтказилган ушбу йиғилишда Microsoft раҳбарлари ўз ходимларига компаниянинг ички моделларини рақобатчиларникига қараганда самаралироқ ва арзонроқ деб тақдим этиш режасини тушунтиришган. Компаниянинг ижрочи вице-президенти Жай Парихнинг сўзларига кўра, бошқа компаниялар фақат алоҳида қисмларни сотаётган бир пайтда, Microsoft мижозларга тўлиқ ва яхлит тизимни таклиф қилмоқда.

Рақобатчиларга нисбатан кескин ҳужум

Йиғилиш давомида яна бир юқори лавозимли раҳбар Джейкоб Андреоу Copilot тизимини Anthropic томонидан ишлаб чиқилган Claude чатботи билан тўғридан-тўғри солиштирган. Унинг таъкидлашича, Microsoft иловалари ичида ишлашда Anthropic моделлари секинроқ, аниқлиги пастроқ ва зарур хавфсизлик интеграцияларига эга эмас. Бу каби кескин баёнотлар Microsoft'нинг бозорга бўлган ёндашуви ўзгараётганидан далолат беради.

Эътиборли жиҳати шундаки, Microsoft ўзи танқид қилаётган ушбу компаниялар билан узоқ вақт давомида ҳамкорлик қилиб келган. Хусусан, OpenAI моделлари Microsoft маҳсулотларининг асосини ташкил этади. Бироқ сўнгги маълумотларга кўра, корпорация харажатларни камайтириш мақсадида Ворд ва Эхсел каби флагман иловаларда OpenAI ва Anthropic моделларини босқичма-босқич ўзининг шахсий ишланмаларига алмаштирмоқда.

Microsoft ва OpenAI ўртасидаги муносабатлар апрель ойида ҳамкорлик шартномаси қайта кўриб чиқилгандан сўнг бироз совуқлашган бўлиши мумкин. Янгиланган келишувга кўра, OpenAI эндиликда ўз технологияларини Microsoft'нинг рақобатчиларига ҳам сотиш ҳуқуқига эга бўлди. Бу эса Microsoft'ни ўзининг мустақил экотизимини янада тажовузкорроқ тарғиб қилишга мажбур қилмоқда.

Инвесторлар ишончини қозониш ҳаракати

Компаниянинг бундай стратегияси ортида иқтисодий омиллар ҳам ётибди. Ўтган йил давомида инвесторлар Microsoft'нинг сунъий интеллект инфратузилмасига сарфлаётган улкан харажатлари қачон ўзини оқлаши борасида шубҳа билдира бошлашган. Ўз маҳсулотларининг рақобатбардошлигини бўрттириб кўрсатиш орқали компания раҳбарияти бозор иштирокчиларини тинчлантириш ва узоқ муддатли стратегияга ишончни тиклашни кўзламоқда.

Ҳозирча Anthropic ва Microsoft вакиллари ушбу хабарлар юзасидан расмий изоҳ беришдан бош тортишди. Бироқ технология оламида бундай "савдо урушлари" одатий ҳол бўлса-да, Microsoft'нинг ўз яқин ҳамкорларига қарши бундай услубни қўллаши соҳадаги кучлар нисбати ўзгараётганини кўрсатмоқда.

MicrosoftOpenAIAnthropicСунъий ИнтеллектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Грейлокк янги инвестиция фондини 1,5 миллиард доллар билан чеклашга қарор қилдиГрейлокк янги инвестиция фондини 1,5 миллиард доллар билан чеклашга қарор қилдиБугун, 05:24Samsung 990 сериясининг янги SSD дисклари сотувга чиқди: Нарх ва техник жиҳатларSamsung 990 сериясининг янги SSD дисклари сотувга чиқди: Нарх ва техник жиҳатларБугун, 04:23Криптовалюта эгалари хавф остида: Янги ОкоБот зарарли платформаси аниқландиКриптовалюта эгалари хавф остида: Янги ОкоБот зарарли платформаси аниқландиБугун, 02:52Стеам учун замонавий картрижлар: Reddit фойдаланувчиси ноодатий лойиҳасини тақдим этдиСтеам учун замонавий картрижлар: Reddit фойдаланувчиси ноодатий лойиҳасини тақдим этдиБугун, 02:29Стеам Мачине учун Windows 11 ёки СтеамОС: Қайси тизим ўйинларда самаралироқ?Стеам Мачине учун Windows 11 ёки СтеамОС: Қайси тизим ўйинларда самаралироқ?Бугун, 01:51Tesla иштирокидаги фожиали авария: НТСБ ҳайдовчи тезликни 100 фоизга оширганини тасдиқладиTesla иштирокидаги фожиали авария: НТСБ ҳайдовчи тезликни 100 фоизга оширганини тасдиқладиБугун, 01:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди