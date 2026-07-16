Microsoft ўз сотувчиларини OpenAI ва Anthropic маҳсулотларини танқид қилишга ўргатмоқда
Сунъий интеллект бозоридаги рақобат янги босқичга кўтарилмоқда. Microsoft корпорацияси ўз савдо ходимларига OpenAI, Google ва Anthropic каби асосий рақобатчиларнинг маҳсулотларини салбий жиҳатдан тавсифлаш ва ўз ишланмаларини устун қўйиш бўйича махсус кўрсатмалар бермоқда. Бу ҳақда Bloomberg нашри компаниянинг ички стратегик йиғилишига таяниб хабар берди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги молия йили учун ўтказилган ушбу йиғилишда Microsoft раҳбарлари ўз ходимларига компаниянинг ички моделларини рақобатчиларникига қараганда самаралироқ ва арзонроқ деб тақдим этиш режасини тушунтиришган. Компаниянинг ижрочи вице-президенти Жай Парихнинг сўзларига кўра, бошқа компаниялар фақат алоҳида қисмларни сотаётган бир пайтда, Microsoft мижозларга тўлиқ ва яхлит тизимни таклиф қилмоқда.
Рақобатчиларга нисбатан кескин ҳужумЙиғилиш давомида яна бир юқори лавозимли раҳбар Джейкоб Андреоу Copilot тизимини Anthropic томонидан ишлаб чиқилган Claude чатботи билан тўғридан-тўғри солиштирган. Унинг таъкидлашича, Microsoft иловалари ичида ишлашда Anthropic моделлари секинроқ, аниқлиги пастроқ ва зарур хавфсизлик интеграцияларига эга эмас. Бу каби кескин баёнотлар Microsoft'нинг бозорга бўлган ёндашуви ўзгараётганидан далолат беради.
Эътиборли жиҳати шундаки, Microsoft ўзи танқид қилаётган ушбу компаниялар билан узоқ вақт давомида ҳамкорлик қилиб келган. Хусусан, OpenAI моделлари Microsoft маҳсулотларининг асосини ташкил этади. Бироқ сўнгги маълумотларга кўра, корпорация харажатларни камайтириш мақсадида Ворд ва Эхсел каби флагман иловаларда OpenAI ва Anthropic моделларини босқичма-босқич ўзининг шахсий ишланмаларига алмаштирмоқда.
Microsoft ва OpenAI ўртасидаги муносабатлар апрель ойида ҳамкорлик шартномаси қайта кўриб чиқилгандан сўнг бироз совуқлашган бўлиши мумкин. Янгиланган келишувга кўра, OpenAI эндиликда ўз технологияларини Microsoft'нинг рақобатчиларига ҳам сотиш ҳуқуқига эга бўлди. Бу эса Microsoft'ни ўзининг мустақил экотизимини янада тажовузкорроқ тарғиб қилишга мажбур қилмоқда.
Инвесторлар ишончини қозониш ҳаракатиКомпаниянинг бундай стратегияси ортида иқтисодий омиллар ҳам ётибди. Ўтган йил давомида инвесторлар Microsoft'нинг сунъий интеллект инфратузилмасига сарфлаётган улкан харажатлари қачон ўзини оқлаши борасида шубҳа билдира бошлашган. Ўз маҳсулотларининг рақобатбардошлигини бўрттириб кўрсатиш орқали компания раҳбарияти бозор иштирокчиларини тинчлантириш ва узоқ муддатли стратегияга ишончни тиклашни кўзламоқда.
Ҳозирча Anthropic ва Microsoft вакиллари ушбу хабарлар юзасидан расмий изоҳ беришдан бош тортишди. Бироқ технология оламида бундай "савдо урушлари" одатий ҳол бўлса-да, Microsoft'нинг ўз яқин ҳамкорларига қарши бундай услубни қўллаши соҳадаги кучлар нисбати ўзгараётганини кўрсатмоқда.
…