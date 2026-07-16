Месси Англия мағлуб этилган "камбэк"дан сўнг нималар деди?
Аргентина ЖЧ-2026 яримфиналида Англияни драматик тарзда мағлуб этиб, яна ҳал қилувчи ўйинга йўл олди. Учрашувдан кейин Лионель Месси жамоасининг эришган натижасини “ҳақиқий мўъжиза” деб атади ва бу ғалабанинг аргентиналиклар учун алоҳида аҳамиятга эга эканини яширмади.
Англия ғалабага яқин эди
Яримфиналда биринчи бўлиб Англия ҳисобни очди. Энтони Гордон 55-дақиқада гол уриб, Томас Тухель жамоасини финалга яқинлаштирди.
Аммо Англия устунликни сақлаб қолиш учун ҳимояга чекинди. Аргентина эса ўйин охиригача босимни кучайтириб, кетма-кет хавфли вазиятлар ярата бошлади.
85-дақиқада Мессининг узатмасидан сўнг Энцо Фернандес ҳисобни тенглаштирди. Қўшиб берилган вақтда эса Месси ўнг қанотдан тўпни жарима майдонига етказди ва Лаутаро Мартинес бош билан ғалаба голини киритди.
Воқеа
Даќиқа
Энтони Гордон голи
55
Энцо Фернандес голи
85
Лаутаро Мартинес голи
90+2
Якуний ҳисоб
2:1
«Ҳар бир финал ўзига хос»
Учрашувдан кейин Месси яна бир бор Жаҳон чемпионати финалига чиқиш ҳиссиётини тасвирлаш осон эмаслигини айтди.
«Ҳар бир финал ўзига хос. Бу жаҳон чемпионати финали ва уларнинг ҳар бири алоҳида аҳамиятга эга. Яна шундай ҳис-туйғуларни бошдан кечириш — ақлбовар қилмас даражада ажойиб».
Аргентина 2022 йилги Қатар мундиалида чемпион бўлганди. Энди Лионел Скалони жамоаси кетма-кет иккинчи марта финалга чиқиб, унвонни ҳимоя қилиш имкониятига эга бўлди.
Месси учун эса бу фаолиятидаги учинчи Жаҳон чемпионати финали бўлади. У аввал 2014 ва 2022 йилларда ҳал қилувчи баҳсда иштирок этган.
«Бу жамоанинг натижаси — мўъжиза»
Месси Аргентина босиб ўтган йўл осон бўлмаганини таъкидлади. Жамоа плей-оффда бир неча бор мураккаб вазиятларга тушди, аммо ҳар сафар ўйинни қутқариш йўлини топди.
«Кетма-кет иккинчи жаҳон чемпионати финалига чиқишни тасаввур қилиш қийин. Бу жамоанинг эришган натижаси ҳақиқий мўъжиза».
Англияга қарши ўйин ҳам шу характернинг давоми бўлди. Аргентина 85-дақиқагача ҳисобда ортда бораётганди, бироқ жамоа саросимага тушмади ва сўнгги дақиқаларда икки гол уриб, финал йўлланмасини қўлга киритди.
Reuters қайд этишича, Месси Англияга қарши гол урмаган бўлса-да, ҳар икки голни ташкил қилди. Унинг ушбу икки ассисти Жаҳон чемпионатларидаги умумий голли узатмалари сонини рекорд даражадаги 12 тага етказди.
Мадҳия пайтида ҳиссиётлар ўзгарди
Ўйин олдидан Аргентина вакиллари тарихий рақобатга ортиқча эътибор бермасдан, учрашувни оддий яримфинал сифатида қабул қилишга ҳаракат қилганди.
Бироқ Мессининг айтишича, давлат мадҳияси янграганидан кейин футболчилар ўйиннинг аргентиналиклар учун қанчалик катта аҳамиятга эга эканини ҳис қилган.
«Бу шунчаки футбол ўйини, деб гапирган бўлсак-да, давлат мадҳияси янграганда бутунлай бошқача ҳиссиётларни туйдик».
Шунга қарамай, Аргентина футболчилари ҳиссиёт тактик интизомга халақит бермаслиги кераклигини ҳам унутмаган.
«Ҳеч ким Англияга ютқазишни истамади»
Англия ва Аргентина ўртасидаги учрашувлар доимо оддий футбол баҳсидан каттароқ воқеага айланиб келган. Месси ҳам жамоа ва мухлислар бу рақибга мағлуб бўлишни истамаганини очиқ айтди.
«Жамоада ҳеч ким ютқазишни истамасди, Аргентина халқи ҳам бу ғалабани жуда хоҳларди. Ҳеч ким Англияга мағлуб бўлишни истамади».
Атлантадаги стадионда аргентиналик мухлислар кўпчиликни ташкил қилди. Reuters маълумотига кўра, уларнинг қўллаб-қувватлаши жамоанинг сўнгги дақиқалардаги босимини янада кучайтирган.
Энди Испания кутиб турибди
Аргентина финалда Испания билан тўқнашади. Испания биринчи яримфиналда Францияни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, ҳал қилувчи баҳсга йўл олганди.
Финалда икки хил услуб юзма-юз келади: турнирнинг энг сермаҳсул жамоаларидан бири бўлган Аргентина Испаниянинг тўп назорати ва мустаҳкам ҳимоясига қарши курашади. Испания турнирда ҳозиргача атиги бир гол ўтказган, Аргентина эса етти учрашувнинг барчасида ғалаба қозонган.
Месси учун бу жаҳон футболидаги афсонавий фаолиятини яна бир чемпионлик билан безаш имконияти. Испания учун эса 2010 йилдан кейин иккинчи бор бош совринни қўлга киритиш йўлидаги сўнгги қадам.
Сўнгги мўъжизага бир қадам
Аргентина Англияга қарши сўнгги дақиқаларда мағлубиятни ғалабага айлантирди. Месси гол урмади, аммо икки ҳал қилувчи узатма билан яна ўйин марказида бўлди.
Энди амалдаги чемпионни Испанияга қарши энг катта синов кутмоқда. Месси айтганидек, ҳар бир финал ўзига хос. Аммо бу финал унинг ўзи ва Аргентина футболи учун барчасидан ҳам алоҳида бўлиши мумкин.
Сизнингча, Месси Аргентинани кетма-кет иккинчи жаҳон чемпионлигига олиб чиқа оладими?
…