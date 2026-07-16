Месси 33-ўйинда: у мундиал рекордларини "қалаштириб" ташлади
Лионель Месси ЖЧ-2026 яримфиналида Англияга қарши майдонга тушиб, жаҳон чемпионатлари тарихидаги навбатдаги рекордини янгилади. 39 ёшли аргентиналик учун бу мундиаллардаги 33-учрашув бўлди — энди унинг энг яқин таъқибчиси ҳам анча ортда қолмоқда.
Англияга қарши ўйин янги тарих ёзди
Аргентина яримфиналда Англияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, кетма-кет иккинчи марта жаҳон чемпионати финалига йўл олди. Лионель Месси эса ушбу баҳсда гол урмаган бўлса-да, жамоасининг ҳар икки голига узатма бериб, камбэкнинг асосий қаҳрамонларидан бири бўлди.
Бу учрашув Мессининг жаҳон чемпионатларидаги 33-ўйини сифатида тарихга кирди. У 2022 йилги финалда 26-учрашувини ўтказиб, Лотар Маттеуснинг аввалги рекордини янгилаган эди. ЖЧ-2026даги юриши эса бу кўрсаткични янада баланд нуқтага олиб чиқди.
Роналду ва Маттеус қанча ўйин ўтказган?
Криштиану Роналду 2026 йилги мундиалдаги иштирокини якунлагач, жаҳон чемпионатларидаги учрашувлари сони 27 тага етди. Португалиялик футболчи ушбу мусобақада олти марта иштирок этган бўлса-да, Мессидан олти ўйин ортда қолмоқда.
Футболчи
ЖЧдаги ўйинлар
33
27
25
Испанияга қарши финалда майдонга тушса, Месси ўз рекордини 34 та учрашувгача етказади. Ҳозирги формат ва футболчининг ёшини ҳисобга олганда, бу натижа яқин йилларда янгиланиши жуда қийин бўлиши мумкин.
21 та гол билан ҳам тарихда биринчи
Мессининг рекордлари фақат ўйинлар сони билан чекланмайди. У ЖЧ-2026 давомида мундиаллардаги голлари сонини 21 тага етказиб, жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди. Reuters маълумотига кўра, у Германия афсонаси Мирослав Клозенинг 16 голлик натижасидан анча олдинлаб кетган.
39 ёшли футболчи 2026 йилги турнирнинг ўзида 8 та гол урди. Бу натижа унинг нафақат узоқ йиллар юқори даражада қолганини, балки ҳал қилувчи ўйинларда ҳам Аргентина учун асосий куч бўлиб турганини кўрсатади.
Англияга қарши икки ассист яна бир рекорд келтирди
Месси Англияга қарши яримфиналда Энцо Фернандес ва Лаутаро Мартинеснинг голларига узатма берди. Шу тариқа унинг жаҳон чемпионатларидаги голли узатмалари сони 12 тага етди ва бу мусобақа тарихидаги энг юқори кўрсаткичга айланди.
Кўрсаткич
Месси натижаси
ЖЧдаги ўйинлар
33
Голлар
21
Голли узатмалар
12
Иштирок этган мундиаллар
6
Финаллар
3
Месси шунингдек олтита жаҳон чемпионатида иштирок этган кам сонли футболчилардан бири ҳисобланади. Унинг мундиалдаги йўли 2006 йилда бошланган ва орадан 20 йил ўтиб ҳам финалгача давом этмоқда.
Фаолиятидаги учинчи ЖЧ финали
Испанияга қарши баҳс Месси учун жаҳон чемпионатларидаги учинчи финал бўлади. У 2014 йилда Германияга қарши ҳал қилувчи учрашувда мағлуб бўлган, 2022 йилда эса Франция устидан пенальтилар сериясидаги ғалаба билан бош совринни қўлга киритган.
Энди Аргентина кетма-кет иккинчи марта чемпион бўлиш имкониятига эга. Агар Скалони жамоаси Испанияни мағлуб этса, у 1958 ва 1962 йилларда кетма-кет чемпион бўлган Бразилиядан кейин бу натижани такрорлаган илк терма жамоага айланади.
Финалда Месси ва Ямаль тўқнашуви
ЖЧ-2026 финалида амалдаги чемпион Аргентина Европанинг энг барқарор жамоаларидан бири — Испания билан куч синашади. Испания яримфиналда Францияни 2:0 ҳисобида мағлуб этган бўлса, Аргентина Англияга қарши сўнгги дақиқаларда ғалабани илиб кетди.
Ҳал қилувчи ўйинда 39 ёшли Месси ва 19 ёшли Ламин Ямаль юзма-юз келади. Бу баҳс футболнинг икки даври — тарих ёзиб бўлган афсона ва энди катта саҳнага чиқаётган янги авлод ўртасидаги рамзий тўқнашувга айланиши кутилмоқда.
Сўнгги ўйин яна нечта рекорд олиб келади?
Месси ЖЧ-2026да аллақачон ўйинлар, голлар ва ассистлар бўйича рекордларни ўз номи билан боғлади. Испанияга қарши финалда у 34-учрашувини ўтказиши, гол ёки ассистлар сонини яна ошириши мумкин.
Аммо энг катта мақсад шахсий статистика эмас. Аргентина сардори учун асосий вазифа — жамоасини кетма-кет иккинчи марта жаҳон чемпионига айлантириш.
Сизнингча, Лионель Месси Испанияга қарши финалда яна бир ҳал қилувчи рекорд ўрната оладими?
…