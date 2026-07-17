Тошкентдаги аянчли ЙТҲ: ЙПХ ходими ҳалок бўлди
Ижтимоий тармоқларда Onix автомобили ва бир нечта ЙПХ патрул мотоцикллари иштирокидаги йўл-транспорт ҳодисаси акс этган видеолар кенг тарқалди. Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати мазкур ҳодиса оқибатида бир нафар ЙПХ ходими ҳалок бўлганини расман тасдиқлади.
Маълум қилинишича, 16 июль куни соат 18:30 лар атрофида Тошкент шаҳрининг “Дўрмон йўли” кўчасида хизмат вазифасини бажараётган уч нафар патрул мотоцикли инспектори “Ғазалкент” кўчасидан чорраҳага кириб келган Onix русумли автомобил билан тўқнашган.
Тўқнашув оқибатида патрул мотоциклларидан бирини бошқараётган ЙПХ ходими оғир тан жароҳатлари олиб, воқеа жойининг ўзида вафот этган. Ҳодисанинг тасвирлари ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.
Ҳозирда воқеа жойида барча зарур тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда. Мутасаддилар ҳодисанинг келиб чиқиш сабаблари, айбдорлик даражаси ва бошқа тафсилотларни аниқлаш мақсадида терговга қадар текширув ўтказаётганини маълум қилди.
…