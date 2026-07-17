Тошкентдаги аянчли ЙТҲ: ЙПХ ходими ҳалок бўлди

·0·Жамият
Тошкентдаги аянчли ЙТҲ: ЙПХ ходими ҳалок бўлди

Ижтимоий тармоқларда Onix автомобили ва бир нечта ЙПХ патрул мотоцикллари иштирокидаги йўл-транспорт ҳодисаси акс этган видеолар кенг тарқалди. Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати мазкур ҳодиса оқибатида бир нафар ЙПХ ходими ҳалок бўлганини расман тасдиқлади.

Маълум қилинишича, 16 июль куни соат 18:30 лар атрофида Тошкент шаҳрининг “Дўрмон йўли” кўчасида хизмат вазифасини бажараётган уч нафар патрул мотоцикли инспектори “Ғазалкент” кўчасидан чорраҳага кириб келган Onix русумли автомобил билан тўқнашган.

Тўқнашув оқибатида патрул мотоциклларидан бирини бошқараётган ЙПХ ходими оғир тан жароҳатлари олиб, воқеа жойининг ўзида вафот этган. Ҳодисанинг тасвирлари ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.

Ҳозирда воқеа жойида барча зарур тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда. Мутасаддилар ҳодисанинг келиб чиқиш сабаблари, айбдорлик даражаси ва бошқа тафсилотларни аниқлаш мақсадида терговга қадар текширув ўтказаётганини маълум қилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Уй-жой нархлари яна ошди: қайси бозор тезроқ қимматлади?Уй-жой нархлари яна ошди: қайси бозор тезроқ қимматлади?Бугун, 12:11Маҳалла раиси фуқаролар номидан 187 млн сўмни ўзлаштиргани аниқландиМаҳалла раиси фуқаролар номидан 187 млн сўмни ўзлаштиргани аниқландиБугун, 11:41Исроилга ишга юбориш учун 16 минг доллар: Ургутлик шахс ушландиИсроилга ишга юбориш учун 16 минг доллар: Ургутлик шахс ушландиБугун, 11:35Тошкентда 3,2 кг гиёҳванд моддалар муомаласига чек қўйилдиТошкентда 3,2 кг гиёҳванд моддалар муомаласига чек қўйилдиБугун, 10:13Дўрмон йўли ва Ғазалкент кесишмасида оғир ЙТ қайд этилдиДўрмон йўли ва Ғазалкент кесишмасида оғир ЙТ қайд этилдиБугун, 09:44Ипотека уйига "прописка": энди банк розилиги шарт эмасИпотека уйига "прописка": энди банк розилиги шарт эмасКеча, 20:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда