OnePlus бренди АҚШ ва Европа бозорларини расман тарк этмоқда

·32·Техно
OnePlus бренди АҚШ ва Европа бозорларини расман тарк этмоқда

Смартфонлар бозорининг энг таниқли иштирокчиларидан бири бўлган OnePlus компанияси ўз фаолиятида кутилмаган ва кескин бурилиш ясади. Компания АҚШ ва Европа минтақаларидаги фаолиятини расман тўхтатишини ҳамда бу ҳудудларда янги маҳсулотлар тақдим этилмаслигини эълон қилди. Ушбу қарор глобал технология бозоридаги кучлар нисбатини ўзгартириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания вакилларининг таъкидлашича, янги глобал стратегия доирасида Шимолий Америка ва Европада маҳсулотлар сотуви якунланади. Ҳозирда OnePlus расмий дўконларида OnePlus 15 каби сўнгги моделлар ҳали сотувда мавжуд, бироқ захиралар тугагач, улар қайта тўлдирилмайди. Бу эса бренд мухлислари учун ушбу ҳудудларда севимли гаджетларини харид қилиш имконияти чекланишини англатади.

Бозордаги ўзгаришлар ва Oppo бренди билан боғлиқлик

ixbt.com маълумотига кўра, Европа бозорида OnePlus ўрнини унинг қардош бренди ҳисобланган Oppo эгаллайди. Бироқ АҚШ бозорида вазият бироз мураккаброқ: у ерда Oppo бренди ҳам расман фаолият юритмайди. Натижада, ушбу стратегик ўзгаришлар сабабли ББК Electronикс холдинги таркибига кирувчи мазкур брендлар Америка бозорини деярли бутунлай тарк этмоқда.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун бу янгилик билвосита таъсир кўрсатиши мумкин. Одатда, OnePlus смартфонларининг Европа ва АҚШ учун мўлжалланган версиялари бизнинг бозорда ҳам оммабоп эди. Эндиликда асосий эътибор Осиё минтақасига қаратилиши сабабли, маҳаллий бозорда фақат Хитой ёки Ҳиндистон учун ишлаб чиқарилган моделларнинг улуши ортиши эҳтимоли бор.

Ҳиндистон бозори ва келажакдаги режалар

Компания Ҳиндистон бозорини ўзи учун энг муҳим стратегик ҳудуд сифатида сақлаб қолишини маълум қилди. OnePlus баёнотида Ҳиндистондаги қўллаб-қувватлаш даражаси "тебранмас" эканлиги ва яқин орада янги маҳсулотлар тақдим этилиши айтилган. Шунга қарамай, баъзи нуфузли манбалар компания келаси йилнинг бошида Ҳиндистон бозорида ҳам ўз фаолиятини қисқартириши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқатмоқда.

OnePlus раҳбарияти эса бу каби тахминларни инкор этиб, "бизнинг ҳаракатларимиз тахминлардан кўра баландроқ гапиради" дея жавоб қайтарди. Шунга қарамай, бренднинг Ғарб бозорларидан кетиши технология олами учун катта йўқотиш сифатида баҳоланмоқда. Бир пайтлар "флагманлар қотили" сифатида танилган бренд эндиликда ўзининг глобал кенгайиш режасини сезиларли даражада қайта кўриб чиқмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, OnePlus брендининг АҚШ ва Европадан кетиши смартфонлар сегментидаги рақобат муҳитини ўзгартиради. Эндиликда ушбу минтақаларда асосий эътибор Samsung, Apple ва Google каби гигантларга, шунингдек, бўшлиқни тўлдиришга уринаётган бошқа Хитой брендларига қаратилади.

OnePlusСмартфонТехнологияOppoБозор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда дунёдаги энг йирик очиқ кодли сунъий интеллект модели Кими K3 тақдим этилдиХитойда дунёдаги энг йирик очиқ кодли сунъий интеллект модели Кими K3 тақдим этилдиБугун, 13:53GTA 6 маълумотларини ўғирлаган 18 ёшли хакер руҳий шифохонадан қамоқхонага ўтказилдиGTA 6 маълумотларини ўғирлаган 18 ёшли хакер руҳий шифохонадан қамоқхонага ўтказилдиБугун, 13:28Tesla дунёдаги илк Мегачаргер станциясини очди: Бир юк машинаси учун 1200 кВ қувватTesla дунёдаги илк Мегачаргер станциясини очди: Бир юк машинаси учун 1200 кВ қувватБугун, 12:25Чивинлар энди ҳавода йўқ қилинади: Францияда инновацион микродрон тақдим этилдиЧивинлар энди ҳавода йўқ қилинади: Францияда инновацион микродрон тақдим этилдиБугун, 11:54OpenAI ўзининг илк қурилмасини тақдим этди: Кодех Микро клавиатураси сотувга чиқдиOpenAI ўзининг илк қурилмасини тақдим этди: Кодех Микро клавиатураси сотувга чиқдиБугун, 11:27Нейротехнология мўъжизаси: Фалаж бўлган эркак олти йилдан сўнг қўлларини қимирлата бошладиНейротехнология мўъжизаси: Фалаж бўлган эркак олти йилдан сўнг қўлларини қимирлата бошладиБугун, 10:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди