OnePlus бренди АҚШ ва Европа бозорларини расман тарк этмоқда
Смартфонлар бозорининг энг таниқли иштирокчиларидан бири бўлган OnePlus компанияси ўз фаолиятида кутилмаган ва кескин бурилиш ясади. Компания АҚШ ва Европа минтақаларидаги фаолиятини расман тўхтатишини ҳамда бу ҳудудларда янги маҳсулотлар тақдим этилмаслигини эълон қилди. Ушбу қарор глобал технология бозоридаги кучлар нисбатини ўзгартириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания вакилларининг таъкидлашича, янги глобал стратегия доирасида Шимолий Америка ва Европада маҳсулотлар сотуви якунланади. Ҳозирда OnePlus расмий дўконларида OnePlus 15 каби сўнгги моделлар ҳали сотувда мавжуд, бироқ захиралар тугагач, улар қайта тўлдирилмайди. Бу эса бренд мухлислари учун ушбу ҳудудларда севимли гаджетларини харид қилиш имконияти чекланишини англатади.
Бозордаги ўзгаришлар ва Oppo бренди билан боғлиқликixbt.com маълумотига кўра, Европа бозорида OnePlus ўрнини унинг қардош бренди ҳисобланган Oppo эгаллайди. Бироқ АҚШ бозорида вазият бироз мураккаброқ: у ерда Oppo бренди ҳам расман фаолият юритмайди. Натижада, ушбу стратегик ўзгаришлар сабабли ББК Electronикс холдинги таркибига кирувчи мазкур брендлар Америка бозорини деярли бутунлай тарк этмоқда.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун бу янгилик билвосита таъсир кўрсатиши мумкин. Одатда, OnePlus смартфонларининг Европа ва АҚШ учун мўлжалланган версиялари бизнинг бозорда ҳам оммабоп эди. Эндиликда асосий эътибор Осиё минтақасига қаратилиши сабабли, маҳаллий бозорда фақат Хитой ёки Ҳиндистон учун ишлаб чиқарилган моделларнинг улуши ортиши эҳтимоли бор.
Ҳиндистон бозори ва келажакдаги режаларКомпания Ҳиндистон бозорини ўзи учун энг муҳим стратегик ҳудуд сифатида сақлаб қолишини маълум қилди. OnePlus баёнотида Ҳиндистондаги қўллаб-қувватлаш даражаси "тебранмас" эканлиги ва яқин орада янги маҳсулотлар тақдим этилиши айтилган. Шунга қарамай, баъзи нуфузли манбалар компания келаси йилнинг бошида Ҳиндистон бозорида ҳам ўз фаолиятини қисқартириши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқатмоқда.
OnePlus раҳбарияти эса бу каби тахминларни инкор этиб, "бизнинг ҳаракатларимиз тахминлардан кўра баландроқ гапиради" дея жавоб қайтарди. Шунга қарамай, бренднинг Ғарб бозорларидан кетиши технология олами учун катта йўқотиш сифатида баҳоланмоқда. Бир пайтлар "флагманлар қотили" сифатида танилган бренд эндиликда ўзининг глобал кенгайиш режасини сезиларли даражада қайта кўриб чиқмоқда.
Хулоса қилиб айтганда, OnePlus брендининг АҚШ ва Европадан кетиши смартфонлар сегментидаги рақобат муҳитини ўзгартиради. Эндиликда ушбу минтақаларда асосий эътибор Samsung, Apple ва Google каби гигантларга, шунингдек, бўшлиқни тўлдиришга уринаётган бошқа Хитой брендларига қаратилади.
…