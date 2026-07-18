Ироқ Starlink билан расмий келишувга эришди: мамлакатда сунъий йўлдош интернети ишга тушади
Ироқ ҳукумати Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси билан расмий келишувга эришганини эълон қилди. Ушбу битимга кўра, мамлакат ҳудудида Starlink сунъий йўлдош интернет тизими расман фаолият юритиши учун рухсат берилди. Бу қадам Яқин Шарқ минтақасида рақамли технологиялар ва глобал тармоққа уланиш имкониятларини кенгайтириш йўлидаги муҳим стратегик босқич сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ироқ ОАВ ва коммуникациялар бўйича давлат комиссияси ижроия қўмитаси раҳбари Балиғ Абу Калалнинг iXBT.com нашри томонидан келтирилган маълумотларига кўра, берилган лицензия Ироқ фуқароларига хавфсиз ва юқори тезликдаги интернетдан фойдаланиш имконини беради. Ҳукумат вакили ушбу технологиянинг жорий этилиши мамлакатнинг телекоммуникация инфратузилмасини тубдан янгилашига ишонч билдирган.
Рақамли тенгсизликка барҳам бериш йўлидаStarlink лойиҳасининг Ироқ бозорига кириб келиши, айниқса, анъанавий кабел интернети ёки мобил алоқа миноралари етиб бормаган чекка ҳудудлар учун катта аҳамиятга эга. Ҳозирги кунда Ироқнинг кўплаб чекка провинцияларида интернет сифати пастлиги ёки алоқанинг мутлақо йўқлиги асосий муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Сунъий йўлдош технологияси эса бу тўсиқларни олиб ташлашга хизмат қилади.
Расмий баёнотда таъкидланишича, уланиш нархлари аҳолининг барча қатламлари учун ҳамёнбоп бўлиши кўзда тутилган. Гарчи Starlink ускуналари ва ойлик абонент тўлови бошқа ҳудудларда бироз қиммат ҳисобланса-да, Ироқ ҳукумати бу масалада махсус тарифлар ёки субсидиялар бўйича музокаралар олиб борган бўлиши мумкин.
Ушбу лойиҳа нафақат оддий фойдаланувчилар, балки таълим ва соғлиқни сақлаш тизими учун ҳам янги имкониятлар очади. Чекка ҳудудлардаги мактаблар ва шифохоналар барқарор алоқа билан таъминланиши натижасида масофавий таълим ва телемедицина хизматларини ривожлантириш имкони туғилади. Бу эса мамлакатнинг умумий ижтимоий-иқтисодий ҳолатига ижобий таъсир кўрсатиши кутилмоқда.
Минтақавий контекст ва хавфсизликИроқ ҳукумати Starlink тармоғининг хавфсизлик жиҳатларига ҳам алоҳида эътибор қаратган. Балиғ Абу Калалнинг сўзларига кўра, тизим барча зарурий хавфсизлик стандартларига жавоб беради ва давлат назорати остида фаолият юритади. Бу эса миллий ахборот хавфсизлигини таъминлаш нуқтаи назаридан муҳим ҳисобланади.
Ўзбекистон ва бошқа Марказий Осиё мамлакатлари учун ҳам Starlink каби йирик лойиҳаларнинг қўшни минтақаларда кенгайиши қизиқарли тажриба бўлиши мумкин. Ҳозирда кўплаб ривожланаётган давлатлар қийин релефли ҳудудларни интернет билан таъминлашда айнан сунъий йўлдош технологияларига таянмоқда.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Starlink лойиҳасининг Ироқда ишга тушиши мамлакатни глобал ахборот маконига янада мустаҳкамроқ боғлайди. Яқин ойларда фойдаланувчилар учун терминалларни сотиб олиш ва хизматга уланиш бўйича батафсил йўриқномалар эълон қилиниши кутилмоқда.
…