Ироқ Starlink билан расмий келишувга эришди: мамлакатда сунъий йўлдош интернети ишга тушади

·40·Техно
Ироқ Starlink билан расмий келишувга эришди: мамлакатда сунъий йўлдош интернети ишга тушади

Ироқ ҳукумати Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси билан расмий келишувга эришганини эълон қилди. Ушбу битимга кўра, мамлакат ҳудудида Starlink сунъий йўлдош интернет тизими расман фаолият юритиши учун рухсат берилди. Бу қадам Яқин Шарқ минтақасида рақамли технологиялар ва глобал тармоққа уланиш имкониятларини кенгайтириш йўлидаги муҳим стратегик босқич сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ироқ ОАВ ва коммуникациялар бўйича давлат комиссияси ижроия қўмитаси раҳбари Балиғ Абу Калалнинг iXBT.com нашри томонидан келтирилган маълумотларига кўра, берилган лицензия Ироқ фуқароларига хавфсиз ва юқори тезликдаги интернетдан фойдаланиш имконини беради. Ҳукумат вакили ушбу технологиянинг жорий этилиши мамлакатнинг телекоммуникация инфратузилмасини тубдан янгилашига ишонч билдирган.

Рақамли тенгсизликка барҳам бериш йўлида

Starlink лойиҳасининг Ироқ бозорига кириб келиши, айниқса, анъанавий кабел интернети ёки мобил алоқа миноралари етиб бормаган чекка ҳудудлар учун катта аҳамиятга эга. Ҳозирги кунда Ироқнинг кўплаб чекка провинцияларида интернет сифати пастлиги ёки алоқанинг мутлақо йўқлиги асосий муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Сунъий йўлдош технологияси эса бу тўсиқларни олиб ташлашга хизмат қилади.

Расмий баёнотда таъкидланишича, уланиш нархлари аҳолининг барча қатламлари учун ҳамёнбоп бўлиши кўзда тутилган. Гарчи Starlink ускуналари ва ойлик абонент тўлови бошқа ҳудудларда бироз қиммат ҳисобланса-да, Ироқ ҳукумати бу масалада махсус тарифлар ёки субсидиялар бўйича музокаралар олиб борган бўлиши мумкин.

Ушбу лойиҳа нафақат оддий фойдаланувчилар, балки таълим ва соғлиқни сақлаш тизими учун ҳам янги имкониятлар очади. Чекка ҳудудлардаги мактаблар ва шифохоналар барқарор алоқа билан таъминланиши натижасида масофавий таълим ва телемедицина хизматларини ривожлантириш имкони туғилади. Бу эса мамлакатнинг умумий ижтимоий-иқтисодий ҳолатига ижобий таъсир кўрсатиши кутилмоқда.

Минтақавий контекст ва хавфсизлик

Ироқ ҳукумати Starlink тармоғининг хавфсизлик жиҳатларига ҳам алоҳида эътибор қаратган. Балиғ Абу Калалнинг сўзларига кўра, тизим барча зарурий хавфсизлик стандартларига жавоб беради ва давлат назорати остида фаолият юритади. Бу эса миллий ахборот хавфсизлигини таъминлаш нуқтаи назаридан муҳим ҳисобланади.

Ўзбекистон ва бошқа Марказий Осиё мамлакатлари учун ҳам Starlink каби йирик лойиҳаларнинг қўшни минтақаларда кенгайиши қизиқарли тажриба бўлиши мумкин. Ҳозирда кўплаб ривожланаётган давлатлар қийин релефли ҳудудларни интернет билан таъминлашда айнан сунъий йўлдош технологияларига таянмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Starlink лойиҳасининг Ироқда ишга тушиши мамлакатни глобал ахборот маконига янада мустаҳкамроқ боғлайди. Яқин ойларда фойдаланувчилар учун терминалларни сотиб олиш ва хизматга уланиш бўйича батафсил йўриқномалар эълон қилиниши кутилмоқда.

StarlinkИроқИнтернетSpaceXТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Илон Маскнинг Колоссус суперкомпьютери АҚШ Мудофаа вазирлиги хизматига ўтиши мумкинИлон Маскнинг Колоссус суперкомпьютери АҚШ Мудофаа вазирлиги хизматига ўтиши мумкинБугун, 11:54Сунъий интеллект ортидан келаётган бойликлар: Дунёда маблағларни қайта тақсимлаш вақти келдими?Сунъий интеллект ортидан келаётган бойликлар: Дунёда маблағларни қайта тақсимлаш вақти келдими?Бугун, 10:00Қуёш бағрида кутилганидан анча кўп кумуш борлиги аниқландиҚуёш бағрида кутилганидан анча кўп кумуш борлиги аниқландиБугун, 09:25Сунъий интелект бумининг банкларга фойдаси: АҚШ молия гигантлари рекорд даромад кўрмоқдаСунъий интелект бумининг банкларга фойдаси: АҚШ молия гигантлари рекорд даромад кўрмоқдаБугун, 05:22Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилдиОкеан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилдиБугун, 05:00NVIDIA ҳамкорлари GeForce RTX 50 Супер график карталарини қабул қила бошладиNVIDIA ҳамкорлари GeForce RTX 50 Супер график карталарини қабул қила бошладиБугун, 04:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди