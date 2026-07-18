Рустам Жўраев Президент давлат хавфсизлик хизмати раҳбари этиб тайинланди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Президент давлат хавфсизлик хизматига янги раҳбар тайинланди. Ички ишлар вазирининг биринчи ўринбосари лавозимида ишлаб келган Рустам Мирзаевич Жўраев ушбу хизматга раҳбар бўлди.
Маълумотга кўра, Рустам Жўраевга генерал-лейтенант ҳарбий унвони берилган. У бунга қадар ички ишлар тизимида раҳбарлик лавозимида фаолият юритиб келаётган эди.
Шунингдек, Президент давлат хавфсизлик хизмати раҳбари лавозимида ишлаб келган Алишер Аброрович Усмонов вазифасидан озод этилди.
Тайинлов ва лавозимдан озод этишга оид бошқа тафсилотлар ҳозирча очиқланмаган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…