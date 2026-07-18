Тошкентда низоли оилалар билан профилактик суҳбатлар ўтказилди

·28·Жамият
Тошкентда низоли оилалар билан профилактик суҳбатлар ўтказилди

Тошкент шаҳрида “Зўравонликка қарши бирдамлик” шиори остида ҳамкорлик тадбири ўтказилди, деб хабар берди Тошкент шаҳар ИИББ расмий канали.

Тадбир Тошкент шаҳар Оила ва хотин-қизлар бошқармаси ҳамда Тошкент шаҳар Ички ишлар бош бошқармаси Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бошқармаси ҳамкорлигида ташкил этилди.

Унда Тошкент шаҳар ҳокими ўринбосари Шаҳноза Султанова, шунингдек, Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бошқармаси вакиллари иштирок этди. Учрашув давомида тазйиқ ва зўравонликка учраган хотин-қизлар, шунингдек, зўравонлик содир этган ёки бундай хатти-ҳаракатларга мойил шахслар билан профилактик суҳбатлар олиб борилди.

Тадбирдан кўзланган асосий мақсад зўравонлик ҳолатларининг такрорланишига йўл қўймаслик, тажовузкор хулқ-атворни ўзгартириш ҳамда иштирокчиларга зарур ижтимоий, ҳуқуқий, тиббий ва психологик ёрдам кўрсатишдан иборат бўлди.

Мазкур ташаббус оилаларда соғлом муҳитни шакллантириш, хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш ҳамда тазйиқ ва зўравонликнинг олдини олиш бўйича идоралараро ҳамкорликни кучайтиришга қаратилган.

ТошкентЗўравонликка қарши бирдамликШаҳноза СултановаХотин-қизларИИББОила
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кореяга иш ваъдаси: икки фуқаро 15 минг доллардан айрилдиКореяга иш ваъдаси: икки фуқаро 15 минг доллардан айрилдиБугун, 11:32Tesla ҳайдовчисига қаттиқ жазо: ҳуқуқидан маҳрум қилинди (видео)Tesla ҳайдовчисига қаттиқ жазо: ҳуқуқидан маҳрум қилинди (видео)Бугун, 11:30Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидаги сиз кўрмаган видео...Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидаги сиз кўрмаган видео...Бугун, 10:452026/2027-ўқув йили учун ОТМларига қабул квоталари тасдиқланди2026/2027-ўқув йили учун ОТМларига қабул квоталари тасдиқландиБугун, 09:57Жазирама кундан кейин тошкентликлар фавворалар атрофида ҳордиқ чиқармоқдаЖазирама кундан кейин тошкентликлар фавворалар атрофида ҳордиқ чиқармоқдаБугун, 05:27Яккасаройдаги қурилиши тугалланмаган кўп қаватли бинода ёнғин юз бердиЯккасаройдаги қурилиши тугалланмаган кўп қаватли бинода ёнғин юз бердиКеча, 18:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда