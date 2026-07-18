Тошкентда қалбаки 20 минг доллар сотмоқчи бўлганлар ушланди

·22·Ўзбекистон
Тошкентда қалбаки 20 минг доллар сотмоқчи бўлганлар ушланди

Тошкент шаҳрининг Шайхонтоҳур туманида қалбаки валюта муомаласи билан боғлиқ ҳолат фош этилди. Тезкор тадбирларда бир гуруҳ шахслар катта миқдордаги қалбаки АҚШ доллари ва сўмни анча арзон нархда сотишга уринган вақтда ушланган.

Ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари бошланган.

10 минг доллар ва 20 миллион сўм сотилаётган эди

Бош прокуратура ҳузуридаги департаментнинг Шайхонтоҳур тумани бўлими ва бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ҳамкорлигида тезкор тадбир ўтказилган.

Терговга қадар текширув материалларига кўра, фуқаролар М.А., М.А. ва Б.Б. қалбаки деб кўрсатилган:

  • 10 минг АҚШ доллари;

  • 20 миллион сўмни фуқаро Б.Л.га 14 миллион сўм эвазига сотишга уринган.

Улар пулларни топшираётган вақтда ашёвий далиллар билан ушланган.

Яна 10 минг доллар 8,4 миллион сўмга баҳоланган

Тезкор тадбир давомида мазкур шахслар билан боғлиқ яна бир ҳолат аниқланган.

Маълум қилинишича, улар қалбаки яна 10 минг АҚШ долларини фуқаро Ў.А.га 8,4 миллион сўм эвазига сотган вақтида ҳам ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан ушланган.

Шу тариқа, икки ҳолатда муомалага киритилиши режалаштирилган қалбаки долларлар миқдори жами 20 минг АҚШ долларини ташкил қилган.

Жиноят иши қўзғатилди

Мазкур ҳолатлар юзасидан Жиноят кодексининг 176-моддаси билан жиноят иши қўзғатилган.

Ушбу модда қалбаки пул, акциз маркаси ёки қимматли қоғозларни ясаш ва уларни муомалага киритиш билан боғлиқ жиноятлар учун жавобгарликни назарда тутади.

Ҳозирда жиноят иши доирасида тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда. Гумонланувчиларнинг айби суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан аниқланади.

ТошкентШайхонтоҳурЎзбекистон Бош прокуратураси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рустам Жўраев Президент давлат хавфсизлик хизмати раҳбари этиб тайинландиРустам Жўраев Президент давлат хавфсизлик хизмати раҳбари этиб тайинландиБугун, 10:34Тошкент ва Бекобод ўртасида янги электропоезд қатнови бошландиТошкент ва Бекобод ўртасида янги электропоезд қатнови бошландиБугун, 10:18Рустам Жўраев Президент хавфсизлик хизмати раҳбари этиб тайинландиРустам Жўраев Президент хавфсизлик хизмати раҳбари этиб тайинландиБугун, 10:10Россия-Ўзбекистон миллиардери Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқдаРоссия-Ўзбекистон миллиардери Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқдаБугун, 05:15Жазирамада 103 хизмати қанча чақириқ қабул қилди?Жазирамада 103 хизмати қанча чақириқ қабул қилди?Кеча, 16:40 Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилдиКеча, 16:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Россия-Ўзбекистон миллиардери Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Россия-Ўзбекистон миллиардери Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади