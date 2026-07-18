Хитойда пляжга 100 мингга яқин ўлик балиқлар чиқиб қолди (видео)
Хитойнинг Haikou шаҳри қирғоқларида ноодатий ҳолат кузатилди. Rongshanliao пляжига кўплаб ўлик балиқлар чиқиб қолган. Мутахассислар ҳисобича, уларнинг сони 100 мингга яқин.
Ҳодиса узоқ вақт давом этган юқори ҳарорат билан боғланмоқда. Haikou атрофида ҳаво исиб кетгани сабаб денгиз сувида микроскопик сув ўтлари тез кўпайган.
Сув ўтларининг ҳаддан ташқари ортиши сувдаги кислород миқдорини камайтирган. Натижада денгиз фермаларида етиштирилаётган балиқлар кислород етишмаслигидан нобуд бўлган.
Кейинчалик оқим ва тўлқинлар ўлик балиқларни қирғоққа олиб чиққан. Шу сабаб Rongshanliao пляжида катта ҳажмда балиқ тўпланиб қолган.
Мутахассислар ҳозирги ҳолатда асосий омиллар юқори ҳарорат, сув ўтларининг тез кўпайиши ва денгиз сувида кислород камайиши эканини билдирмоқда.
…