Хитойда пляжга 100 мингга яқин ўлик балиқлар чиқиб қолди (видео)

·56·Дунё
Хитойда пляжга 100 мингга яқин ўлик балиқлар чиқиб қолди (видео)

Хитойнинг Haikou шаҳри қирғоқларида ноодатий ҳолат кузатилди. Rongshanliao пляжига кўплаб ўлик балиқлар чиқиб қолган. Мутахассислар ҳисобича, уларнинг сони 100 мингга яқин.

Ҳодиса узоқ вақт давом этган юқори ҳарорат билан боғланмоқда. Haikou атрофида ҳаво исиб кетгани сабаб денгиз сувида микроскопик сув ўтлари тез кўпайган.

Сув ўтларининг ҳаддан ташқари ортиши сувдаги кислород миқдорини камайтирган. Натижада денгиз фермаларида етиштирилаётган балиқлар кислород етишмаслигидан нобуд бўлган.

Кейинчалик оқим ва тўлқинлар ўлик балиқларни қирғоққа олиб чиққан. Шу сабаб Rongshanliao пляжида катта ҳажмда балиқ тўпланиб қолган.

Мутахассислар ҳозирги ҳолатда асосий омиллар юқори ҳарорат, сув ўтларининг тез кўпайиши ва денгиз сувида кислород камайиши эканини билдирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

7,4 магнитудали зилзила Мексикани титратди, цунами хавфи эълон қилинди7,4 магнитудали зилзила Мексикани титратди, цунами хавфи эълон қилиндиБугун, 13:03Wildberries омборларига дронлар зарбаси: қурбонлар ва ўнлаб ярадорлар борWildberries омборларига дронлар зарбаси: қурбонлар ва ўнлаб ярадорлар борБугун, 13:01Мактаб экскурсияси фожиага айланди: 20 нафар бола ҳалок бўлдиМактаб экскурсияси фожиага айланди: 20 нафар бола ҳалок бўлдиБугун, 12:58Олимлар ҳаёт бўлиши мумкин яна бир сайёрани аниқладиОлимлар ҳаёт бўлиши мумкин яна бир сайёрани аниқладиБугун, 12:04Венгрия яна тўсиқ бўлди: Украинанинг ЕИга аъзо бўлиши хавф остидами?Венгрия яна тўсиқ бўлди: Украинанинг ЕИга аъзо бўлиши хавф остидами?Бугун, 10:00Украинада даҳшатли кеча: Россия оммавий ракета ва бомба зарбаларини бердиУкраинада даҳшатли кеча: Россия оммавий ракета ва бомба зарбаларини бердиБугун, 09:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?