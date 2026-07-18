Жазирамада кийимини ечган кекса эркак видеоси кўплаб муҳокамага сабаб бўлди (видео)
Кучли иссиқ кунларида олинган видео ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинмоқда. Унда кекса эркак жазирама офтобда туриб, юқори ҳароратдан қийналгани сабаб кийимларининг бир қисмини ечгани кўринган.
Кейинроқ эркакнинг ёнига ЙПХ ходими келиб, унга танбеҳ берган. Бу лавҳа ҳам видеога тушган ва фойдаланувчилар орасида баҳсларга сабаб бўлган.
Изоҳларда айримлар эркакнинг ҳаракатини иссиқ об-ҳаво билан изоҳламоқда. Уларнинг фикрича, бундай ҳароратда, айниқса, кекса ёшдаги инсонлар ўзини ёмон ҳис қилиши мумкин.
Бошқа фойдаланувчилар эса жамоат жойида тартиб-қоидалар сақланиши кераклигини айтмоқда. Улар ҳар қандай ҳолатда ҳам атрофдагиларни ҳисобга олиш лозимлигини билдирган.
Видео қисқа вақтда кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлди. Ҳозирча масъул идоралар томонидан ҳолат юзасидан алоҳида баёнот берилгани маълум эмас.
…