Жазирамада кийимини ечган кекса эркак видеоси кўплаб муҳокамага сабаб бўлди (видео)

·113·Жамият
Жазирамада кийимини ечган кекса эркак видеоси кўплаб муҳокамага сабаб бўлди (видео)

Кучли иссиқ кунларида олинган видео ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинмоқда. Унда кекса эркак жазирама офтобда туриб, юқори ҳароратдан қийналгани сабаб кийимларининг бир қисмини ечгани кўринган.

Кейинроқ эркакнинг ёнига ЙПХ ходими келиб, унга танбеҳ берган. Бу лавҳа ҳам видеога тушган ва фойдаланувчилар орасида баҳсларга сабаб бўлган.

Изоҳларда айримлар эркакнинг ҳаракатини иссиқ об-ҳаво билан изоҳламоқда. Уларнинг фикрича, бундай ҳароратда, айниқса, кекса ёшдаги инсонлар ўзини ёмон ҳис қилиши мумкин.

Бошқа фойдаланувчилар эса жамоат жойида тартиб-қоидалар сақланиши кераклигини айтмоқда. Улар ҳар қандай ҳолатда ҳам атрофдагиларни ҳисобга олиш лозимлигини билдирган.

Видео қисқа вақтда кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлди. Ҳозирча масъул идоралар томонидан ҳолат юзасидан алоҳида баёнот берилгани маълум эмас.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳзод Асроров Тоби Форсайт ўлимига оид ишда гаров билан озод қилиндиБеҳзод Асроров Тоби Форсайт ўлимига оид ишда гаров билан озод қилиндиБугун, 14:48АҚШда футболчи ўлимига сабаб бўлган ЙТҲдан кейин ўзбекистонлик ҳайдовчи озод қилиндиАҚШда футболчи ўлимига сабаб бўлган ЙТҲдан кейин ўзбекистонлик ҳайдовчи озод қилиндиБугун, 14:13Кореяга иш ваъдаси: икки фуқаро 15 минг доллардан айрилдиКореяга иш ваъдаси: икки фуқаро 15 минг доллардан айрилдиБугун, 11:32Tesla ҳайдовчисига қаттиқ жазо: ҳуқуқидан маҳрум қилинди (видео)Tesla ҳайдовчисига қаттиқ жазо: ҳуқуқидан маҳрум қилинди (видео)Бугун, 11:30Тошкентда низоли оилалар билан профилактик суҳбатлар ўтказилдиТошкентда низоли оилалар билан профилактик суҳбатлар ўтказилдиБугун, 11:02Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидаги сиз кўрмаган видео...Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидаги сиз кўрмаган видео...Бугун, 10:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда