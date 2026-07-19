Жаҳон чемпионати-2026 финали: Испания ва Аргентина ўртасидаги ҳал қилувчи 6 та қарама-қаршилик

·14·Спорт
Жаҳон чемпионати-2026 финали: Испания ва Аргентина ўртасидаги ҳал қилувчи 6 та қарама-қаршилик

Футбол олами ҳаяжонли лаҳзалар остонасида турибди. Ню-Жерси штатидаги муҳташам стадионда 2026-йилги Жаҳон чемпионатининг финал баҳси бўлиб ўтади. Унда сайёрамизнинг айни дамдаги энг кучли икки жамоаси — Испания ва Аргентина терма жамоалари бош соврин учун кураш олиб боришади. Ушбу учрашув нафақат икки мамлакат, балки бутун дунё мухлислари диққат марказида бўлиши шубҳасиз. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Испания терма жамоаси ушбу турнирда ўзининг мукаммал шаклланган механизми билан барчани ҳайратда қолдирди. Ярим финалда Франция терма жамоасини мағлуб этган "Қизил фурия" ҳар бир футболчининг ўз вазифасини аниқ билиши ва жамоавий бирдамлик эвазига ғалаба қозонмоқда. Goal.com нашрининг таҳлилига кўра, испанлар таркибида Франция каби юлдузлар кўп бўлмаса-да, уларнинг техник маҳорати ва фидойилиги ҳар қандай рақиб учун хавфли қуролга айланган.

Аргентина эса ўзининг машҳур жанговар руҳи ва тирик афсона Лионель Месси атрофида бирлашган жамоавий кучи билан финалга етиб келди. Ярим финалда Англияга қарши кечган қийин баҳсда ирода кўрсатган Лионель Месси бошчилигидаги жамоа, 1962-йилдаги Бразилия натижасини такрорлаб, кетма-кет икки бор жаҳон чемпионлигини қўлга киритишни мақсад қилган. Испания эса икки йил аввалги Европа чемпионлигидан сўнг, дунё тожини ҳам кийиш ниятида.

Майдон марказидаги жанг: Родри ва Энзо Фернандез

Ўйин тақдирини ҳал қилувчи энг асосий нуқталардан бири майдон марказида бўлади. Манчестер Сити сафида "Олтин тўп"ни қўлга киритган Родри Испания ўйинининг юраги ҳисобланади. Агар Аргентина унга эркинлик берса, Родри ўйин ритмини тўлиқ назорат қилиши мумкин. Шу сабабли, Аргентина устози Энзо Фернандез ёки Алексис Мак Аллистер зиммасига Родри билан индивидуал тарзда шуғулланиш вазифасини юклаши кутилмоқда.

Аргентина ярим ҳимоячилари нафақат ҳимояланишда, балки ҳужумда ҳам фаол бўлишлари керак. Энзо Фернандез турнир давомида Миср ва Англия дарвозасига муҳим голларни уриб, ўзининг энг яхши формасига қайтаётганини кўрсатди. Алексис Мак Аллистер эса ҳужумкор ҳаракатлари билан Испания ҳимоясини доимий босимда ушлаб туришга қодир. Бу икки футболчининг Родри ва Фабиан Руизга қарши кураши ўйиннинг боришини белгилаб беради.

Қанотлардаги шиддат: Ламине Ямал ва тажрибали ҳимоячилар

Испаниянинг асосий кучи қанотларда — ёш иқтидор эгаси Ламине Ямал ва унинг шериги Нико Виллиаmsнинг тезкор ҳаракатларида намоён бўлмоқда. Аргентиналик ҳимоячилар, хусусан, Нико Таглиафико учун бу ҳақиқий синов бўлади. Тажрибали ҳимоячи Ямалнинг кутилмаган дриблинглари ва ўткир узатмаларини тўхтатиш учун бор маҳоратини ишга солишига тўғри келади.

Шу билан бирга, Лионель Месси ва Марк Кукурелла ўртасидаги дуел ҳам мухлислар эътиборида бўлади. Месси ўзининг сўнгги йирик турнирида яна бир бор мўъжиза кўрсатишга тайёр. Кукурелла эса ушбу мавсумда ўзининг ишончли ўйини билан Испания ҳимоясининг ажралмас қисмига айланди. Финал учрашуви қуйидаги омиллар асосида ҳал бўлиши мумкин:

  • Родри ва Аргентина ярим ҳимояси ўртасидаги назорат кураши;
  • Ламине Ямалнинг қанотдаги креативлиги ва Таглиафиконинг ҳимояси;
  • Лионель Мессининг ҳал қилувчи лаҳзалардаги индивидуал маҳорати;
  • Испания ҳимоясининг Аргентина қарши ҳужумларига тайёрлиги;
  • Захирадан тушадиган футболчиларнинг ўйинга таъсири.
Ушбу финал нафақат тактикалар жанги, балки икки хил футбол мактабининг тўқнашуви ҳамдир. Испаниянинг тартибли ва пасларга асосланган ўйини Аргентинанинг ҳиссиётларга ва Мессининг даҳо сифатидаги ҳаракатларига таянган услубига қарши туради. Якшанба оқшомида футбол олами янги ёки амалдаги қиролни тан олади.

Жаҳон ЧемпионатиАргентинаИспанияЛионель МессиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кейн Тухель ҳақида очиқ гапирди: «У кўп нарса ўрганди»Кейн Тухель ҳақида очиқ гапирди: «У кўп нарса ўрганди»Бугун, 12:22Дешам мағлубият учун айбни ўзига олди: «Биринчи бўлимда хато қилдим»Дешам мағлубият учун айбни ўзига олди: «Биринчи бўлимда хато қилдим»Бугун, 12:20Букайо Сака Англия терма жамоасидаги ўрни ва Томас Тухелнинг қарорига муносабат билдирдиБукайо Сака Англия терма жамоасидаги ўрни ва Томас Тухелнинг қарорига муносабат билдирдиБугун, 12:16Тухель очиқлади: Англия бронза медални қандай қийинчиликда олди?Тухель очиқлади: Англия бронза медални қандай қийинчиликда олди?Бугун, 12:16Дю Плесси Усманни тўхтатди: UFC Оклахомада нима бўлди?Дю Плесси Усманни тўхтатди: UFC Оклахомада нима бўлди?Бугун, 12:12Месси финал олдидан жамоадошлари ва мухлисларига мурожаат қилдиМесси финал олдидан жамоадошлари ва мухлисларига мурожаат қилдиБугун, 12:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди