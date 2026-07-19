Жаҳон чемпионати-2026 финали: Испания ва Аргентина ўртасидаги ҳал қилувчи 6 та қарама-қаршилик
Футбол олами ҳаяжонли лаҳзалар остонасида турибди. Ню-Жерси штатидаги муҳташам стадионда 2026-йилги Жаҳон чемпионатининг финал баҳси бўлиб ўтади. Унда сайёрамизнинг айни дамдаги энг кучли икки жамоаси — Испания ва Аргентина терма жамоалари бош соврин учун кураш олиб боришади. Ушбу учрашув нафақат икки мамлакат, балки бутун дунё мухлислари диққат марказида бўлиши шубҳасиз. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Испания терма жамоаси ушбу турнирда ўзининг мукаммал шаклланган механизми билан барчани ҳайратда қолдирди. Ярим финалда Франция терма жамоасини мағлуб этган "Қизил фурия" ҳар бир футболчининг ўз вазифасини аниқ билиши ва жамоавий бирдамлик эвазига ғалаба қозонмоқда. Goal.com нашрининг таҳлилига кўра, испанлар таркибида Франция каби юлдузлар кўп бўлмаса-да, уларнинг техник маҳорати ва фидойилиги ҳар қандай рақиб учун хавфли қуролга айланган.
Аргентина эса ўзининг машҳур жанговар руҳи ва тирик афсона Лионель Месси атрофида бирлашган жамоавий кучи билан финалга етиб келди. Ярим финалда Англияга қарши кечган қийин баҳсда ирода кўрсатган Лионель Месси бошчилигидаги жамоа, 1962-йилдаги Бразилия натижасини такрорлаб, кетма-кет икки бор жаҳон чемпионлигини қўлга киритишни мақсад қилган. Испания эса икки йил аввалги Европа чемпионлигидан сўнг, дунё тожини ҳам кийиш ниятида.
Майдон марказидаги жанг: Родри ва Энзо ФернандезЎйин тақдирини ҳал қилувчи энг асосий нуқталардан бири майдон марказида бўлади. Манчестер Сити сафида "Олтин тўп"ни қўлга киритган Родри Испания ўйинининг юраги ҳисобланади. Агар Аргентина унга эркинлик берса, Родри ўйин ритмини тўлиқ назорат қилиши мумкин. Шу сабабли, Аргентина устози Энзо Фернандез ёки Алексис Мак Аллистер зиммасига Родри билан индивидуал тарзда шуғулланиш вазифасини юклаши кутилмоқда.
Аргентина ярим ҳимоячилари нафақат ҳимояланишда, балки ҳужумда ҳам фаол бўлишлари керак. Энзо Фернандез турнир давомида Миср ва Англия дарвозасига муҳим голларни уриб, ўзининг энг яхши формасига қайтаётганини кўрсатди. Алексис Мак Аллистер эса ҳужумкор ҳаракатлари билан Испания ҳимоясини доимий босимда ушлаб туришга қодир. Бу икки футболчининг Родри ва Фабиан Руизга қарши кураши ўйиннинг боришини белгилаб беради.
Қанотлардаги шиддат: Ламине Ямал ва тажрибали ҳимоячиларИспаниянинг асосий кучи қанотларда — ёш иқтидор эгаси Ламине Ямал ва унинг шериги Нико Виллиаmsнинг тезкор ҳаракатларида намоён бўлмоқда. Аргентиналик ҳимоячилар, хусусан, Нико Таглиафико учун бу ҳақиқий синов бўлади. Тажрибали ҳимоячи Ямалнинг кутилмаган дриблинглари ва ўткир узатмаларини тўхтатиш учун бор маҳоратини ишга солишига тўғри келади.
Шу билан бирга, Лионель Месси ва Марк Кукурелла ўртасидаги дуел ҳам мухлислар эътиборида бўлади. Месси ўзининг сўнгги йирик турнирида яна бир бор мўъжиза кўрсатишга тайёр. Кукурелла эса ушбу мавсумда ўзининг ишончли ўйини билан Испания ҳимоясининг ажралмас қисмига айланди. Финал учрашуви қуйидаги омиллар асосида ҳал бўлиши мумкин:
- Родри ва Аргентина ярим ҳимояси ўртасидаги назорат кураши;
- Ламине Ямалнинг қанотдаги креативлиги ва Таглиафиконинг ҳимояси;
- Лионель Мессининг ҳал қилувчи лаҳзалардаги индивидуал маҳорати;
- Испания ҳимоясининг Аргентина қарши ҳужумларига тайёрлиги;
- Захирадан тушадиган футболчиларнинг ўйинга таъсири.
…