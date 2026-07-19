Деклан Рисе Англия тарихида янги рекорд ўрнатди: Кейн ва Бекхам ортда қолди

·56·Спорт
Деклан Рисе Англия тарихида янги рекорд ўрнатди: Кейн ва Бекхам ортда қолди

Англия терма жамоаси ва Арсенал клуби ярим ҳимоячиси Деклан Рисе 2026-йилги Жаҳон чемпионатининг учинчи ўрни учун кечган баҳсда нафақат ғалабага ҳисса қўшди, балки мамлакат футболи тарихида янги саҳифа очди. Францияга қарши кечган ва 6:4 ҳисобидаги голлар шоусига айланган учрашувда Рисе сардорлик боғичида майдонга тушиб, афсонавий Гарри Кейн ва Давид Бекхам каби юлдузлардан ўзиб кетишга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Миамида бўлиб ўтган ушбу баҳсда Деклан Рисе ўйиннинг 2-дақиқасидаёқ ҳисобни очди ва кейинчалик Эзри Консанинг голига ассистентлик қилди. BBC нашри хабарига кўра, Рисе Жаҳон чемпионатидаги сардорлик дебютидаёқ ҳам гол урган, ҳам голли узатмани амалга оширган илк Англия футболчисига айланди. Бунгача Алан Шеарер, Давид Бекхам, Стивен Джеррард ва Гарри Кейн каби сардорлар дебютда самарали ҳаракат қайд этишган бўлса-да, фақат Кейн 2018-йилда Тунисга қарши ўйинда икки бор гол уриб, Рисенинг натижасига яқинлаша олган эди.

Тарихий натижалар ва ғалаба нашидаси

Деклан Рисе учун ушбу учрашув терма жамоа сафидаги 80-ўйин бўлди. Унинг 2-дақиқаю 14-сонияда киритган голи Англиянинг Жаҳон чемпионатлари тарихидаги иккинчи энг тезкор гол сифатида қайд этилди. Бу борада рекорд ҳали ҳам 1982-йилда айнан Франция дарвозасини 27-сонияда ишғол қилган Брян Робсонга тегишли бўлиб турибди. Томас Тухель бошчилигидаги жамоа биринчи бўлимнинг ўзидаёқ рақиб дарвозасига тўртта жавобсиз гол уриб, ўйин тақдирини деярли ҳал қилди.

Шунингдек, Рисе Англия терма жамоасини Жаҳон чемпионати ўйинларида сардор сифатида бошлаб тушган 14-футболчи бўлди. У ушбу нуфузли рўйхатда Боббй Мооре ва Биллй Райт каби афсоналар қаторидан жой олди. Мураббий Томас Тухель учинчи ўрин учун баҳсда асосий таркибда етти ўзгаришни амалга оширгани сабабли, дам берилган Гарри Кейн ўрнига сардорлик боғичи айнан Арсенал юлдузига ишониб топширилди.

Ғалаба ортидаги аччиқ ҳақиқат

Гарчи бронза медали қўлга киритилган бўлса-да, Деклан Рисе интервю давомида жамоанинг умумий натижасидан бироз норози эканини яширмади. Унинг сўзларига кўра, Англия терма жамоаси энди шунчаки чорак финал ёки ярим финалдаги "фахрли" иштирокдан чарчаган. "Биз ҳар доим ярим финалга чиққанимиз билан фахрланишимизни айтишдан чарчадик. Биз Англия билан якунда ғолиб бўлишни истаймиз", — дея таъкидлади ярим ҳимоячи.

Футболчи ярим финалда Аргентинадан қабул қилинган мағлубият ҳали ҳам оғриқли эканини тан олди. Унинг фикрича, жамоа катта ғалабаларга жуда яқин келмоқда ва фақатгина кичик деталлар чемпионликка тўсқинлик қилмоқда. Англия терма жамоаси ёрдамчи мураббийи Антонй Баррй ҳам футболчиларнинг руҳий ҳолати ҳақида гапириб, улар майдонга "яраланган юрак" билан тушишганини, аммо шунга қарамай ирода кўрсата олишганини эътироф этди.

Ушбу ғалаба Англия учун 2026-йилги мундиални ижобий якунлаш имконини берди. Жамоанинг ёш ва тажрибали футболчилари, хусусан Деклан Рисе каби етакчилар, келажакдаги турнирларда бош соврин учун курашишга тайёр эканликларини яна бир бор исботлашди.

Деклан РисеАнглияЖаҳон ЧемпионатиРекордФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейн интервю бераётган вақтда полиция аралашишига тўғри келдиГарри Кейн интервю бераётган вақтда полиция аралашишига тўғри келдиБугун, 18:35Макгрегорнинг ўзбек спарринг шериги АҚШ визасини олдиМакгрегорнинг ўзбек спарринг шериги АҚШ визасини олдиБугун, 18:19Беллингем бронзадан сўнг Англиянинг кейинги мақсадини айтдиБеллингем бронзадан сўнг Англиянинг кейинги мақсадини айтдиБугун, 18:13Холлоуэй UFC’га шарт қўйди: навбатда ким бўлади?Холлоуэй UFC’га шарт қўйди: навбатда ким бўлади?Бугун, 18:11Неймар ўзига 17 миллион фунтлик суперяхта совға қилди: Бразилиялик юлдузнинг янги овунчоğиНеймар ўзига 17 миллион фунтлик суперяхта совға қилди: Бразилиялик юлдузнинг янги овунчоğиБугун, 17:58«Арсенал» яқин эди, аммо Рожерс трансферида кескин бурилиш юз берди...«Арсенал» яқин эди, аммо Рожерс трансферида кескин бурилиш юз берди...Бугун, 17:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди