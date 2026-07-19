Деклан Рисе Англия тарихида янги рекорд ўрнатди: Кейн ва Бекхам ортда қолди
Англия терма жамоаси ва Арсенал клуби ярим ҳимоячиси Деклан Рисе 2026-йилги Жаҳон чемпионатининг учинчи ўрни учун кечган баҳсда нафақат ғалабага ҳисса қўшди, балки мамлакат футболи тарихида янги саҳифа очди. Францияга қарши кечган ва 6:4 ҳисобидаги голлар шоусига айланган учрашувда Рисе сардорлик боғичида майдонга тушиб, афсонавий Гарри Кейн ва Давид Бекхам каби юлдузлардан ўзиб кетишга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Миамида бўлиб ўтган ушбу баҳсда Деклан Рисе ўйиннинг 2-дақиқасидаёқ ҳисобни очди ва кейинчалик Эзри Консанинг голига ассистентлик қилди. BBC нашри хабарига кўра, Рисе Жаҳон чемпионатидаги сардорлик дебютидаёқ ҳам гол урган, ҳам голли узатмани амалга оширган илк Англия футболчисига айланди. Бунгача Алан Шеарер, Давид Бекхам, Стивен Джеррард ва Гарри Кейн каби сардорлар дебютда самарали ҳаракат қайд этишган бўлса-да, фақат Кейн 2018-йилда Тунисга қарши ўйинда икки бор гол уриб, Рисенинг натижасига яқинлаша олган эди.
Тарихий натижалар ва ғалаба нашидасиДеклан Рисе учун ушбу учрашув терма жамоа сафидаги 80-ўйин бўлди. Унинг 2-дақиқаю 14-сонияда киритган голи Англиянинг Жаҳон чемпионатлари тарихидаги иккинчи энг тезкор гол сифатида қайд этилди. Бу борада рекорд ҳали ҳам 1982-йилда айнан Франция дарвозасини 27-сонияда ишғол қилган Брян Робсонга тегишли бўлиб турибди. Томас Тухель бошчилигидаги жамоа биринчи бўлимнинг ўзидаёқ рақиб дарвозасига тўртта жавобсиз гол уриб, ўйин тақдирини деярли ҳал қилди.
Шунингдек, Рисе Англия терма жамоасини Жаҳон чемпионати ўйинларида сардор сифатида бошлаб тушган 14-футболчи бўлди. У ушбу нуфузли рўйхатда Боббй Мооре ва Биллй Райт каби афсоналар қаторидан жой олди. Мураббий Томас Тухель учинчи ўрин учун баҳсда асосий таркибда етти ўзгаришни амалга оширгани сабабли, дам берилган Гарри Кейн ўрнига сардорлик боғичи айнан Арсенал юлдузига ишониб топширилди.
Ғалаба ортидаги аччиқ ҳақиқатГарчи бронза медали қўлга киритилган бўлса-да, Деклан Рисе интервю давомида жамоанинг умумий натижасидан бироз норози эканини яширмади. Унинг сўзларига кўра, Англия терма жамоаси энди шунчаки чорак финал ёки ярим финалдаги "фахрли" иштирокдан чарчаган. "Биз ҳар доим ярим финалга чиққанимиз билан фахрланишимизни айтишдан чарчадик. Биз Англия билан якунда ғолиб бўлишни истаймиз", — дея таъкидлади ярим ҳимоячи.
Футболчи ярим финалда Аргентинадан қабул қилинган мағлубият ҳали ҳам оғриқли эканини тан олди. Унинг фикрича, жамоа катта ғалабаларга жуда яқин келмоқда ва фақатгина кичик деталлар чемпионликка тўсқинлик қилмоқда. Англия терма жамоаси ёрдамчи мураббийи Антонй Баррй ҳам футболчиларнинг руҳий ҳолати ҳақида гапириб, улар майдонга "яраланган юрак" билан тушишганини, аммо шунга қарамай ирода кўрсата олишганини эътироф этди.
Ушбу ғалаба Англия учун 2026-йилги мундиални ижобий якунлаш имконини берди. Жамоанинг ёш ва тажрибали футболчилари, хусусан Деклан Рисе каби етакчилар, келажакдаги турнирларда бош соврин учун курашишга тайёр эканликларини яна бир бор исботлашди.
…