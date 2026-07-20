Жаҳон чемпионати якунлари: Родри олтин тўпни қўлга киритди, Испания совринларни супуриб олди
АҚШнинг МетЛифе Стадиум ўйингоҳида якунига етган футбол бўйича навбатдаги жаҳон чемпионати Испания терма жамоасининг мутлақ ғалабаси билан тарихга кирди. Финал баҳсида Аргентина устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозонган "Қизил фурия" нафақат бош совринни, балки турнирнинг деярли барча шахсий мукофотларини ҳам ўзиники қилди. Мусобақанинг энг яхши футболчиси деб топилган Родри Лионель Месси ва бошқа рақобатчиларини ортда қолдириб, "Олтин тўп" соврини эгасига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Манчестер Сити юлдузи учун ушбу муваффақият нафақат спорт чўққиси, балки ирода тантанаси ҳамдир. Бундан икки йил аввал тиззасидаги оғир жароҳат (АКЛ) туфайли узоқ вақт майдондан ташқарида қолган 2024-йилги "Олтин тўп" соҳиби, яна катта саҳнага қайтиб, дунёнинг энг яхшиси эканини исботлади. Родри ESPN нашрига берган интервюсида жамоавий муваффақият шахсий ютуқлардан устунлигини таъкидлаб, Аргентина каби кучли рақибни мағлуб этиш алоҳида аҳамиятга эга эканини қайд этди.
Испания гегемонлиги ва шахсий совринларИспания терма жамоасининг зафари фақат чемпионлик билан чекланмади. Дарвозабон Унаи Симон турнир давомида кўрсатган ишончли ўйини ва тарихий ҳимоя кўрсаткичлари эвазига "Олтин қўлқоп" мукофотини қўлга киритди. Барселона клубининг ёш иқтидори Пау Кубарси эса жамоадоши Ламине Ямал билан рақобатда ғолиб чиқиб, жаҳон чемпионатининг энг яхши ёш футболчиси деб эътироф этилди.
Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси учун ушбу финал бироз аламли якунланди. Тажрибали ҳужумчи ўз фаолиятида учинчи бор жаҳон чемпионатининг "Олтин тўп" соврини соҳиби бўлиб, мутлақ рекорд ўрнатишни мақсад қилган эди. Бироқ, финалдаги мағлубият ва Родри томонидан намойиш этилган юқори савиядаги ўйин Мессини ушбу унвондан маҳрум қилди.
Мбаппе ва тўпурарлар пойгасиТурнирнинг энг сермаҳсул футболчиси унвони эса Франция терма жамоаси ҳужумчиси Килиан Мбаппе га насиб этди. Гарчи Франция мусобақани тўртинчи ўринда якунлаган бўлса-да, Мбаппе ўнта гол билан турнир тўпурари сифатида "Олтин бутса"ни қўлга киритди. Бу кўрсаткич унинг замонавий футболнинг энг хавфли ҳужумчиларидан бири эканини яна бир бор тасдиқлади.
Goal.com нашри хабарига кўра, Испаниянинг ушбу ғалабаси мамлакат футболи тарихида янги даврни бошлаб беради. Жамоанинг ёш ва тажрибали футболчилар уйғунлигида шакллангани, айниқса Родри каби етакчиларнинг иродаси янги авлод учун намуна бўлиб хизмат қилиши шубҳасиз. Испания эндиликда икки карра жаҳон чемпиони сифатида халқаро майдондаги ўз мавқеини янада мустаҳкамлади.
…