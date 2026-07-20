Жаҳон чемпионати якунлари: Родри олтин тўпни қўлга киритди, Испания совринларни супуриб олди

·55·Спорт
Жаҳон чемпионати якунлари: Родри олтин тўпни қўлга киритди, Испания совринларни супуриб олди

АҚШнинг МетЛифе Стадиум ўйингоҳида якунига етган футбол бўйича навбатдаги жаҳон чемпионати Испания терма жамоасининг мутлақ ғалабаси билан тарихга кирди. Финал баҳсида Аргентина устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозонган "Қизил фурия" нафақат бош совринни, балки турнирнинг деярли барча шахсий мукофотларини ҳам ўзиники қилди. Мусобақанинг энг яхши футболчиси деб топилган Родри Лионель Месси ва бошқа рақобатчиларини ортда қолдириб, "Олтин тўп" соврини эгасига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Манчестер Сити юлдузи учун ушбу муваффақият нафақат спорт чўққиси, балки ирода тантанаси ҳамдир. Бундан икки йил аввал тиззасидаги оғир жароҳат (АКЛ) туфайли узоқ вақт майдондан ташқарида қолган 2024-йилги "Олтин тўп" соҳиби, яна катта саҳнага қайтиб, дунёнинг энг яхшиси эканини исботлади. Родри ESPN нашрига берган интервюсида жамоавий муваффақият шахсий ютуқлардан устунлигини таъкидлаб, Аргентина каби кучли рақибни мағлуб этиш алоҳида аҳамиятга эга эканини қайд этди.

Испания гегемонлиги ва шахсий совринлар

Испания терма жамоасининг зафари фақат чемпионлик билан чекланмади. Дарвозабон Унаи Симон турнир давомида кўрсатган ишончли ўйини ва тарихий ҳимоя кўрсаткичлари эвазига "Олтин қўлқоп" мукофотини қўлга киритди. Барселона клубининг ёш иқтидори Пау Кубарси эса жамоадоши Ламине Ямал билан рақобатда ғолиб чиқиб, жаҳон чемпионатининг энг яхши ёш футболчиси деб эътироф этилди.

Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси учун ушбу финал бироз аламли якунланди. Тажрибали ҳужумчи ўз фаолиятида учинчи бор жаҳон чемпионатининг "Олтин тўп" соврини соҳиби бўлиб, мутлақ рекорд ўрнатишни мақсад қилган эди. Бироқ, финалдаги мағлубият ва Родри томонидан намойиш этилган юқори савиядаги ўйин Мессини ушбу унвондан маҳрум қилди.

Мбаппе ва тўпурарлар пойгаси

Турнирнинг энг сермаҳсул футболчиси унвони эса Франция терма жамоаси ҳужумчиси Килиан Мбаппе га насиб этди. Гарчи Франция мусобақани тўртинчи ўринда якунлаган бўлса-да, Мбаппе ўнта гол билан турнир тўпурари сифатида "Олтин бутса"ни қўлга киритди. Бу кўрсаткич унинг замонавий футболнинг энг хавфли ҳужумчиларидан бири эканини яна бир бор тасдиқлади.

Goal.com нашри хабарига кўра, Испаниянинг ушбу ғалабаси мамлакат футболи тарихида янги даврни бошлаб беради. Жамоанинг ёш ва тажрибали футболчилар уйғунлигида шакллангани, айниқса Родри каби етакчиларнинг иродаси янги авлод учун намуна бўлиб хизмат қилиши шубҳасиз. Испания эндиликда икки карра жаҳон чемпиони сифатида халқаро майдондаги ўз мавқеини янада мустаҳкамлади.

Жаҳон ЧемпионатиРодриЛионель МессиИспанияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе тарихий натижа қайд этди: 2026-йилги ЖЧда 10 та гол ва иккинчи "Олтин бутса"Килиан Мбаппе тарихий натижа қайд этди: 2026-йилги ЖЧда 10 та гол ва иккинчи "Олтин бутса"Бугун, 05:33Испания Аргентинани мағлуб этиб, ЖЧ-2026 чемпиони бўлдиИспания Аргентинани мағлуб этиб, ЖЧ-2026 чемпиони бўлдиБугун, 03:17Лионель Месси ва Аргентина мағлубиятга учради: Испания жаҳон чемпиони бўлдиЛионель Месси ва Аргентина мағлубиятга учради: Испания жаҳон чемпиони бўлдиБугун, 03:10Дел Боске 2010 йилги чемпион жамоани ҳозирги билан нега таққосламади?Дел Боске 2010 йилги чемпион жамоани ҳозирги билан нега таққосламади?Кеча, 23:10Капелло уч даҳони атади, Ямалга алоҳида баҳо бердиКапелло уч даҳони атади, Ямалга алоҳида баҳо бердиКеча, 23:04Родри финал олдидан жамоадошларини бир хавфдан огоҳлантирдиРодри финал олдидан жамоадошларини бир хавфдан огоҳлантирдиКеча, 22:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди