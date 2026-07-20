Meta фойдаланувчиларнинг ҳис-туйғуларини овоз орқали аниқлайдиган сунъий интеллектни патентлади

·0·Техно
Meta фойдаланувчиларнинг ҳис-туйғуларини овоз орқали аниқлайдиган сунъий интеллектни патентлади

Mark Zuckerberg бошқарувидаги Meta корпорацияси фойдаланувчининг овози ва атроф-муҳитдаги товушларни доимий равишда таҳлил қилиш орқали унинг ҳиссий ҳолатини баҳолай оладиган янги сунъий интеллект тизими учун патент олди. Ушбу технология рақамли фаолликни реал ҳаётдаги акустик маълумотлар билан бирлаштиришни кўзда тутади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, тизим нафақат инсон нутқини матнга айлантиради, балки унинг вербал ва новербал белгиларини ҳам ўрганади. Бунга овоз оҳанги (интонация), кулги ва ҳатто нафас олиш суръати каби нозик жиҳатлар киради. Машинали ўрганиш модели ушбу маълумотларни таҳлил қилиб, фойдаланувчининг кайфияти қандай ўзгараётганини кузатиб боради.

Технологиянинг қўлланилиш соҳалари

Патент ҳужжатларида ушбу инновация биринчи навбатда фитнес ва соғлом турмуш тарзи йўналишида қўлланилиши қайд этилган. Meta тизимни фойдаланувчининг руҳий ҳолатига қараб машғулотлар режасини мослаштира оладиган виртуал ёрдамчи сифатида тасвирламоқда. Масалан, инсон стресс ҳолатида бўлса, тизим оғир жисмоний машқлар ўрнига тинчлантирувчи машғулотларни тавсия қилиши мумкин.

Бундан ташқари, технология аудио маълумотларни бошқа контекстлар, масалан, дори қабул қилиш вақти, кун тартиби ва жойлашув билан бирлаштира олади. Бу эса инсоннинг ҳиссий ўзгаришлари ва унинг кундалик одатлари ўртасидаги боғлиқликни аниқлаш имконини беради.

Махфийлик ва хавфсизлик масалалари

Янги тизим фойдаланувчиларнинг шахсий ҳаётига дахлдорлик борасида жиддий саволларни келтириб чиқармоқда. Оддий фитнес-трекерлар фақат жисмоний фаоллик (қадамлар сони ёки пульс) ҳақида маълумот тўпласа, Meta таклиф қилаётган технология атроф-муҳитдаги барча суҳбатларни эшитиш ва таҳлил қилишни талаб қилади. Бу эса шахсий маълумотлар хавфсизлиги бўйича хавотирларни кучайтириши табиий.

Шуни таъкидлаш жоизки, патент олиш ушбу технологиянинг яқин орада амалиётга жорий этилишини англатмайди. Технологик гигантлар кўпинча келажакда амалга ошиши эҳтимоли бўлган ғояларни ҳимоя қилиш учун патент оладилар, бироқ уларнинг ҳаммаси ҳам тайёр маҳсулот даражасига етиб бормайди.

Соҳадаги ўхшаш тажрибалар ҳар доим ҳам муваффақиятли якунланмаган. Масалан, 2020-йилда Amazon компанияси овоз тонини таҳлил қилувчи Ҳало Банд билагузугини тақдим этган эди. Бироқ фойдаланувчиларнинг кескин танқидларидан сўнг, компания кейинги моделлардан микрофонни олиб ташлади ва 2023-йилда ушбу маҳсулотлар линиясини бутунлай ёпди. Ҳозирча Meta ушбу технология асосида янги қурилма чиқариш режаларини эълон қилмаган.

MetaСунъий ИнтеллектПатентТехнологияМахфийлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Databricks компаниясининг бозор қиймати 188 миллиард долларга етдиDatabricks компаниясининг бозор қиймати 188 миллиард долларга етдиБугун, 04:56Сунъий интеллект ва нейроимплант фалаж бўлган инсонга ҳаракат ва сезгини қайтардиСунъий интеллект ва нейроимплант фалаж бўлган инсонга ҳаракат ва сезгини қайтардиБугун, 04:21Ядро энергетикасида янги давр: Валар Атомикс 6 миллиард долларлик маррага яқинлашмоқдаЯдро энергетикасида янги давр: Валар Атомикс 6 миллиард долларлик маррага яқинлашмоқдаБугун, 03:53Visa криптовалюталарни анъанавий тўловларга интеграция қилишни бошладиVisa криптовалюталарни анъанавий тўловларга интеграция қилишни бошладиБугун, 03:26Netflix Бен Аффлекк асос солган AI-стартапини 587 миллион долларга сотиб олдиNetflix Бен Аффлекк асос солган AI-стартапини 587 миллион долларга сотиб олдиБугун, 03:00ГПС ўрнини босувчи Пульсар тизими: Сантиметргача аниқлик ва 100 баравар кучли сигналГПС ўрнини босувчи Пульсар тизими: Сантиметргача аниқлик ва 100 баравар кучли сигналБугун, 02:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда