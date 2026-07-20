Meta фойдаланувчиларнинг ҳис-туйғуларини овоз орқали аниқлайдиган сунъий интеллектни патентлади
Mark Zuckerberg бошқарувидаги Meta корпорацияси фойдаланувчининг овози ва атроф-муҳитдаги товушларни доимий равишда таҳлил қилиш орқали унинг ҳиссий ҳолатини баҳолай оладиган янги сунъий интеллект тизими учун патент олди. Ушбу технология рақамли фаолликни реал ҳаётдаги акустик маълумотлар билан бирлаштиришни кўзда тутади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, тизим нафақат инсон нутқини матнга айлантиради, балки унинг вербал ва новербал белгиларини ҳам ўрганади. Бунга овоз оҳанги (интонация), кулги ва ҳатто нафас олиш суръати каби нозик жиҳатлар киради. Машинали ўрганиш модели ушбу маълумотларни таҳлил қилиб, фойдаланувчининг кайфияти қандай ўзгараётганини кузатиб боради.
Технологиянинг қўлланилиш соҳалариПатент ҳужжатларида ушбу инновация биринчи навбатда фитнес ва соғлом турмуш тарзи йўналишида қўлланилиши қайд этилган. Meta тизимни фойдаланувчининг руҳий ҳолатига қараб машғулотлар режасини мослаштира оладиган виртуал ёрдамчи сифатида тасвирламоқда. Масалан, инсон стресс ҳолатида бўлса, тизим оғир жисмоний машқлар ўрнига тинчлантирувчи машғулотларни тавсия қилиши мумкин.
Бундан ташқари, технология аудио маълумотларни бошқа контекстлар, масалан, дори қабул қилиш вақти, кун тартиби ва жойлашув билан бирлаштира олади. Бу эса инсоннинг ҳиссий ўзгаришлари ва унинг кундалик одатлари ўртасидаги боғлиқликни аниқлаш имконини беради.
Махфийлик ва хавфсизлик масалалариЯнги тизим фойдаланувчиларнинг шахсий ҳаётига дахлдорлик борасида жиддий саволларни келтириб чиқармоқда. Оддий фитнес-трекерлар фақат жисмоний фаоллик (қадамлар сони ёки пульс) ҳақида маълумот тўпласа, Meta таклиф қилаётган технология атроф-муҳитдаги барча суҳбатларни эшитиш ва таҳлил қилишни талаб қилади. Бу эса шахсий маълумотлар хавфсизлиги бўйича хавотирларни кучайтириши табиий.
Шуни таъкидлаш жоизки, патент олиш ушбу технологиянинг яқин орада амалиётга жорий этилишини англатмайди. Технологик гигантлар кўпинча келажакда амалга ошиши эҳтимоли бўлган ғояларни ҳимоя қилиш учун патент оладилар, бироқ уларнинг ҳаммаси ҳам тайёр маҳсулот даражасига етиб бормайди.
Соҳадаги ўхшаш тажрибалар ҳар доим ҳам муваффақиятли якунланмаган. Масалан, 2020-йилда Amazon компанияси овоз тонини таҳлил қилувчи Ҳало Банд билагузугини тақдим этган эди. Бироқ фойдаланувчиларнинг кескин танқидларидан сўнг, компания кейинги моделлардан микрофонни олиб ташлади ва 2023-йилда ушбу маҳсулотлар линиясини бутунлай ёпди. Ҳозирча Meta ушбу технология асосида янги қурилма чиқариш режаларини эълон қилмаган.
…