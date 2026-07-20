ЖЧ-2026нинг энг яхшилари маълум бўлди: Родри бош совринни қўлга киритди

·0·Спорт
ЖЧ-2026нинг энг яхшилари маълум бўлди: Родри бош совринни қўлга киритди

2026 йилги Жаҳон чемпионати якунлари бўйича турнирнинг энг яхши футболчилари аниқланди. Испания терма жамоаси ярим ҳимоячиси Родри мусобақанинг энг яхши футболчиси деб топилди.

Франция терма жамоаси ҳужумчиси Килиан Мбаппе турнирнинг энг яхши тўпурари бўлди. У мусобақа давомида 10 та гол урди.

Испания дарвозабони Унаи Симон энг яхши дарвозабон сифатида эътироф этилди. У турнир давомида бор-йўғи 1 та гол ўтказиб юборгани билан ажралиб турди.

Энг яхши ёш футболчи соврини ҳам Испания вакилига насиб этди. Пау Кубарси ушбу номинация ғолиби бўлди.

Финал учрашувининг энг яхши футболчиси сифатида Ферран Торрес тан олинди. У Аргентинага қарши ҳал қилувчи баҳсда 106-дақиқада гол уриб, Испанияга жаҳон чемпионлигини олиб келган эди.

РодриКилиан МбаппеУнаи СимонПау КубарсиФерран ТорресЖЧ-2026
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
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