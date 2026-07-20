Databricks компаниясининг бозор қиймати 188 миллиард долларга етди
Маълумотларни таҳлил қилиш ва сунъий интеллект технологиялари соҳасида жаҳон етакчиларидан бири бўлган Databricks компанияси навбатдаги инвестиция раундидан сўнг ўз қийматини рекорд даражадаги 188 миллиард долларга етказди. Ушбу ўсиш компаниянинг нафақат маълумотлар омбори, балки корпоратив сунъий интеллект экотизимининг асосий бўғинига айланаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, компания жалб қилинган маблағларнинг аниқ миқдорини расман очиқламаган бўлса-да, таҳлилчилар ва ОАВ ушбу битим тахминан 3 миллиард долларни ташкил этганини таъкидламоқда. Мазкур инвестиция раунди жорий йилнинг ёз ойи охирига қадар тўлиқ якунланиши кутилмоқда. Бу кўрсаткич Databricks компаниясининг сўнгги йиллардаги шиддатли ўсиш суръатини яна бир бор тасдиқлади.
Компания қийматининг динамикасига назар ташласак, ҳайратланарли рақамларни кўриш мумкин. Масалан, 2024-йил декабрида компания 62 миллиард долларга баҳоланган эди. Oraдан қисқа вақт ўтиб, 2025-йил сентябрида бу кўрсаткич 100 миллиард доллардан ошди, 2026-йил февралида эса 134 миллиард долларга етди. Бугунги 188 миллиард долларлик марра эса Databricks брендини технологик гигантлар қаторига мустаҳкам жойлаштирди.
Маълумотлар таҳлилидан сунъий интеллектга ўтиш2013-йилда асос солинган Databricks дастлаб йирик ҳажмдаги корпоратив маълумотларни сақлаш ва таҳлил қилиш платформаларига ихтисослашган эди. Бироқ генератив сунъий интеллект (AI) инқилоби бошланиши билан компания ўз стратегиясини тубдан ўзгартирди. Бугунги кунда у AI-агентлар учун Лакебасе маълумотлар базаси, Унитй шлюзи ва бир нечта агентларни бошқаришга мўлжалланган Омнигент тизими каби инновацион маҳсулотларни таклиф этмоқда.
Databricks корпоратив муҳитда очиқ сунъий интеллект моделларидан фойдаланишнинг ашаддий тарафдори ҳисобланади. Компания мутахассисларининг фикрича, OpenAI ёки Anthropic каби ёпиқ тизимлардан кўра, очиқ моделлар кўп ҳолларда самаралироқ ва арзонроқдир. Хусусан, Хитойнинг Z.ai ишлаб чиқувчиси томонидан яратилган ГЛМ 5.2 модели дастурлаш вазифаларида юқори натижа кўрсатиши алоҳида қайд этилган.
Харажатлар ва самарадорлик таҳлилиЯқинда компания ўзининг 3000 нафар дастурчиси иштирокида ўтказилган ички тест натижаларини эълон қилди. Тадқиқот шуни кўрсатдики, сунъий интеллектни жорий этиш харажатларига нафақат моделнинг ўзи, балки унинг ишлашини ва сўровлар контекстини бошқарадиган дастурий қобиқ ҳам сезиларли таъсир кўрсатади. Databricks таҳлилига кўра:
- Pi очиқ воситаси нарх ва сифат мутаносиблиги бўйича энг яхши натижалардан бирини кўрсатди;
- Очиқ моделларни корпоратив эҳтиёжларга мослаштириш ёпиқ лицензиялардан воз кечиш имконини беради;
- Дастурий қобиқни оптималлаштириш орқали AI самарадорлигини 20-30 фоизга ошириш мумкин.
…