Databricks компаниясининг бозор қиймати 188 миллиард долларга етди

·22·Техно
Databricks компаниясининг бозор қиймати 188 миллиард долларга етди

Маълумотларни таҳлил қилиш ва сунъий интеллект технологиялари соҳасида жаҳон етакчиларидан бири бўлган Databricks компанияси навбатдаги инвестиция раундидан сўнг ўз қийматини рекорд даражадаги 188 миллиард долларга етказди. Ушбу ўсиш компаниянинг нафақат маълумотлар омбори, балки корпоратив сунъий интеллект экотизимининг асосий бўғинига айланаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, компания жалб қилинган маблағларнинг аниқ миқдорини расман очиқламаган бўлса-да, таҳлилчилар ва ОАВ ушбу битим тахминан 3 миллиард долларни ташкил этганини таъкидламоқда. Мазкур инвестиция раунди жорий йилнинг ёз ойи охирига қадар тўлиқ якунланиши кутилмоқда. Бу кўрсаткич Databricks компаниясининг сўнгги йиллардаги шиддатли ўсиш суръатини яна бир бор тасдиқлади.

Компания қийматининг динамикасига назар ташласак, ҳайратланарли рақамларни кўриш мумкин. Масалан, 2024-йил декабрида компания 62 миллиард долларга баҳоланган эди. Oraдан қисқа вақт ўтиб, 2025-йил сентябрида бу кўрсаткич 100 миллиард доллардан ошди, 2026-йил февралида эса 134 миллиард долларга етди. Бугунги 188 миллиард долларлик марра эса Databricks брендини технологик гигантлар қаторига мустаҳкам жойлаштирди.

Маълумотлар таҳлилидан сунъий интеллектга ўтиш

2013-йилда асос солинган Databricks дастлаб йирик ҳажмдаги корпоратив маълумотларни сақлаш ва таҳлил қилиш платформаларига ихтисослашган эди. Бироқ генератив сунъий интеллект (AI) инқилоби бошланиши билан компания ўз стратегиясини тубдан ўзгартирди. Бугунги кунда у AI-агентлар учун Лакебасе маълумотлар базаси, Унитй шлюзи ва бир нечта агентларни бошқаришга мўлжалланган Омнигент тизими каби инновацион маҳсулотларни таклиф этмоқда.

Databricks корпоратив муҳитда очиқ сунъий интеллект моделларидан фойдаланишнинг ашаддий тарафдори ҳисобланади. Компания мутахассисларининг фикрича, OpenAI ёки Anthropic каби ёпиқ тизимлардан кўра, очиқ моделлар кўп ҳолларда самаралироқ ва арзонроқдир. Хусусан, Хитойнинг Z.ai ишлаб чиқувчиси томонидан яратилган ГЛМ 5.2 модели дастурлаш вазифаларида юқори натижа кўрсатиши алоҳида қайд этилган.

Харажатлар ва самарадорлик таҳлили

Яқинда компания ўзининг 3000 нафар дастурчиси иштирокида ўтказилган ички тест натижаларини эълон қилди. Тадқиқот шуни кўрсатдики, сунъий интеллектни жорий этиш харажатларига нафақат моделнинг ўзи, балки унинг ишлашини ва сўровлар контекстини бошқарадиган дастурий қобиқ ҳам сезиларли таъсир кўрсатади. Databricks таҳлилига кўра:

  • Pi очиқ воситаси нарх ва сифат мутаносиблиги бўйича энг яхши натижалардан бирини кўрсатди;
  • Очиқ моделларни корпоратив эҳтиёжларга мослаштириш ёпиқ лицензиялардан воз кечиш имконини беради;
  • Дастурий қобиқни оптималлаштириш орқали AI самарадорлигини 20-30 фоизга ошириш мумкин.
Ўзбекистоннинг жадал ривожланаётган IT-сектори учун ҳам бундай платформалар катта аҳамиятга эга. Маҳаллий банклар ва йирик корхоналар маълумотлар билан ишлашда Databricks каби ечимлардан фойдаланиш орқали ўз жараёнларини автоматлаштиришлари ва сунъий интеллектни бизнесга интеграция қилишлари мумкин. Компаниянинг бундай юқори баҳоланиши глобал бозорда сунъий интеллектга бўлган ишонч ва инвестиция бумининг ҳали давом этишидан далолат беради.

DatabricksСунъий ИнтеллектИнвестицияТехнологияIT-Бозор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Meta фойдаланувчиларнинг ҳис-туйғуларини овоз орқали аниқлайдиган сунъий интеллектни патентладиMeta фойдаланувчиларнинг ҳис-туйғуларини овоз орқали аниқлайдиган сунъий интеллектни патентладиБугун, 05:26Сунъий интеллект ва нейроимплант фалаж бўлган инсонга ҳаракат ва сезгини қайтардиСунъий интеллект ва нейроимплант фалаж бўлган инсонга ҳаракат ва сезгини қайтардиБугун, 04:21Ядро энергетикасида янги давр: Валар Атомикс 6 миллиард долларлик маррага яқинлашмоқдаЯдро энергетикасида янги давр: Валар Атомикс 6 миллиард долларлик маррага яқинлашмоқдаБугун, 03:53Visa криптовалюталарни анъанавий тўловларга интеграция қилишни бошладиVisa криптовалюталарни анъанавий тўловларга интеграция қилишни бошладиБугун, 03:26Netflix Бен Аффлекк асос солган AI-стартапини 587 миллион долларга сотиб олдиNetflix Бен Аффлекк асос солган AI-стартапини 587 миллион долларга сотиб олдиБугун, 03:00ГПС ўрнини босувчи Пульсар тизими: Сантиметргача аниқлик ва 100 баравар кучли сигналГПС ўрнини босувчи Пульсар тизими: Сантиметргача аниқлик ва 100 баравар кучли сигналБугун, 02:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда