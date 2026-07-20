Луис де ла Фуенте Испаниянинг жаҳон чемпионлигини «олий даражадаги ғалаба» деб атади

·53·Спорт
Луис де ла Фуенте Испаниянинг жаҳон чемпионлигини «олий даражадаги ғалаба» деб атади

Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте 2026-йилги жаҳон чемпионати финалида Аргентина устидан қозонилган ғалабадан сўнг ўз фикрлари билан ўртоқлашди. У жамоасининг намойиш этган ўйинини «олий даражадаги маҳорат» дея таърифлаб, ушбу муваффақият замирида интизом ва жамоавий меҳнат ётганини алоҳида таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Финал баҳсида Испания Аргентина терма жамоасини 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, футбол оламидаги энг нуфузли совринга эга чиқди. Мураббийнинг сўзларига кўра, бутун турнир давомида жамоа доимий равишда ўз ўйинини кучайтириб борган ва якунда муносиб ғалабага эришган. Луис де ла Фуенте ўз шогирдларининг фидойилигини юқори баҳолади.

Лионель Месси қандай тўхтатиб қолинди?

Учрашувнинг энг муҳим тактик вазифаларидан бири Аргентина сардори Лионель Месси таъсирини камайтириш эди. Испания терма жамоаси ушбу вазифани аъло даражада уддалади ва «Интер Маями» юлдузини хавфли ҳудудлардан узоқлаштиришга муваффақ бўлди. Луис де ла Фуенте Раи Sport нашрига берган интервюсида ушбу режа қандай амалга оширилганини тушунтириб берди.

«Биз Лионель Месси каби футболчини тўпга эгалик қилиш орқали ўйиндан узиб қўйдик. Бу борада жамоамизнинг иши шунчаки мукаммал бўлди. Биз уни доимий босим остида ушлаб, тўп билан эркин ҳаракат қилишига йўл қўймадик», — деди Испания устози.

Мураббийнинг таъкидлашича, финал каби катта аҳамиятга эга ўйинлар ҳеч қачон осон кечмайди. Гарчи Испания устунлик қилган бўлса-да, ғалабани эртароқ нақд қилиш имконияти бўлмаган. «Бундай ўйинларда қийинчилик билан, қурбонликлар эвазига эришилган ғалаба ҳар доим ширинроқ бўлади», дея қўшимча қилди у.

Бутун жаҳон чемпионати давомида Луис де ла Фуенте индивидуал маҳоратдан кўра жамоавий бирдамликка кўпроқ урғу берди. У ҳар бир футболчи ўз масъулиятини аниқ биладиган мувозанатли таркиб шакллантира олди. Айнан мана шу жамоавийлик Испанияга дунёнинг энг кучли термалари билан рақобатлашиш имконини берди.

Испания футболи учун ушбу ғалаба янги давр бошланганидан далолат беради. Луис де ла Фуенте қўл остидаги «Қизил фурия» нафақат тактик жиҳатдан, балки руҳий томондан ҳам энг юқори чўққига чиқа олишини исботлади.

ИспанияАргентинаЛионель МессиЖаҳон ЧемпионатиЛуис Де Ла Фуенте
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ямал ва Месси тарихи: 19 ёш, 19 рақам ва 19 июль финалиЯмал ва Месси тарихи: 19 ёш, 19 рақам ва 19 июль финалиБугун, 08:29Жаҳон чемпионати якунлари: Родри олтин тўпни қўлга киритди, Испания совринларни супуриб олдиЖаҳон чемпионати якунлари: Родри олтин тўпни қўлга киритди, Испания совринларни супуриб олдиБугун, 06:33Килиан Мбаппе тарихий натижа қайд этди: 2026-йилги ЖЧда 10 та гол ва иккинчи "Олтин бутса"Килиан Мбаппе тарихий натижа қайд этди: 2026-йилги ЖЧда 10 та гол ва иккинчи "Олтин бутса"Бугун, 05:33Испания Аргентинани мағлуб этиб, ЖЧ-2026 чемпиони бўлдиИспания Аргентинани мағлуб этиб, ЖЧ-2026 чемпиони бўлдиБугун, 03:17Лионель Месси ва Аргентина мағлубиятга учради: Испания жаҳон чемпиони бўлдиЛионель Месси ва Аргентина мағлубиятга учради: Испания жаҳон чемпиони бўлдиБугун, 03:10Дел Боске 2010 йилги чемпион жамоани ҳозирги билан нега таққосламади?Дел Боске 2010 йилги чемпион жамоани ҳозирги билан нега таққосламади?Кеча, 23:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди