Луис де ла Фуенте Испаниянинг жаҳон чемпионлигини «олий даражадаги ғалаба» деб атади
Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте 2026-йилги жаҳон чемпионати финалида Аргентина устидан қозонилган ғалабадан сўнг ўз фикрлари билан ўртоқлашди. У жамоасининг намойиш этган ўйинини «олий даражадаги маҳорат» дея таърифлаб, ушбу муваффақият замирида интизом ва жамоавий меҳнат ётганини алоҳида таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Финал баҳсида Испания Аргентина терма жамоасини 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, футбол оламидаги энг нуфузли совринга эга чиқди. Мураббийнинг сўзларига кўра, бутун турнир давомида жамоа доимий равишда ўз ўйинини кучайтириб борган ва якунда муносиб ғалабага эришган. Луис де ла Фуенте ўз шогирдларининг фидойилигини юқори баҳолади.
Лионель Месси қандай тўхтатиб қолинди?Учрашувнинг энг муҳим тактик вазифаларидан бири Аргентина сардори Лионель Месси таъсирини камайтириш эди. Испания терма жамоаси ушбу вазифани аъло даражада уддалади ва «Интер Маями» юлдузини хавфли ҳудудлардан узоқлаштиришга муваффақ бўлди. Луис де ла Фуенте Раи Sport нашрига берган интервюсида ушбу режа қандай амалга оширилганини тушунтириб берди.
«Биз Лионель Месси каби футболчини тўпга эгалик қилиш орқали ўйиндан узиб қўйдик. Бу борада жамоамизнинг иши шунчаки мукаммал бўлди. Биз уни доимий босим остида ушлаб, тўп билан эркин ҳаракат қилишига йўл қўймадик», — деди Испания устози.
Мураббийнинг таъкидлашича, финал каби катта аҳамиятга эга ўйинлар ҳеч қачон осон кечмайди. Гарчи Испания устунлик қилган бўлса-да, ғалабани эртароқ нақд қилиш имконияти бўлмаган. «Бундай ўйинларда қийинчилик билан, қурбонликлар эвазига эришилган ғалаба ҳар доим ширинроқ бўлади», дея қўшимча қилди у.
Бутун жаҳон чемпионати давомида Луис де ла Фуенте индивидуал маҳоратдан кўра жамоавий бирдамликка кўпроқ урғу берди. У ҳар бир футболчи ўз масъулиятини аниқ биладиган мувозанатли таркиб шакллантира олди. Айнан мана шу жамоавийлик Испанияга дунёнинг энг кучли термалари билан рақобатлашиш имконини берди.
Испания футболи учун ушбу ғалаба янги давр бошланганидан далолат беради. Луис де ла Фуенте қўл остидаги «Қизил фурия» нафақат тактик жиҳатдан, балки руҳий томондан ҳам энг юқори чўққига чиқа олишини исботлади.
…