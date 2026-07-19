Родри финал олдидан жамоадошларини бир хавфдан огоҳлантирди
Испания миллий жамоаси сардори Родри Эрнандес ЖЧ–2026 финали арафасида жамоадошларига муҳим мурожаат қилди. У Аргентинага қарши ҳал қилувчи баҳсда рақибнинг эҳтимолий провокацияларига жавоб қайтариш эмас, ўз ўйинини сақлаб қолиш чемпионлик тақдирини ҳал қилиши мумкинлигини таъкидлади.
Испания сардорининг фикрича, финалда футболчиларни мағлубиятдан қўрқиш эмас, жаҳон кубогини қўлга киритиш истаги бошқариши керак.
«Провокацияларга алданмаслигимиз керак»
Родри Аргентина билан учрашув жисмоний кураш ва кучли руҳий босим остида кечишини кутмоқда. У провокациялар футболда учраб туришини тан олди, аммо испаниялик футболчилар ҳиссиётларини назорат қилиши шартлигини айтди.
«Провокациялар футболнинг бир қисми. Аммо биз уларга алданмаслигимиз керак».
Испания сардори рақибга нисбатан айблов қўймаган. У, аввало, жамоадошларининг диққати ҳакам қарорлари, тортишувлар ёки рақиб ҳаракатларига эмас, футболга қаратилиши кераклигини урғулаган. Родри Аргентина билан баҳсда жисмоний курашга тайёр туриш ва эҳтимолий провокацияларни эътиборсиз қолдириш зарурлигини очиқ айтган.
Қўрқув эмас, ғалаба истаги
Родрининг асосий хабари руҳий тайёргарлик билан боғлиқ бўлди. У яримфинал олдидан ҳам футболчиларга ғалаба қозониш истаги мағлубиятдан қўрқишдан кучлироқ бўлиши кераклигини айтган.
«Бизни мағлуб бўлиш қўрқуви эмас, ғалаба қозонишга бўлган иштиёқ бошқариши лозим».
Испания сардорининг фикрича, катта босим остида эҳтиёткорликка берилиб кетиш жамоанинг одатий футболини йўқотишига олиб келиши мумкин. Шу сабабли «Қизил фурия» тўп назорати, юқори прессинг ва қисқа узатмаларга асосланган услубидан воз кечмаслиги керак. Родри бу ёндашувни Францияга қарши яримфиналдан олдин ҳам жамоадошларига етказганини айтди.
Испания марказидаги асосий фигура
Родри Францияга қарши 2:0 ҳисобида якунланган яримфиналда Испания яримҳимоясининг асосий таянчи бўлди. У тўп ҳаракатини бошқариш билан бирга, рақибнинг тезкор ҳужумчиларига эркинлик берилмаслигида муҳим роль ўйнади.
Аргентинага қарши финалда ҳам Испаниянинг ўйин суръати кўп жиҳатдан унинг қарорларига боғлиқ бўлади. Лионел Скалони жамоаси марказда кучли босим ўтказиши, яккакурашларни кўпайтириши ва Испаниянинг одатий ритмини бузишга ҳаракат қилиши кутилмоқда.
Шундай шароитда Родрининг хотиржамлиги ва жамоадошларини бошқара олиши финалнинг яширин калитларидан бирига айланиши мумкин.
Финал қачон ва қаерда ўтказилади?
ЖЧ–2026 финалида Испания ва амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина илк бор мундиалнинг ҳал қилувчи баҳсида ўзаро тўқнашади.
Учрашув 19 июль куни АҚШнинг Нью-Жерси штатидаги MetLife Stadium — ФИФА мусобақасидаги расмий номи билан New York New Jersey Stadium аренасида ўтказилади. Баҳс маҳаллий вақт билан соат 15:00 да, Тошкент вақти билан эса 20 июлга ўтар кечаси соат 00:00 да бошланади.
Испания тарихидаги иккинчи жаҳон чемпионлигини қўлга киритишга ҳаракат қилади. Аргентина эса 2022 йилдаги ғалабасидан кейин чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш ва кетма-кет иккинчи бор кубокни кўтаришни мақсад қилган.
Финалда техника ва тактика билан бирга асаблар ҳам синовдан ўтади. Родрининг огоҳлантириши аниқ: Аргентина билан тортишиш эмас, уни футболда мағлуб этиш керак.
…