Родри финал олдидан жамоадошларини бир хавфдан огоҳлантирди

·0·Спорт
Родри финал олдидан жамоадошларини бир хавфдан огоҳлантирди

Испания миллий жамоаси сардори Родри Эрнандес ЖЧ–2026 финали арафасида жамоадошларига муҳим мурожаат қилди. У Аргентинага қарши ҳал қилувчи баҳсда рақибнинг эҳтимолий провокацияларига жавоб қайтариш эмас, ўз ўйинини сақлаб қолиш чемпионлик тақдирини ҳал қилиши мумкинлигини таъкидлади.

Испания сардорининг фикрича, финалда футболчиларни мағлубиятдан қўрқиш эмас, жаҳон кубогини қўлга киритиш истаги бошқариши керак.

«Провокацияларга алданмаслигимиз керак»

Родри Аргентина билан учрашув жисмоний кураш ва кучли руҳий босим остида кечишини кутмоқда. У провокациялар футболда учраб туришини тан олди, аммо испаниялик футболчилар ҳиссиётларини назорат қилиши шартлигини айтди.

«Провокациялар футболнинг бир қисми. Аммо биз уларга алданмаслигимиз керак».

Испания сардори рақибга нисбатан айблов қўймаган. У, аввало, жамоадошларининг диққати ҳакам қарорлари, тортишувлар ёки рақиб ҳаракатларига эмас, футболга қаратилиши кераклигини урғулаган. Родри Аргентина билан баҳсда жисмоний курашга тайёр туриш ва эҳтимолий провокацияларни эътиборсиз қолдириш зарурлигини очиқ айтган.

Қўрқув эмас, ғалаба истаги

Родрининг асосий хабари руҳий тайёргарлик билан боғлиқ бўлди. У яримфинал олдидан ҳам футболчиларга ғалаба қозониш истаги мағлубиятдан қўрқишдан кучлироқ бўлиши кераклигини айтган.

«Бизни мағлуб бўлиш қўрқуви эмас, ғалаба қозонишга бўлган иштиёқ бошқариши лозим».

Испания сардорининг фикрича, катта босим остида эҳтиёткорликка берилиб кетиш жамоанинг одатий футболини йўқотишига олиб келиши мумкин. Шу сабабли «Қизил фурия» тўп назорати, юқори прессинг ва қисқа узатмаларга асосланган услубидан воз кечмаслиги керак. Родри бу ёндашувни Францияга қарши яримфиналдан олдин ҳам жамоадошларига етказганини айтди.

Испания марказидаги асосий фигура

Родри Францияга қарши 2:0 ҳисобида якунланган яримфиналда Испания яримҳимоясининг асосий таянчи бўлди. У тўп ҳаракатини бошқариш билан бирга, рақибнинг тезкор ҳужумчиларига эркинлик берилмаслигида муҳим роль ўйнади.

Аргентинага қарши финалда ҳам Испаниянинг ўйин суръати кўп жиҳатдан унинг қарорларига боғлиқ бўлади. Лионел Скалони жамоаси марказда кучли босим ўтказиши, яккакурашларни кўпайтириши ва Испаниянинг одатий ритмини бузишга ҳаракат қилиши кутилмоқда.

Шундай шароитда Родрининг хотиржамлиги ва жамоадошларини бошқара олиши финалнинг яширин калитларидан бирига айланиши мумкин.

Финал қачон ва қаерда ўтказилади?

ЖЧ–2026 финалида Испания ва амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина илк бор мундиалнинг ҳал қилувчи баҳсида ўзаро тўқнашади.

Учрашув 19 июль куни АҚШнинг Нью-Жерси штатидаги MetLife Stadium — ФИФА мусобақасидаги расмий номи билан New York New Jersey Stadium аренасида ўтказилади. Баҳс маҳаллий вақт билан соат 15:00 да, Тошкент вақти билан эса 20 июлга ўтар кечаси соат 00:00 да бошланади.

Испания тарихидаги иккинчи жаҳон чемпионлигини қўлга киритишга ҳаракат қилади. Аргентина эса 2022 йилдаги ғалабасидан кейин чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш ва кетма-кет иккинчи бор кубокни кўтаришни мақсад қилган.

Финалда техника ва тактика билан бирга асаблар ҳам синовдан ўтади. Родрининг огоҳлантириши аниқ: Аргентина билан тортишиш эмас, уни футболда мағлуб этиш керак.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Месси ёки Ямал: ЖЧ–2026 финали асосий таркиблари эълон қилиндиМесси ёки Ямал: ЖЧ–2026 финали асосий таркиблари эълон қилиндиБугун, 22:53Ўзбекистон дзюдоси Осиёда ҳукмрон: Амманда 20 та медаль қўлга киритилдиЎзбекистон дзюдоси Осиёда ҳукмрон: Амманда 20 та медаль қўлга киритилдиБугун, 21:11Испания ва Аргентина ўйинига жонли трансляцияИспания ва Аргентина ўйинига жонли трансляцияБугун, 20:21Пау Кубарсининг ЖЧ-2026 финали олдидан иқрори: «Бу орзум эди»Пау Кубарсининг ЖЧ-2026 финали олдидан иқрори: «Бу орзум эди»Бугун, 20:17Тони Кроос финал олдидан кескин прогноз берди: Месси етарлими?Тони Кроос финал олдидан кескин прогноз берди: Месси етарлими?Бугун, 20:12Арбелоа «Реал»дан шогирдини сўради: Паласиос АПЛга ўтишга яқин...Арбелоа «Реал»дан шогирдини сўради: Паласиос АПЛга ўтишга яқин...Бугун, 20:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди