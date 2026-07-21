Унаи Эмерй собиқ шогирдини Англияга чорламоқда: Астон Вилла ва Милан келишувга яқин
Англия Премер-лигасида ўз мавқеини мустаҳкамлаётган Астон Вилла жамоаси таркибни кучайтиришда давом этмоқда. Бирмингемликлар бош мураббийи Унаи Эмерй ўзига яхши таниш бўлган ҳимоячини жамоага олиб келиш ниятида. Гап Милан сафида тўп сураётган эквадорлик Первис Эступинан ҳақида бормоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Туттоспорт нашри хабарига кўра, томонлар ўртасидаги музокаралар ҳал қилувчи паллага кирган. Унаи Эмерй ва Эступинан илгари Испаниянинг Вилярреал клубида муваффақиятли ҳамкорлик қилишган. Мураббий эквадорлик футболчининг имкониятларини юқори баҳолайди ва уни Чемпионлар лигаси йўлланмаси учун курашаётган Астон Вилла таркибида кўришни истамоқда.
Милан нега асосий ҳимоячисини сотмоқда?Италия гранди бўлмиш Милан раҳбарияти ушбу трансфер орқали молиявий мувозанатни тиклашни кўзлаган. Жамоа ёзги трансфер ойнасида Гонкало Ramос ва Марио Гила каби футболчилар учун 100 миллион евродан ортиқ маблағ сарфлади. Эндиликда клуб бюджетдаги камомадни ёпиш учун айрим ўйинчиларни сотишга мажбур.
Маълумотларга кўра, Милан Эступинан трансферидан 15 миллиондан 18 миллион еврогача даромад олишни режалаштирмоқда. Астон Вилла учун бу сумма муаммо туғдирмайди, чунки клуб яқинда Морган Роджерснинг трансферидан 117 миллион фунт стерлинг ишлаб олган эди. Бирмингемликлар ушбу маблағнинг бир қисмини ҳимоя чизиғини мустаҳкамлашга йўналтирмоқчи.
Астон Вилла фақатгина ҳимоя билан чекланиб қолмаяпти. Жамоа аллақачон Швейцария футболи юлдузи Жоҳан Манзамбини Фреибруг клубидан сотиб олиб, ўзининг трансфер рекордини янгилади. Унаи Эмерй жамоани ҳам ички чемпионатда, ҳам халқаро майдонда рақобатбардош қилишни мақсад қилган.
Милан таркибидаги бошқа ўзгаришларМилан жамоасининг янги бош мураббийи Рубен Аморим ҳам таркибни оптималлаштириш устида ишламоқда. Эступинан билан бир қаторда, АҚШ терма жамоаси аъзоси Юнус Мусаҳ ҳам жамоани тарк этиши мумкин. Унга Англиянинг Лидс Юнайтед клуби қизиқиш билдирмоқда ва трансфер суммаси 20 миллион евро атрофида баҳоланмоқда.
Шунингдек, Милан ёш иқтидорлар Кристиан Комотто ва Францеско Камарда каби футболчиларни сақлаб қолишга ҳаракат қилаётган бир пайтда, Филиппо Терракциано ва Варрен Бондо каби ўйинчилар бўйича тушаётган таклифларни кўриб чиқмоқда. Бондо учун курашга Германиянинг Штутгарт ва Италиянинг Удинезе клублари қўшилган.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун Премер-лигадаги ушбу трансферлар қизиқарли, боиси Астон Вилла сўнгги йилларда кучли олтилик жамоаларига жиддий қаршилик кўрсата оладиган даражага чиқди. Эмерйнинг ушбу тактик юришлари жамоанинг келгуси мавсумдаги амбицияларидан далолат беради.
…