Унаи Эмерй собиқ шогирдини Англияга чорламоқда: Астон Вилла ва Милан келишувга яқин

·26·Спорт
Унаи Эмерй собиқ шогирдини Англияга чорламоқда: Астон Вилла ва Милан келишувга яқин

Англия Премер-лигасида ўз мавқеини мустаҳкамлаётган Астон Вилла жамоаси таркибни кучайтиришда давом этмоқда. Бирмингемликлар бош мураббийи Унаи Эмерй ўзига яхши таниш бўлган ҳимоячини жамоага олиб келиш ниятида. Гап Милан сафида тўп сураётган эквадорлик Первис Эступинан ҳақида бормоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Туттоспорт нашри хабарига кўра, томонлар ўртасидаги музокаралар ҳал қилувчи паллага кирган. Унаи Эмерй ва Эступинан илгари Испаниянинг Вилярреал клубида муваффақиятли ҳамкорлик қилишган. Мураббий эквадорлик футболчининг имкониятларини юқори баҳолайди ва уни Чемпионлар лигаси йўлланмаси учун курашаётган Астон Вилла таркибида кўришни истамоқда.

Милан нега асосий ҳимоячисини сотмоқда?

Италия гранди бўлмиш Милан раҳбарияти ушбу трансфер орқали молиявий мувозанатни тиклашни кўзлаган. Жамоа ёзги трансфер ойнасида Гонкало Ramос ва Марио Гила каби футболчилар учун 100 миллион евродан ортиқ маблағ сарфлади. Эндиликда клуб бюджетдаги камомадни ёпиш учун айрим ўйинчиларни сотишга мажбур.

Маълумотларга кўра, Милан Эступинан трансферидан 15 миллиондан 18 миллион еврогача даромад олишни режалаштирмоқда. Астон Вилла учун бу сумма муаммо туғдирмайди, чунки клуб яқинда Морган Роджерснинг трансферидан 117 миллион фунт стерлинг ишлаб олган эди. Бирмингемликлар ушбу маблағнинг бир қисмини ҳимоя чизиғини мустаҳкамлашга йўналтирмоқчи.

Астон Вилла фақатгина ҳимоя билан чекланиб қолмаяпти. Жамоа аллақачон Швейцария футболи юлдузи Жоҳан Манзамбини Фреибруг клубидан сотиб олиб, ўзининг трансфер рекордини янгилади. Унаи Эмерй жамоани ҳам ички чемпионатда, ҳам халқаро майдонда рақобатбардош қилишни мақсад қилган.

Милан таркибидаги бошқа ўзгаришлар

Милан жамоасининг янги бош мураббийи Рубен Аморим ҳам таркибни оптималлаштириш устида ишламоқда. Эступинан билан бир қаторда, АҚШ терма жамоаси аъзоси Юнус Мусаҳ ҳам жамоани тарк этиши мумкин. Унга Англиянинг Лидс Юнайтед клуби қизиқиш билдирмоқда ва трансфер суммаси 20 миллион евро атрофида баҳоланмоқда.

Шунингдек, Милан ёш иқтидорлар Кристиан Комотто ва Францеско Камарда каби футболчиларни сақлаб қолишга ҳаракат қилаётган бир пайтда, Филиппо Терракциано ва Варрен Бондо каби ўйинчилар бўйича тушаётган таклифларни кўриб чиқмоқда. Бондо учун курашга Германиянинг Штутгарт ва Италиянинг Удинезе клублари қўшилган.

Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун Премер-лигадаги ушбу трансферлар қизиқарли, боиси Астон Вилла сўнгги йилларда кучли олтилик жамоаларига жиддий қаршилик кўрсата оладиган даражага чиқди. Эмерйнинг ушбу тактик юришлари жамоанинг келгуси мавсумдаги амбицияларидан далолат беради.

Астон ВиллаМиланУнаи ЭмерйТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўлагановнинг 90-дақиқадаги голи Ўзбекистон U20ни мағлубиятдан қутқардиТўлагановнинг 90-дақиқадаги голи Ўзбекистон U20ни мағлубиятдан қутқардиБугун, 01:18Бавария ўзининг энг меҳнаткаш футболчиси Конрад Лаимер билан шартномани узайтирдиБавария ўзининг энг меҳнаткаш футболчиси Конрад Лаимер билан шартномани узайтирдиБугун, 01:12Гвардиола Италияга рад жавобини бердими? Имконият пасайди...Гвардиола Италияга рад жавобини бердими? Имконият пасайди...Бугун, 01:11Лионель Месси ЖЧ-2026 финалидаги мағлубиятдан сўнг илк бор баёнот бердиЛионель Месси ЖЧ-2026 финалидаги мағлубиятдан сўнг илк бор баёнот бердиБугун, 00:59Роналдо Назарио Криштиану Роналдунинг 2030-йилги Жаҳон чемпионатидаги иштирокига шубҳа қилдиРоналдо Назарио Криштиану Роналдунинг 2030-йилги Жаҳон чемпионатидаги иштирокига шубҳа қилдиБугун, 00:37Месси ва 9 нафар футболчи Аргентинага қайтмади: сабаби маълум...Месси ва 9 нафар футболчи Аргентинага қайтмади: сабаби маълум...Кеча, 23:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди