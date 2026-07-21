Лионель Месси ЖЧ-2026 финалидаги мағлубиятдан сўнг илк бор баёнот берди

·40·Спорт
Лионель Месси ЖЧ-2026 финалидаги мағлубиятдан сўнг илк бор баёнот берди

Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси ЖЧ-2026 финалида Испаниядан қабул қилинган аламли мағлубиятдан сўнг ўзининг ҳиссиётлари билан ўртоқлашди. Афсонавий ҳужумчи ижтимоий тармоқлар орқали мухлисларга мурожаат қилиб, кетма-кет икки бор жаҳон чемпиони бўлиш имконияти қўлдан чиқарилгани у учун катта зарба бўлганини тан олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

МетЛифе Стадиум мезбонлик қилган ҳал қилувчи баҳсда Аргентина қўшимча бўлимларда Испанияга имкониятни бой бериб қўйди. 39 ёшли Месси ўзининг Instagram саҳифасида бу мағлубият етказган жароҳатни даволаш учун узоқ вақт керак бўлишини таъкидлади. Шунга қарамай, у жамоасининг сўнгги тўрт йилдаги ютуқлари ва кўрсатган ўйини билан фахрланишини яширмади.

“Бу жароҳатни ёпиш қийин бўлади”

Ўзининг олтинчи жаҳон чемпионатида иштирок этиб, тарихий натижа қайд этган Интер Миами юлдузи шахсий қайғусини бир четга суриб, Шимолий Америкага ташриф буюрган мухлисларга миннатдорчилик билдирди. Турнир давомида “Албиселесте” ва унинг содиқ ишқибозлари ўртасидаги жипслик жамоанинг асосий кучи бўлиб хизмат қилди.

“Оғриқ жуда кучли ва бу жароҳат битиши учун вақт керак бўлади. Аммо мен барча яхши хотираларни ҳам сақлаб қоламан. Биз охиригача курашдик, ўйинлар тақдирини ўзгартирдик ва бутун бир мамлакатнинг қўллаб-қувватлашини ҳис қилдик. Айнан шу бирдамлик ва меҳнатимиз бизни яна дунёнинг энг кучли жамоалари қаторига олиб чиқди”, — деб ёзади Лионель Месси.

Сардорнинг сўзларига кўра, бугунги кунда эришилган натижани тўлиқ англаш ва қадрлаш қийин, бироқ Аргентина терма жамоасининг кетма-кет икки марта жаҳон чемпионати финалига чиққани ўзи бир катта муваффақиятдир. У ўз халқини яна бир бор бирлаштира олганидан фахрланишини қўшимча қилди.

Мурожаат якунида Лионель Месси рақибга бўлган ҳурматини ҳам намойиш этди. “Барча табриклар ва хабарлар учун чин қалбимдан раҳмат. Шунингдек, Испания терма жамоасини чемпионлик билан табриклайман”, — дея хулоса қилди аргентиналик футболчи.

Эслатиб ўтамиз, ушбу турнир Месси учун фаолиятидаги сўнгги йирик мусобақа бўлиши кутилмоқда. Унинг финалдан кейинги ушбу самимий сўзлари бутун дунё футбол жамоатчилиги ва мухлислари орасида катта акс-садо берди.

Лионель МессиАргентинаЖЧ-2026ИспанияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўлагановнинг 90-дақиқадаги голи Ўзбекистон U20ни мағлубиятдан қутқардиТўлагановнинг 90-дақиқадаги голи Ўзбекистон U20ни мағлубиятдан қутқардиБугун, 01:18Бавария ўзининг энг меҳнаткаш футболчиси Конрад Лаимер билан шартномани узайтирдиБавария ўзининг энг меҳнаткаш футболчиси Конрад Лаимер билан шартномани узайтирдиБугун, 01:12Гвардиола Италияга рад жавобини бердими? Имконият пасайди...Гвардиола Италияга рад жавобини бердими? Имконият пасайди...Бугун, 01:11Унаи Эмерй собиқ шогирдини Англияга чорламоқда: Астон Вилла ва Милан келишувга яқинУнаи Эмерй собиқ шогирдини Англияга чорламоқда: Астон Вилла ва Милан келишувга яқинБугун, 00:54Роналдо Назарио Криштиану Роналдунинг 2030-йилги Жаҳон чемпионатидаги иштирокига шубҳа қилдиРоналдо Назарио Криштиану Роналдунинг 2030-йилги Жаҳон чемпионатидаги иштирокига шубҳа қилдиБугун, 00:37Месси ва 9 нафар футболчи Аргентинага қайтмади: сабаби маълум...Месси ва 9 нафар футболчи Аргентинага қайтмади: сабаби маълум...Кеча, 23:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди