Лионель Месси ЖЧ-2026 финалидаги мағлубиятдан сўнг илк бор баёнот берди
Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси ЖЧ-2026 финалида Испаниядан қабул қилинган аламли мағлубиятдан сўнг ўзининг ҳиссиётлари билан ўртоқлашди. Афсонавий ҳужумчи ижтимоий тармоқлар орқали мухлисларга мурожаат қилиб, кетма-кет икки бор жаҳон чемпиони бўлиш имконияти қўлдан чиқарилгани у учун катта зарба бўлганини тан олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
МетЛифе Стадиум мезбонлик қилган ҳал қилувчи баҳсда Аргентина қўшимча бўлимларда Испанияга имкониятни бой бериб қўйди. 39 ёшли Месси ўзининг Instagram саҳифасида бу мағлубият етказган жароҳатни даволаш учун узоқ вақт керак бўлишини таъкидлади. Шунга қарамай, у жамоасининг сўнгги тўрт йилдаги ютуқлари ва кўрсатган ўйини билан фахрланишини яширмади.
“Бу жароҳатни ёпиш қийин бўлади”Ўзининг олтинчи жаҳон чемпионатида иштирок этиб, тарихий натижа қайд этган Интер Миами юлдузи шахсий қайғусини бир четга суриб, Шимолий Америкага ташриф буюрган мухлисларга миннатдорчилик билдирди. Турнир давомида “Албиселесте” ва унинг содиқ ишқибозлари ўртасидаги жипслик жамоанинг асосий кучи бўлиб хизмат қилди.
“Оғриқ жуда кучли ва бу жароҳат битиши учун вақт керак бўлади. Аммо мен барча яхши хотираларни ҳам сақлаб қоламан. Биз охиригача курашдик, ўйинлар тақдирини ўзгартирдик ва бутун бир мамлакатнинг қўллаб-қувватлашини ҳис қилдик. Айнан шу бирдамлик ва меҳнатимиз бизни яна дунёнинг энг кучли жамоалари қаторига олиб чиқди”, — деб ёзади Лионель Месси.
Сардорнинг сўзларига кўра, бугунги кунда эришилган натижани тўлиқ англаш ва қадрлаш қийин, бироқ Аргентина терма жамоасининг кетма-кет икки марта жаҳон чемпионати финалига чиққани ўзи бир катта муваффақиятдир. У ўз халқини яна бир бор бирлаштира олганидан фахрланишини қўшимча қилди.
Мурожаат якунида Лионель Месси рақибга бўлган ҳурматини ҳам намойиш этди. “Барча табриклар ва хабарлар учун чин қалбимдан раҳмат. Шунингдек, Испания терма жамоасини чемпионлик билан табриклайман”, — дея хулоса қилди аргентиналик футболчи.
Эслатиб ўтамиз, ушбу турнир Месси учун фаолиятидаги сўнгги йирик мусобақа бўлиши кутилмоқда. Унинг финалдан кейинги ушбу самимий сўзлари бутун дунё футбол жамоатчилиги ва мухлислари орасида катта акс-садо берди.
…