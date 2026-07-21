Мадридда 2 миллион мухлис Испания чемпионлигини нишонлади
ЖЧ–2026 ғолиби бўлган Испания миллий жамоаси Мадридда катта тантана билан кутиб олинди. Чемпионлар шарафига ўтказилган очиқ автобус парадида тахминан 2 миллион нафар мухлис иштирок этди.
Луис де ла Фуенте шогирдлари пойтахт кўчалари бўйлаб жаҳон кубогини намойиш қилди. Байрам Испания футболи тарихидаги энг йирик оммавий тадбирлардан бирига айланди.
Чемпионлар Мадридга қайтиб келди
Испания миллий жамоаси душанба куни мамлакат пойтахтига етиб келди. Футболчилар, мураббийлар штаби ва федерация вакиллари учун дастлаб расмий қабул маросимлари ташкил этилди.
Жамоа аъзолари Испания қироли Филипп VI ҳамда қироллик оиласи вакиллари билан учрашди. Учрашув давомида футболчиларнинг жаҳон чемпионатидаги ғалабаси алоҳида эътироф этилди.
Шундан кейин Луис де ла Фуенте бошчилигидаги делегация Испания бош вазири Педро Санчес қабулида бўлди.
Мадрид кўчалари мухлисларга тўлди
Расмий маросимлар якунлангач, футболчилар очиқ автобусда Мадрид кўчалари бўйлаб чемпионлик парадини бошлади.
Автобус ҳаракатланган йўналиш бўйлаб юз минглаб мухлислар тўпланди. Ташкилотчилар ҳисоб-китобига кўра, умумий байрам тадбирларида тахминан 2 миллион киши қатнашган.
Мухлислар Испания байроқларини кўтариб, футболчиларни олқишлади. Жамоа аъзолари эса жаҳон кубогини намойиш қилиб, уларни қўллаб-қувватлаганларга миннатдорчилик билдирди.
Испания Аргентинани финалда енгганди
Испания терма жамоаси ЖЧ–2026 финалида амалдаги чемпион Аргентинага қарши майдонга тушганди.
Кескин ва муросасиз кечган учрашувнинг асосий вақтида гол урилмади. Ғолиб номи қўшимча бўлимларда аниқланди.
Испания рақибини 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, мамлакат тарихидаги иккинчи жаҳон чемпионлигини қўлга киритди. Мазкур натижа Луис де ла Фуенте ва унинг шогирдларига Испания футболи тарихидан алоҳида ўрин олиб берди.
Иккинчи жаҳон чемпионлиги катта байрамга айланди
Испания миллий жамоаси илк бор 2010 йилда жаҳон чемпиони бўлганди. Орадан 16 йил ўтиб, терма жамоа яна футбол оламининг энг катта совринини қўлга киритди.
Шу боис Мадриддаги кутиб олиш маросими оддий парад эмас, бутун мамлакат учун катта футбол байрамига айланди.
Тахминан 2 миллион мухлис иштирок этган тантана Испаниянинг янги авлод футболчилари эришган тарихий ғалабанинг энг ёрқин давоми бўлди.
…