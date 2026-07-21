Мадридда 2 миллион мухлис Испания чемпионлигини нишонлади

·0·Спорт
Мадридда 2 миллион мухлис Испания чемпионлигини нишонлади

ЖЧ–2026 ғолиби бўлган Испания миллий жамоаси Мадридда катта тантана билан кутиб олинди. Чемпионлар шарафига ўтказилган очиқ автобус парадида тахминан 2 миллион нафар мухлис иштирок этди.

Луис де ла Фуенте шогирдлари пойтахт кўчалари бўйлаб жаҳон кубогини намойиш қилди. Байрам Испания футболи тарихидаги энг йирик оммавий тадбирлардан бирига айланди.

Чемпионлар Мадридга қайтиб келди

Испания миллий жамоаси душанба куни мамлакат пойтахтига етиб келди. Футболчилар, мураббийлар штаби ва федерация вакиллари учун дастлаб расмий қабул маросимлари ташкил этилди.

Мадридда 2 миллион мухлис Испания чемпионлигини нишонлади

Жамоа аъзолари Испания қироли Филипп VI ҳамда қироллик оиласи вакиллари билан учрашди. Учрашув давомида футболчиларнинг жаҳон чемпионатидаги ғалабаси алоҳида эътироф этилди.

Шундан кейин Луис де ла Фуенте бошчилигидаги делегация Испания бош вазири Педро Санчес қабулида бўлди.

Мадрид кўчалари мухлисларга тўлди

Расмий маросимлар якунлангач, футболчилар очиқ автобусда Мадрид кўчалари бўйлаб чемпионлик парадини бошлади.

Автобус ҳаракатланган йўналиш бўйлаб юз минглаб мухлислар тўпланди. Ташкилотчилар ҳисоб-китобига кўра, умумий байрам тадбирларида тахминан 2 миллион киши қатнашган.

Мадридда 2 миллион мухлис Испания чемпионлигини нишонлади

Мухлислар Испания байроқларини кўтариб, футболчиларни олқишлади. Жамоа аъзолари эса жаҳон кубогини намойиш қилиб, уларни қўллаб-қувватлаганларга миннатдорчилик билдирди.

Испания Аргентинани финалда енгганди

Испания терма жамоаси ЖЧ–2026 финалида амалдаги чемпион Аргентинага қарши майдонга тушганди.

Кескин ва муросасиз кечган учрашувнинг асосий вақтида гол урилмади. Ғолиб номи қўшимча бўлимларда аниқланди.

Испания рақибини 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, мамлакат тарихидаги иккинчи жаҳон чемпионлигини қўлга киритди. Мазкур натижа Луис де ла Фуенте ва унинг шогирдларига Испания футболи тарихидан алоҳида ўрин олиб берди.

Иккинчи жаҳон чемпионлиги катта байрамга айланди

Испания миллий жамоаси илк бор 2010 йилда жаҳон чемпиони бўлганди. Орадан 16 йил ўтиб, терма жамоа яна футбол оламининг энг катта совринини қўлга киритди.

Шу боис Мадриддаги кутиб олиш маросими оддий парад эмас, бутун мамлакат учун катта футбол байрамига айланди.

Тахминан 2 миллион мухлис иштирок этган тантана Испаниянинг янги авлод футболчилари эришган тарихий ғалабанинг энг ёрқин давоми бўлди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтдиШакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтдиБугун, 18:26«Металлург» раҳбариятга Саидовни қайтарди: мақсад — Суперлига«Металлург» раҳбариятга Саидовни қайтарди: мақсад — СуперлигаБугун, 18:10Гари Невилл Аргентина терма жамоасини кескин танқид қилди: Улар жуда ёмон ўйнашдиГари Невилл Аргентина терма жамоасини кескин танқид қилди: Улар жуда ёмон ўйнашдиБугун, 17:59Аргентина терма жамоаси Буенос-Айресга қайтди: Лионель Месси маросимда қатнашмадиАргентина терма жамоаси Буенос-Айресга қайтди: Лионель Месси маросимда қатнашмадиБугун, 17:58Онасининг жасорати Нико Уильямснинг муваффақиятига йўл очдиОнасининг жасорати Нико Уильямснинг муваффақиятига йўл очдиБугун, 17:58ФИФА финал стадиони чимини сотувга чиқармоқдаФИФА финал стадиони чимини сотувга чиқармоқдаБугун, 17:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди