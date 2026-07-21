Мусиқа оламида инқилоб: Деэзер платформасига юкланаётган тароналарнинг ярми сунъий интеллект маҳсули

·0·Техно
Мусиқа оламида инқилоб: Деэзер платформасига юкланаётган тароналарнинг ярми сунъий интеллект маҳсули

Рақамли мусиқа индустриясида жиддий ўзгаришлар кузатилмоқда: дунёга машҳур Деэзер стриминг сервиси маълумотларига кўра, бугунги кунда платформага ҳар куни юкланаётган қўшиқларнинг 50 фоиздан ортиғи сунъий интеллект (AI) ёрдамида яратилмоқда. Ушбу кўрсаткич технологик тараққиётнинг ижодий соҳаларга нақадар тез кириб бораётганини ва анъанавий мусиқа бозорига нисбатан хавфларни кўрсатмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания тақдим этган статистикага кўра, 2026-йилнинг июн ойида сунъий интеллект орқали яратилган тароналар сони энг юқори нуқтага чиқиб, кунига ўртача 90 мингта трекни ташкил этган. Таққослаш учун, 2025-йилнинг январ ойида бу кўрсаткич атиги 10 мингта ёки умумий юкламаларнинг 10 фоизига тенг эди. Бор-йўғи бир ярим йил ичида ушбу рақамлар 9 баробарга ўсгани соҳа мутахассисларини хавотирга солмоқда.

Стриминг хизматларининг янги сиёсати

Сунъий интеллект маҳсулотларининг кескин кўпайиши стриминг платформаларини қатъий чоралар кўришга мажбур қилмоқда. Ҳозирча бу борада ягона тўхтамга келинмаган бўлса-да, ҳар бир сервис ўз йўналишини белгилаб олган. Масалан, Бандкамп бундай тароналарни бутунлай тақиқлаган бўлса, Тидал уларни монетизация қилишни тўхтатган. Apple Мусик эса ихтиёрий равишда AI-ёрлиқларини жорий этган, Spotify эса сунъий интеллектдан фойдаланиш даражасини белгиловчи махсус сиёсат ишлаб чиққан.

Деэзер бош директори Алексис Лантерниернинг таъкидлашича, компания икки йилдан буён фирибгарликка қарши курашиб келмоқда. Эндиликда платформа олти ой давомида бирор марта ҳам тингланмаган ёки даромадни сунъий ошириш мақсадида яратилган AI-тароналарни ўчириб ташлашни бошлайди. Бу орқали ҳақиқий санъаткорлар ва бастакорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш мақсад қилинган.

Муаллифлик ҳуқуқи ва аниқлаш технологиялари

Деэзер ўз платформасида Suno ва Удио каби стартаплар моделлари ёрдамида яратилган мусиқаларни аниқлай оладиган технологияни жорий этган. Шуниси эътиборлики, ушбу стартаплар ҳозирда муаллифлик ҳуқуқини бузиш билан боғлиқ суд жараёнларига жалб қилинган. Деэзер ўзининг ушбу аниқлаш тизимини бошқа платформалар учун ҳам очиқ деб эълон қилди.

Шунингдек, ўтган ойда компания Apple Мусик ва Spotify плейлистларини сканерлаб, улар таркибидаги сунъий интеллект томонидан яратилган тароналарни саралаб берувчи махсус воситани ишга туширди. Бу ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва маҳаллий ижодкорлар учун ҳам муҳим аҳамиятга эга, чунки глобал платформалардаги алгоритмлар ўзгариши бевосита маҳаллий контентнинг оммалашувига ва даромадига таъсир кўрсатади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, мусиқа индустрияси янги даврга қадам қўйди. Сунъий интеллект ижод жараёнини осонлаштирган бўлса-да, у ҳақиқий истеъдод эгаларининг даромадига ва мусиқанинг асллигига соя солмоқда. Деэзер каби йирик ўйинчиларнинг бу борадаги қатъий позицияси келажакда рақамли санъат қоидаларини белгилаб бериши кутилмоқда.

ДеэзерСунъий ИнтеллектМусиқаТехнологияSpotify
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NVIDIA сунъий интеллект серверларида ҳаво совутиш тизимидан бутунлай воз кечмоқдаNVIDIA сунъий интеллект серверларида ҳаво совутиш тизимидан бутунлай воз кечмоқдаБугун, 18:22Пратт & Whитней қанотли ракеталар учун 3D-принтерда босилган двигателни синовдан ўтказдиПратт & Whитней қанотли ракеталар учун 3D-принтерда босилган двигателни синовдан ўтказдиБугун, 17:25Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилобApple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилобБугун, 16:53Рутубе платформасининг кўрсаткичлари сезиларли даражада ўсдиРутубе платформасининг кўрсаткичлари сезиларли даражада ўсдиБугун, 16:26Гритт стартапи қуёш панелларини ўрнатувчи ақлли роботлар учун 34 миллион доллар жалб қилдиГритт стартапи қуёш панелларини ўрнатувчи ақлли роботлар учун 34 миллион доллар жалб қилдиБугун, 15:22Skyворт смарт-телевизорида хотира миқдори айтилганидан тўрт баравар кам бўлиб чиқдиSkyворт смарт-телевизорида хотира миқдори айтилганидан тўрт баравар кам бўлиб чиқдиБугун, 15:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди