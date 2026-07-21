Мусиқа оламида инқилоб: Деэзер платформасига юкланаётган тароналарнинг ярми сунъий интеллект маҳсули
Рақамли мусиқа индустриясида жиддий ўзгаришлар кузатилмоқда: дунёга машҳур Деэзер стриминг сервиси маълумотларига кўра, бугунги кунда платформага ҳар куни юкланаётган қўшиқларнинг 50 фоиздан ортиғи сунъий интеллект (AI) ёрдамида яратилмоқда. Ушбу кўрсаткич технологик тараққиётнинг ижодий соҳаларга нақадар тез кириб бораётганини ва анъанавий мусиқа бозорига нисбатан хавфларни кўрсатмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компания тақдим этган статистикага кўра, 2026-йилнинг июн ойида сунъий интеллект орқали яратилган тароналар сони энг юқори нуқтага чиқиб, кунига ўртача 90 мингта трекни ташкил этган. Таққослаш учун, 2025-йилнинг январ ойида бу кўрсаткич атиги 10 мингта ёки умумий юкламаларнинг 10 фоизига тенг эди. Бор-йўғи бир ярим йил ичида ушбу рақамлар 9 баробарга ўсгани соҳа мутахассисларини хавотирга солмоқда.
Стриминг хизматларининг янги сиёсатиСунъий интеллект маҳсулотларининг кескин кўпайиши стриминг платформаларини қатъий чоралар кўришга мажбур қилмоқда. Ҳозирча бу борада ягона тўхтамга келинмаган бўлса-да, ҳар бир сервис ўз йўналишини белгилаб олган. Масалан, Бандкамп бундай тароналарни бутунлай тақиқлаган бўлса, Тидал уларни монетизация қилишни тўхтатган. Apple Мусик эса ихтиёрий равишда AI-ёрлиқларини жорий этган, Spotify эса сунъий интеллектдан фойдаланиш даражасини белгиловчи махсус сиёсат ишлаб чиққан.
Деэзер бош директори Алексис Лантерниернинг таъкидлашича, компания икки йилдан буён фирибгарликка қарши курашиб келмоқда. Эндиликда платформа олти ой давомида бирор марта ҳам тингланмаган ёки даромадни сунъий ошириш мақсадида яратилган AI-тароналарни ўчириб ташлашни бошлайди. Бу орқали ҳақиқий санъаткорлар ва бастакорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш мақсад қилинган.
Муаллифлик ҳуқуқи ва аниқлаш технологиялариДеэзер ўз платформасида Suno ва Удио каби стартаплар моделлари ёрдамида яратилган мусиқаларни аниқлай оладиган технологияни жорий этган. Шуниси эътиборлики, ушбу стартаплар ҳозирда муаллифлик ҳуқуқини бузиш билан боғлиқ суд жараёнларига жалб қилинган. Деэзер ўзининг ушбу аниқлаш тизимини бошқа платформалар учун ҳам очиқ деб эълон қилди.
Шунингдек, ўтган ойда компания Apple Мусик ва Spotify плейлистларини сканерлаб, улар таркибидаги сунъий интеллект томонидан яратилган тароналарни саралаб берувчи махсус воситани ишга туширди. Бу ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва маҳаллий ижодкорлар учун ҳам муҳим аҳамиятга эга, чунки глобал платформалардаги алгоритмлар ўзгариши бевосита маҳаллий контентнинг оммалашувига ва даромадига таъсир кўрсатади.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, мусиқа индустрияси янги даврга қадам қўйди. Сунъий интеллект ижод жараёнини осонлаштирган бўлса-да, у ҳақиқий истеъдод эгаларининг даромадига ва мусиқанинг асллигига соя солмоқда. Деэзер каби йирик ўйинчиларнинг бу борадаги қатъий позицияси келажакда рақамли санъат қоидаларини белгилаб бериши кутилмоқда.
…