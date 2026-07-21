NVIDIA сунъий интеллект серверларида ҳаво совутиш тизимидан бутунлай воз кечмоқда

·0·Техно
NVIDIA сунъий интеллект серверларида ҳаво совутиш тизимидан бутунлай воз кечмоқда

Дунёнинг энг йирик технологик гигантларидан бири бўлган NVIDIA корпорацияси ўзининг янги Rubin архитектурасига асосланган сунъий интеллект инфратузилмасида инқилобий ўзгаришни амалга оширди. Эндиликда кучли ҳисоблаш тизимлари анъанавий ҳаво совутиш тизими ўрнига тўлиқ суюқлик ёрдамида совутилади. Бу технология нафақат серверларнинг самарадорлигини оширади, балки маълумотлар марказларининг энергия сарфини кескин камайтириш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотларига кўра, янги тизимда иссиқлик ташувчи суюқлик 45 °К ҳароратда ишлайди. Бу анъанавий ёндашувдан тубдан фарқ қилади, чунки илгари серверларни совутиш учун катта ҳажмдаги совуқ ҳаво, кучли вентиляторлар ва жуда кўп энергия талаб қиладиган музлатиш қурилмалари керак бўлар эди. Rubin архитектурасида эса суюқлик ёпиқ контур бўйлаб ҳаракатланиб, иссиқликни бевосита компонентларнинг ўзидан олиб кетади.

Энергия ва сув тежамкорлигида янги босқич

Мутахассисларнинг ҳисоб-китобларига кўра, совутиш тизими ҳароратининг атиги 1 °К га кўтарилиши энергия харажатларини тахминан 4 фоизга қисқартириши мумкин. Масалан, 50 МВ қувватга эга бўлган йирик маълумотлар маркази учун бу йилига қарийб 4 миллион доллар иқтисод деганидир. NVIDIA тақдим этган янги ечим айнан мана шундай иқтисодий самарадорликка қаратилган бўлиб, сунъий интеллект тизимларини сақлаш харажатларини сезиларли даражада пасайтиради.

Шунингдек, янги архитектура сув сарфини ҳам минимал даражага туширади. Анъанавий совутиш минораларига эга тизимлар ҳар 1 МВ қувват учун йилига 2,6 миллион галлон сув сарфлаши мумкин. NVIDIA компаниясининг ёпиқ сиклли суюқлик совутиш тизими эса бу кўрсаткични деярли нолга тушириш имконини беради. Бу айниқса экологик барқарорлик ва ресурсларни тежаш масаласи долзарб бўлиб турган ҳозирги даврда жуда муҳим аҳамиятга эга.

Ихчамлик ва шовқинсиз ишлаш

Тизимнинг асосий мақсади чипларни муздек ҳолатда сақлаш эмас, балки уларнинг хавфсиз ҳарорат оралиғида барқарор ишлашини таъминлашдир. Суюқлик процессорга 45 °К ҳароратда кириб келади ва иссиқликни ютгач, 55 °К гача кўтарилади. Махсус совутиш пластиналари компонентларни хавфсиз чегарада ушлаб туради, ташқи қуруқ совутгичлар эса механик совутиш тизимларининг доимий ишлашига эҳтиёж қолдирмасдан иссиқликни чиқариб юборади.

Энергия ва сув тежашдан ташқари, Rubin архитектураси серверларни анча ихчам ва шовқинсиз қилади. Илгари 6 та стойка бирлигини (У) эгаллаган тизим эндиликда атиги 2 та бирликка жойлашади. Бу эса маълумотлар марказларида жойдан унумли фойдаланиш ва инфратузилмани янада зичроқ жойлаштириш имконини беради. NVIDIA келажакдаги барча сунъий интеллект марказларини айнан шу каби самарали архитектура асосида қуришни режалаштирмоқда.

NVIDIAСунъий ИнтеллектТехнологияRubinЭнергия Тежамкорлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мусиқа оламида инқилоб: Деэзер платформасига юкланаётган тароналарнинг ярми сунъий интеллект маҳсулиМусиқа оламида инқилоб: Деэзер платформасига юкланаётган тароналарнинг ярми сунъий интеллект маҳсулиБугун, 18:27Блуекоре Энергй сузувчи атом реакторларини қуриш учун 10 миллион доллар жалб қилдиБлуекоре Энергй сузувчи атом реакторларини қуриш учун 10 миллион доллар жалб қилдиБугун, 18:22Пратт & Whитней қанотли ракеталар учун 3D-принтерда босилган двигателни синовдан ўтказдиПратт & Whитней қанотли ракеталар учун 3D-принтерда босилган двигателни синовдан ўтказдиБугун, 17:25Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилобApple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилобБугун, 16:53Рутубе платформасининг кўрсаткичлари сезиларли даражада ўсдиРутубе платформасининг кўрсаткичлари сезиларли даражада ўсдиБугун, 16:26Гритт стартапи қуёш панелларини ўрнатувчи ақлли роботлар учун 34 миллион доллар жалб қилдиГритт стартапи қуёш панелларини ўрнатувчи ақлли роботлар учун 34 миллион доллар жалб қилдиБугун, 15:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди