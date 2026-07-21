Блуекоре Энергй сузувчи атом реакторларини қуриш учун 10 миллион доллар жалб қилди

·0·Техно
Блуекоре Энергй сузувчи атом реакторларини қуриш учун 10 миллион доллар жалб қилди

Энергетика соҳасидаги стартап Блуекоре Энергй денгиз портлари ва қирғоқ яқинидаги инфратузилмаларни тоза энергия билан таъминлашга қаратилган инновацион лойиҳасини эълон қилди. Компания сузувчи баржаларда жойлашадиган кичик модулли реакторларни (SMR) яратиш учун 10 миллион доллар миқдорида инвестиция жалб этишга муваффақ бўлди. Ушбу маблағлар технологияни синовдан ўтказиш ва илк прототипларни ишга туширишга йўналтирилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компанияга атиги етти ой аввал Uber Фреигҳт собиқ ходими Кофи Асанте томонидан асос солинган. Блуекоре Энергй лойиҳасининг ўзига хослиги шундаки, ядро реакторлари қуруқликда эмас, балки махсус сузувчи платформаларда жойлашади. Бу ёндашув энергияни бевосита истеъмолчиларга яқин жойга, масалан, йирик портлар ёки саноат зоналарига денгиз орқали етказиб бериш имконини беради. TechCrunch нашри хабарига кўра, лойиҳа Слаусон & Ко, Ҳарлем Капитал ва ҳаттоки таниқли актёр Кевин Ҳартнинг Ҳартбеат Вентурес жамғармаси томонидан қўллаб-қувватланган.

Технологик ечим ва хавфсизлик чоралари

Асантенинг тушунтиришича, тизим 70 йилдан ортиқ вақтдан бери қўлланилиб келаётган сув билан совутиладиган классик ядро технологиясига асосланган. Реактор сувни иситади, ҳосил бўлган буғ эса генераторга узатилиб, турбинани айлантиради ва электр энергияси ишлаб чиқаради. Тизим ёпиқ сиклда ишлайди ва атроф-муҳитга зарарли чиқиндилар чиқармайди. Энг муҳими, бундай реакторларни фақат бир неча йилда бир марта ёқилғи билан тўлдириш талаб этилади.

Хавфсизлик масаласига келсак, Блуекоре Энергй муҳандислари бир неча босқичли ҳимоя тизимини ишлаб чиқишган. Уран моддаси қалин пўлатдан ясалган босим идишига жойланади, ташқи томондан эса бетон қобиқ ва қўшимча пўлат қатлам билан ўралади. Ҳозирда компания порт терминали ва синов қурилмаларини сотиб олган бўлиб, регулятор органлар билан ҳамкорликда хавфсизлик стандартларини тасдиқлатиш жараёнида турибди.

Сунъий интеллект ва маълумотлар марказлари учун ечим

Бугунги кунда дунё бўйлаб сунъий интеллект (AI) технологияларининг ривожланиши электр энергиясига бўлган талабни кескин ошириб юборди. Йирик маълумотлар марказлари (дата-сентерс) жуда кўп энергия ва совутиш учун сув сарфлайди. Блуекоре Энергй раҳбари ушбу муаммони ҳал қилишда сузувчи реакторлар қўл келишини таъкидламоқда. Унинг сўзларига кўра, бир нечта баржалар ўртача 15 мингта хонадонни ёки битта йирик портни тўлиқ электр билан таъминлаш қувватига эга бўлади.

Ўзбекистон каби энергетика барқарорлиги муҳим бўлган мамлакатлар учун ҳам бундай кичик модулли реакторлар келажакда қизиқиш уйғотиши мумкин. Дунёда ядро энергетикасига бўлган муносабат ўзгариб, уни "яшил энергия" манбаи сифатида тан олиш кучаймоқда. Блуекоре Энергй каби стартаплар эса ушбу технологияни янада мобил ва хавфсизроқ қилишга интилмоқда. Агар лойиҳа муваффақиятли амалга ошса, денгиз бўйидаги шаҳарлар ва саноат объектлари учун энергия инқирози муаммоси ўз ечимини топиши кутилмоқда.

Блуекоре ЭнергйЭнергетикаЯдро РеакторлариСтартапТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мусиқа оламида инқилоб: Деэзер платформасига юкланаётган тароналарнинг ярми сунъий интеллект маҳсулиМусиқа оламида инқилоб: Деэзер платформасига юкланаётган тароналарнинг ярми сунъий интеллект маҳсулиБугун, 18:27NVIDIA сунъий интеллект серверларида ҳаво совутиш тизимидан бутунлай воз кечмоқдаNVIDIA сунъий интеллект серверларида ҳаво совутиш тизимидан бутунлай воз кечмоқдаБугун, 18:22Пратт & Whитней қанотли ракеталар учун 3D-принтерда босилган двигателни синовдан ўтказдиПратт & Whитней қанотли ракеталар учун 3D-принтерда босилган двигателни синовдан ўтказдиБугун, 17:25Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилобApple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилобБугун, 16:53Рутубе платформасининг кўрсаткичлари сезиларли даражада ўсдиРутубе платформасининг кўрсаткичлари сезиларли даражада ўсдиБугун, 16:26Гритт стартапи қуёш панелларини ўрнатувчи ақлли роботлар учун 34 миллион доллар жалб қилдиГритт стартапи қуёш панелларини ўрнатувчи ақлли роботлар учун 34 миллион доллар жалб қилдиБугун, 15:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди