«Металлург» раҳбариятга Саидовни қайтарди: мақсад — Суперлига

·31·Спорт
«Металлург» раҳбариятга Саидовни қайтарди: мақсад — Суперлига

Бекободнинг «Металлург» клубида раҳбарият ўзгарди. Шу кунга қадар бош директор лавозимида ишлаб келган Улуғбек Мирзаев ўрнини клуб учун яхши таниш бўлган Шавкат Саидов эгаллади.

Янги тайинлов жамоанинг Суперлигага қайтиш режалари билан боғлиқ экани айтилмоқда. «Металлург» раҳбарияти клубни аввал ҳам бошқарган мутахассис тажрибасига яна ишонч билдирди.

Саидов «Металлург»га қайтди

Шавкат Саидов узоқ йиллар давомида «Металлург» бош директори лавозимида фаолият олиб борган. У клуб тизими, жамоанинг ички имкониятлари ва Бекобод футболи муҳитини яхши билади.

2024 йил якунида жамоа тарқатиб юборилганидан кейин Саидов ўз вазифасидан озод этилганди. Кейинчалик у «Бунёдкор» футбол академияси раҳбариятида ишлаб келди.

Энди эса тажрибали функционер яна Бекобод клубига қайтди ва бош директор вазифасини бажаришга киришди.

Улуғбек Мирзаев лавозимни тарк этди

Шу кунга қадар «Металлург» бош директори сифатида ишлаб келган Улуғбек Мирзаев ўрнига Саидов тайинланди.

Клуб раҳбарияти ушбу қарор орқали бошқарув тизимида тажриба ва барқарорликни кучайтиришни мақсад қилган бўлиши мумкин. Айниқса, Суперлигага қайтиш учун кураш олиб бораётган жамоада раҳбарият қарорлари ва ташкилий ишлар катта аҳамият касб этади.

Тайинловнинг шартлари ва Саидов олдига қўйилган аниқ вазифалар ҳақида қўшимча маълумот берилмаган.

Асосий мақсад — Суперлигага қайтиш

«Металлург» жорий мавсумда Про лигада иштирок этмоқда. Жамоа чемпионат якунида юқори ўринлардан бирини эгаллаб, Ўзбекистон футболи элитасига қайтишни мақсад қилган.

Шавкат Саидовнинг клубга қайтарилиши ҳам айнан шу стратегик режанинг бир қисми сифатида кўрилмоқда. У аввалги фаолияти давомида «Металлург»нинг ташкилий ва спорт йўналишидаги жараёнларида иштирок этган.

Энди унинг олдида жамоа имкониятларини ошириш, ички тизимни мустаҳкамлаш ва Суперлига йўлланмаси учун курашда зарур шароитларни яратиш вазифаси туради.

«Маъданчилар» тўртинчи ўринда

Тўққиз турдан кейин «Металлург» Про лига турнир жадвалида 18 очко билан тўртинчи поғонада бормоқда.

Жамоа етакчилар гуруҳидан узоқлашиб кетмаган ва мавсумнинг кейинги қисмида юқори ўринлар учун курашни давом эттириш имкониятига эга.

Шавкат Саидовнинг қайтиши натижаларга қандай таъсир кўрсатиши эса яқин турларда маълум бўлади. Бекободликлар учун асосий вазифа ўзгармаган — «Металлург»ни яна Суперлигага олиб чиқиш.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиано Роналдо кетганидан сўнг Португалия футболини иқтисодий инқироз кутмоқдаКриштиано Роналдо кетганидан сўнг Португалия футболини иқтисодий инқироз кутмоқдаБугун, 18:40Мадридда 2 миллион мухлис Испания чемпионлигини нишонладиМадридда 2 миллион мухлис Испания чемпионлигини нишонладиБугун, 18:31Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтдиШакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтдиБугун, 18:26Гари Невилл Аргентина терма жамоасини кескин танқид қилди: Улар жуда ёмон ўйнашдиГари Невилл Аргентина терма жамоасини кескин танқид қилди: Улар жуда ёмон ўйнашдиБугун, 17:59Аргентина терма жамоаси Буенос-Айресга қайтди: Лионель Месси маросимда қатнашмадиАргентина терма жамоаси Буенос-Айресга қайтди: Лионель Месси маросимда қатнашмадиБугун, 17:58Онасининг жасорати Нико Уильямснинг муваффақиятига йўл очдиОнасининг жасорати Нико Уильямснинг муваффақиятига йўл очдиБугун, 17:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди