«Металлург» раҳбариятга Саидовни қайтарди: мақсад — Суперлига
Бекободнинг «Металлург» клубида раҳбарият ўзгарди. Шу кунга қадар бош директор лавозимида ишлаб келган Улуғбек Мирзаев ўрнини клуб учун яхши таниш бўлган Шавкат Саидов эгаллади.
Янги тайинлов жамоанинг Суперлигага қайтиш режалари билан боғлиқ экани айтилмоқда. «Металлург» раҳбарияти клубни аввал ҳам бошқарган мутахассис тажрибасига яна ишонч билдирди.
Саидов «Металлург»га қайтди
Шавкат Саидов узоқ йиллар давомида «Металлург» бош директори лавозимида фаолият олиб борган. У клуб тизими, жамоанинг ички имкониятлари ва Бекобод футболи муҳитини яхши билади.
2024 йил якунида жамоа тарқатиб юборилганидан кейин Саидов ўз вазифасидан озод этилганди. Кейинчалик у «Бунёдкор» футбол академияси раҳбариятида ишлаб келди.
Энди эса тажрибали функционер яна Бекобод клубига қайтди ва бош директор вазифасини бажаришга киришди.
Улуғбек Мирзаев лавозимни тарк этди
Шу кунга қадар «Металлург» бош директори сифатида ишлаб келган Улуғбек Мирзаев ўрнига Саидов тайинланди.
Клуб раҳбарияти ушбу қарор орқали бошқарув тизимида тажриба ва барқарорликни кучайтиришни мақсад қилган бўлиши мумкин. Айниқса, Суперлигага қайтиш учун кураш олиб бораётган жамоада раҳбарият қарорлари ва ташкилий ишлар катта аҳамият касб этади.
Тайинловнинг шартлари ва Саидов олдига қўйилган аниқ вазифалар ҳақида қўшимча маълумот берилмаган.
Асосий мақсад — Суперлигага қайтиш
«Металлург» жорий мавсумда Про лигада иштирок этмоқда. Жамоа чемпионат якунида юқори ўринлардан бирини эгаллаб, Ўзбекистон футболи элитасига қайтишни мақсад қилган.
Шавкат Саидовнинг клубга қайтарилиши ҳам айнан шу стратегик режанинг бир қисми сифатида кўрилмоқда. У аввалги фаолияти давомида «Металлург»нинг ташкилий ва спорт йўналишидаги жараёнларида иштирок этган.
Энди унинг олдида жамоа имкониятларини ошириш, ички тизимни мустаҳкамлаш ва Суперлига йўлланмаси учун курашда зарур шароитларни яратиш вазифаси туради.
«Маъданчилар» тўртинчи ўринда
Тўққиз турдан кейин «Металлург» Про лига турнир жадвалида 18 очко билан тўртинчи поғонада бормоқда.
Жамоа етакчилар гуруҳидан узоқлашиб кетмаган ва мавсумнинг кейинги қисмида юқори ўринлар учун курашни давом эттириш имкониятига эга.
Шавкат Саидовнинг қайтиши натижаларга қандай таъсир кўрсатиши эса яқин турларда маълум бўлади. Бекободликлар учун асосий вазифа ўзгармаган — «Металлург»ни яна Суперлигага олиб чиқиш.
…