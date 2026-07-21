Ҳувайдо Жумаева: "Сериал ва кинодан кўра Бобур Мансуровнинг вайнлари обрўлироқ" (видео)

·0·Маданият
Ҳувайдо Жумаева: "Сериал ва кинодан кўра Бобур Мансуровнинг вайнлари обрўлироқ" (видео)

Комик актриса Ҳувайдо Жумаева Жамшид Бобожонов бошловчилик қилаётган "Жамулжам" лойиҳасида бугунги кунда актёр ва актрисалар учун Бобур Мансуровнинг вайнларида суратга тушиш сериал ёки киноларда рол ижро этишдан ҳам обрўлироқ бўлиб қолганини таъкидлади.

Актрисанинг сўзларига кўра, авваллари машҳур режиссёр Рустам Садиев фильмларида рол ўйнашни орзу қилган бўлса, бугунги кунда кўплаб санъаткорларнинг мақсади Бобур Мансуров билан ишлашга айланган.

"Ҳозирги пайтда сериал ва кинолардан кўра Бобур Мансуровнинг вайнларида чиқиш кўпроқ обрў беряпти. Олдинлари "қанийди Рустам Садиевнинг фильмларида ўйнасам", деб орзу қилардик. Ҳозир эса актёр ва актрисаларнинг 70 фоизи "қанийди мени Бобур Мансуров чақирса", деб юрибди", — деди Ҳувайдо Жумаева.

Суҳбат давомида бошловчи Жамшид Бобожонов актрисадан Бобур Мансуровдан илк таклиф қандай келгани ҳақида ҳам сўради.

Бу саволга жавобан Ҳувайдо Жумаева қўнғироқ мутлақо кутилмаганда бўлганини айтди.

"Жиззахдаги тадбирдан қайтаётганимизда телефон қилди. Овозидан дарров танидим. Жуда самимий ва муомаласи зўр инсон. "Опажон, сизни суратга олишга таклиф қилмоқчи эдик", деганида "Мен шу қўнғироқни неча ойдан бери кутяпман-ку", дедим. Мен ҳис-туйғуларимни яширмайман. Дарров розилик бердим ва кейин қолган масалаларни гаплашиб олдик", — дея хотираларини ўртоқлашди.

Актрисанинг ушбу фикрлари ижтимоий тармоқларда ҳам қизғин муҳокама қилинмоқда. Айримлар унинг Бобур Мансуров ижодига берган баҳосини қўллаб-қувватлаган бўлса, бошқалар бу мавзу юзасидан ўз фикрларини билдирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шаҳло Аҳмедованинг юзига гул отиб юборишди! Шаҳло Аҳмедова саҳнадаги ҳолатга қандай жавоб берди?Шаҳло Аҳмедованинг юзига гул отиб юборишди! Шаҳло Аҳмедова саҳнадаги ҳолатга қандай жавоб берди?Бугун, 17:41Нилуфар Ҳамидова янги арабча ёзувининг маъносини изоҳлади Нилуфар Ҳамидова янги арабча ёзувининг маъносини изоҳлади Бугун, 14:53Элдор Шомуродов: "'4 та бренднинг амбассадориман" (видео)Элдор Шомуродов: "'4 та бренднинг амбассадориман" (видео)Бугун, 14:17Юлдуз Усмонованинг саҳнадаги энергияси мухлисларни лол қолдирди (видео)Юлдуз Усмонованинг саҳнадаги энергияси мухлисларни лол қолдирди (видео)Бугун, 13:50Юлдуз Ражабова турмуш ўртоғи билан съёмка жараёнида кўриндиЮлдуз Ражабова турмуш ўртоғи билан съёмка жараёнида кўриндиБугун, 12:43Болалигида "Дунёнинг энг гўзал қизи" сифатида танилган Тилан Блондо турмушга чиқди!Болалигида "Дунёнинг энг гўзал қизи" сифатида танилган Тилан Блондо турмушга чиқди!Бугун, 12:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)