Криштиано Роналдо кетганидан сўнг Португалия футболини иқтисодий инқироз кутмоқда
Португалия терма жамоасининг афсонавий сардори Криштиано Роналдо халқаро майдондаги фаолиятини якунлаганидан сўнг, мамлакат футбол федерацияси (ФПФ) жиддий молиявий ва медиа йўқотишларга учраши мумкин. Маркетинг соҳасидаги етакчи экспертлар Португалия футболи ўз тарихидаги энг катта тижорий инқирозга тайёр туриши кераклигидан огоҳлантирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Португалия Маркетинг бошқаруви институти (ИПАМ) ижрочи директори Даниел Са берган маълумотларга кўра, терма жамоа бренди сўнгги йигирма йил давомида деярли тўлиқлигича 39 ёшли ҳужумчи билан боғланиб қолган. Мутахассиснинг фикрича, Роналдонинг кетиши нафақат майдондаги натижаларга, балки федерациянинг даромад манбаларига ҳам ҳалокатли таъсир кўрсатади.
Бренд қийматининг пасайиши ва янги стратегияДаниел Са Луса ахборот агентлигига берган интервюсида Роналдонинг шахсий бренди Португалия терма жамоаси ва бошқа кўплаб жамоалар йиғиндисидан ҳам кучлироқ эканини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, футболчи фаолиятини тугатган куни Португалия футболи катта тезликда пастга қараб ҳаракатланувчи эскалаторга тушиб қолади.
"Бу спорт нуқтаи назаридан эмас, балки бренд таҳлили жиҳатидан фожиа бўлади. Кўпчилик ҳали у кетганидан кейин қанчалик катта медиа эътиборни йўқотишимизни тасаввур қила олмаяпти. Айнан у туфайли федерация 20 йилдан ортиқ вақт давомида йирик шартномалар имзолади ва катта маблағ ишлаб топди", — дейди эксперт.
Шу сабабли, Португалия футбол федерацияси ҳозирданоқ "пост-Роналдо" даври учун янги нарратив ва стратегия устида ишлаши лозим. Федерация фақат бир кишига боғланиб қолмасдан, ҳомийлар ва мухлислар учун бошқа турдаги аргументларни тақдим этиши талаб этилади.
Майдон ташқарисидаги империяҲозирда Ал Насср клубида тўп сураётган Криштиано Роналдо нафақат футболчи, балки дунёдаги энг йирик медиа фигура ҳисобланади. Унинг ижтимоий тармоқлардаги обуначилари сони ва реклама шартномалари портфели мислсиз даражада. Экспертнинг таъкидлашича, Роналдонинг шахсий бренди у бутсасини михга илганидан кейин ҳам ўсишда давом этади.
Роналдонинг турли соҳалардаги инвестициялари ва дунёдаги энг кўп кузатиладиган инсон мақоми унинг терма жамоадан кейинги ҳаётида ҳам тижорий муваффақиятини таъминлайди. Бироқ, Португалия терма жамоаси учун бундай йирик фигурани алмаштира оладиган янги юлдузни топиш деярли имконсиз вазифа бўлиб қолмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Криштиано Роналдо яқинда берган интервюсида 2026-йилги Жаҳон чемпионати унинг учун охиргиси бўлишини тасдиқлаган эди, аммо у терма жамоадаги умумий фаолиятини қачон якунлаши борасида аниқ муддатни очиқламаган.
…