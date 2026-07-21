Криштиано Роналдо кетганидан сўнг Португалия футболини иқтисодий инқироз кутмоқда

·0·Спорт
Криштиано Роналдо кетганидан сўнг Португалия футболини иқтисодий инқироз кутмоқда

Португалия терма жамоасининг афсонавий сардори Криштиано Роналдо халқаро майдондаги фаолиятини якунлаганидан сўнг, мамлакат футбол федерацияси (ФПФ) жиддий молиявий ва медиа йўқотишларга учраши мумкин. Маркетинг соҳасидаги етакчи экспертлар Португалия футболи ўз тарихидаги энг катта тижорий инқирозга тайёр туриши кераклигидан огоҳлантирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Португалия Маркетинг бошқаруви институти (ИПАМ) ижрочи директори Даниел Са берган маълумотларга кўра, терма жамоа бренди сўнгги йигирма йил давомида деярли тўлиқлигича 39 ёшли ҳужумчи билан боғланиб қолган. Мутахассиснинг фикрича, Роналдонинг кетиши нафақат майдондаги натижаларга, балки федерациянинг даромад манбаларига ҳам ҳалокатли таъсир кўрсатади.

Бренд қийматининг пасайиши ва янги стратегия

Даниел Са Луса ахборот агентлигига берган интервюсида Роналдонинг шахсий бренди Португалия терма жамоаси ва бошқа кўплаб жамоалар йиғиндисидан ҳам кучлироқ эканини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, футболчи фаолиятини тугатган куни Португалия футболи катта тезликда пастга қараб ҳаракатланувчи эскалаторга тушиб қолади.

"Бу спорт нуқтаи назаридан эмас, балки бренд таҳлили жиҳатидан фожиа бўлади. Кўпчилик ҳали у кетганидан кейин қанчалик катта медиа эътиборни йўқотишимизни тасаввур қила олмаяпти. Айнан у туфайли федерация 20 йилдан ортиқ вақт давомида йирик шартномалар имзолади ва катта маблағ ишлаб топди", — дейди эксперт.

Шу сабабли, Португалия футбол федерацияси ҳозирданоқ "пост-Роналдо" даври учун янги нарратив ва стратегия устида ишлаши лозим. Федерация фақат бир кишига боғланиб қолмасдан, ҳомийлар ва мухлислар учун бошқа турдаги аргументларни тақдим этиши талаб этилади.

Майдон ташқарисидаги империя

Ҳозирда Ал Насср клубида тўп сураётган Криштиано Роналдо нафақат футболчи, балки дунёдаги энг йирик медиа фигура ҳисобланади. Унинг ижтимоий тармоқлардаги обуначилари сони ва реклама шартномалари портфели мислсиз даражада. Экспертнинг таъкидлашича, Роналдонинг шахсий бренди у бутсасини михга илганидан кейин ҳам ўсишда давом этади.

Роналдонинг турли соҳалардаги инвестициялари ва дунёдаги энг кўп кузатиладиган инсон мақоми унинг терма жамоадан кейинги ҳаётида ҳам тижорий муваффақиятини таъминлайди. Бироқ, Португалия терма жамоаси учун бундай йирик фигурани алмаштира оладиган янги юлдузни топиш деярли имконсиз вазифа бўлиб қолмоқда.

Эслатиб ўтамиз, Криштиано Роналдо яқинда берган интервюсида 2026-йилги Жаҳон чемпионати унинг учун охиргиси бўлишини тасдиқлаган эди, аммо у терма жамоадаги умумий фаолиятини қачон якунлаши борасида аниқ муддатни очиқламаган.

Криштиано РоналдоПортугалияФутболТрансферМаркетинг
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мадридда 2 миллион мухлис Испания чемпионлигини нишонладиМадридда 2 миллион мухлис Испания чемпионлигини нишонладиБугун, 18:31Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтдиШакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтдиБугун, 18:26«Металлург» раҳбариятга Саидовни қайтарди: мақсад — Суперлига«Металлург» раҳбариятга Саидовни қайтарди: мақсад — СуперлигаБугун, 18:10Гари Невилл Аргентина терма жамоасини кескин танқид қилди: Улар жуда ёмон ўйнашдиГари Невилл Аргентина терма жамоасини кескин танқид қилди: Улар жуда ёмон ўйнашдиБугун, 17:59Аргентина терма жамоаси Буенос-Айресга қайтди: Лионель Месси маросимда қатнашмадиАргентина терма жамоаси Буенос-Айресга қайтди: Лионель Месси маросимда қатнашмадиБугун, 17:58Онасининг жасорати Нико Уильямснинг муваффақиятига йўл очдиОнасининг жасорати Нико Уильямснинг муваффақиятига йўл очдиБугун, 17:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди