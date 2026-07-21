Килиан Мбаппе ЭА СПОРТС ФК 27 ўйинининг бош юзига айланди
Мадриднинг Реал Мадрид клуби ва Франция терма жамоаси юлдузи Килиан Мбаппе расман ЭА SPORTS ФК 27 футбол симуляторининг муқова қаҳрамони сифатида таништирилди. Тўрт йиллик танаффусдан сўнг дунёнинг энг машҳур спорт ўйини юзига айланган ҳужумчи, ушбу бренднинг янги давридаги асосий тиmsолга айланди. Унинг Сантяго Бернабеу таркибига ўтиши ушбу тижорий ҳамкорликнинг қайта тикланишида муҳим туртки бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ЭА SPORTS расмий маълумотига кўра, 27 ёшли ҳужумчи ўйиннинг ҳам асосий нашрида, ҳам EA Sports ФК Мобиле талқинида марказий ўринни эгаллайди. Тақдим этилган визуал тасвирларда Килиан Мбаппе илк бор Реал Мадрид клубининг анъанавий оқ либосида намоён бўлган. Бу нафақат футболчи, балки Мадрид клуби учун ҳам катта маркетинг ғалабаси сифатида баҳоланмоқда.
Юлдузли қайтиш ва янги мақомКилиан Мбаппе бунгача Пари Сен-Жермен сафида тўп сурган вақтларида кетма-кет уч марта ушбу ўйин серияси муқоваларида кўриниш берган эди. Бироқ EA Sports бренди ребрандинг жараёнини бошлаганидан бери Мбаппе илк бор якка тартибдаги асосий юлдуз сифатида танланди. ЭА SPORTS вице-президенти Жефф Шарманинг таъкидлашича, футболчининг клуб ва терма жамоа даражасидаги ютуқлари уни ўз авлодининг энг нуфузли вакилига айлантирган.
Ўз навбатида, Килиан Мбаппе ушбу янгиликка муносабат билдирар экан, Реал Мадрид шарафини ҳимоя қилаётган бир пайтда бундай эътирофга лойиқ кўрилишини фаолиятидаги энг муҳим лаҳзалардан бири деб атади. "EA Sports ФК муқовасида илк бор пайдо бўлиш мен учун жуда ҳаяжонли ва фахрли лаҳзадир", — дея таъкидлади франциялик ҳужумчи.
Реал Мадрид ва Electronик Артс ҳамкорлигиУшбу ҳамкорлик Electronик Артс ва Реал Мадрид ўртасидаги кўп йиллик стратегик алоқаларнинг давоми ҳисобланади. Килиан Мбаппе ўз жамоадоши Жуд Беллингем ўрнини эгаллади, у аввалги нашрларда асосий юз бўлиб хизмат қилган эди. Шунингдек, Мбаппе Мадриднинг афсонавий "галактикос"лари анъанасини давом эттирмоқда.
Аввалроқ Реал Мадрид сафида тўп сурган қуйидаги юлдузлар ушбу ўйин муқоваларини безаган эди:
- Криштиано Роналдо — FIFA 18 ўйинининг глобал юзи сифатида;
- Эден Ҳазард — FIFA 20 нашрининг асосий қаҳрамони;
- Жуд Беллингем — ўтган мавсумдаги асосий реклама кампаниялари етакчиси.
2024-йилда Испания пойтахтига кўчиб ўтганидан бери Килиан Мбаппе юқори савиядаги ўйинларини намойиш этиб келмоқда. Унинг ЭА SPORTS ФК 27 лойиҳасидаги иштироки нафақат геймерлар, балки бутун дунёдаги футбол ишқибозлари учун янги мавсумнинг энг кутилган воқеаларидан бирига айланади. Ўйиннинг янги қисми график ва техник жиҳатдан янада такомиллашиши кутилмоқда.
…