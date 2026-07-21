Килиан Мбаппе ЭА СПОРТС ФК 27 ўйинининг бош юзига айланди

·0·Спорт
Килиан Мбаппе ЭА СПОРТС ФК 27 ўйинининг бош юзига айланди

Мадриднинг Реал Мадрид клуби ва Франция терма жамоаси юлдузи Килиан Мбаппе расман ЭА SPORTS ФК 27 футбол симуляторининг муқова қаҳрамони сифатида таништирилди. Тўрт йиллик танаффусдан сўнг дунёнинг энг машҳур спорт ўйини юзига айланган ҳужумчи, ушбу бренднинг янги давридаги асосий тиmsолга айланди. Унинг Сантяго Бернабеу таркибига ўтиши ушбу тижорий ҳамкорликнинг қайта тикланишида муҳим туртки бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ЭА SPORTS расмий маълумотига кўра, 27 ёшли ҳужумчи ўйиннинг ҳам асосий нашрида, ҳам EA Sports ФК Мобиле талқинида марказий ўринни эгаллайди. Тақдим этилган визуал тасвирларда Килиан Мбаппе илк бор Реал Мадрид клубининг анъанавий оқ либосида намоён бўлган. Бу нафақат футболчи, балки Мадрид клуби учун ҳам катта маркетинг ғалабаси сифатида баҳоланмоқда.

Юлдузли қайтиш ва янги мақом

Килиан Мбаппе бунгача Пари Сен-Жермен сафида тўп сурган вақтларида кетма-кет уч марта ушбу ўйин серияси муқоваларида кўриниш берган эди. Бироқ EA Sports бренди ребрандинг жараёнини бошлаганидан бери Мбаппе илк бор якка тартибдаги асосий юлдуз сифатида танланди. ЭА SPORTS вице-президенти Жефф Шарманинг таъкидлашича, футболчининг клуб ва терма жамоа даражасидаги ютуқлари уни ўз авлодининг энг нуфузли вакилига айлантирган.

Ўз навбатида, Килиан Мбаппе ушбу янгиликка муносабат билдирар экан, Реал Мадрид шарафини ҳимоя қилаётган бир пайтда бундай эътирофга лойиқ кўрилишини фаолиятидаги энг муҳим лаҳзалардан бири деб атади. "EA Sports ФК муқовасида илк бор пайдо бўлиш мен учун жуда ҳаяжонли ва фахрли лаҳзадир", — дея таъкидлади франциялик ҳужумчи.

Реал Мадрид ва Electronик Артс ҳамкорлиги

Ушбу ҳамкорлик Electronик Артс ва Реал Мадрид ўртасидаги кўп йиллик стратегик алоқаларнинг давоми ҳисобланади. Килиан Мбаппе ўз жамоадоши Жуд Беллингем ўрнини эгаллади, у аввалги нашрларда асосий юз бўлиб хизмат қилган эди. Шунингдек, Мбаппе Мадриднинг афсонавий "галактикос"лари анъанасини давом эттирмоқда.

Аввалроқ Реал Мадрид сафида тўп сурган қуйидаги юлдузлар ушбу ўйин муқоваларини безаган эди:

  • Криштиано Роналдо — FIFA 18 ўйинининг глобал юзи сифатида;
  • Эден Ҳазард — FIFA 20 нашрининг асосий қаҳрамони;
  • Жуд Беллингем — ўтган мавсумдаги асосий реклама кампаниялари етакчиси.

2024-йилда Испания пойтахтига кўчиб ўтганидан бери Килиан Мбаппе юқори савиядаги ўйинларини намойиш этиб келмоқда. Унинг ЭА SPORTS ФК 27 лойиҳасидаги иштироки нафақат геймерлар, балки бутун дунёдаги футбол ишқибозлари учун янги мавсумнинг энг кутилган воқеаларидан бирига айланади. Ўйиннинг янги қисми график ва техник жиҳатдан янада такомиллашиши кутилмоқда.

Килиан МбаппеРеал МадридЭА СПОРТС ФК 27Футбол СимуляториТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси Аргентина терма жамоасининг тантанали маросимида иштирок этишдан бош тортдиЛионель Месси Аргентина терма жамоасининг тантанали маросимида иштирок этишдан бош тортдиБугун, 21:15Интер президенти Алессандро Бастони ва Ал-Ҳилол ўртасидаги миш-мишларга нуқта қўйдиИнтер президенти Алессандро Бастони ва Ал-Ҳилол ўртасидаги миш-мишларга нуқта қўйдиБугун, 20:39Лука Модрич Милан билан шартномани узайтириб, Хорватия терма жамоасидан кетмоқдаЛука Модрич Милан билан шартномани узайтириб, Хорватия терма жамоасидан кетмоқдаБугун, 20:34Жаҳон чемпионати якунлари: Реал Мадрид ва Барселона учун кутилмаган натижаларЖаҳон чемпионати якунлари: Реал Мадрид ва Барселона учун кутилмаган натижаларБугун, 20:17Барселона Мейсон Гринвуд трансферини кўриб чиққани маълум бўлдиБарселона Мейсон Гринвуд трансферини кўриб чиққани маълум бўлдиБугун, 19:55Барселона жаҳон чемпиони Аймерик Лапорте трансфери бўйича музокараларни бошламоқдаБарселона жаҳон чемпиони Аймерик Лапорте трансфери бўйича музокараларни бошламоқдаБугун, 19:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"