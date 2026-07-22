Ламине Ямалнинг севгилиси Инес Гарсия ижтимоий тармоқлардаги ҳужумларга жавоб қайтарди
Испания терма жамоаси ва Барселона клубининг ёш юлдузи Ламине Ямалнинг ҳаёти нафақат майдонда, балки унинг ташқарисида ҳам жамоатчилик диққат марказида бўлиб қолмоқда. 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги ғалабадан сўнг, футболчининг севгилиси Инес Гарсия ижтимоий тармоқларда ўзига нисбатан уюштирилган кенг кўламли танқидлар ва ҳақоратли кампаниялардан сўнг сукутни бузди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳамма воқеа Испания терма жамоасининг финалда Аргентина устидан қозонилган 1:0 ҳисобидаги ғалабасидан кейин бошланди. Байрам тантаналари вақтида "МетЛифе" стадиони майдонида Ламине Ямал билан бирга кўриниш берган Инес Гарсия кўплаб мухлисларнинг эътиборини тортди. Бироқ, байрамдан сўнг тарқалган видеолар жуфтлик ўртасидаги муносабатлар совуқлашгани ҳақидаги миш-мишларга сабаб бўлди.
Ижтимоий тармоқлардаги босим ва танқидларИжтимоий тармоқ фойдаланувчилари тарқалган видеоларда Ламине Ямал ва Инес ўртасида ўзаро мулоқотнинг камлигини пайқашган. Бу ҳолат кўплаб мухлислар томонидан жуфтликнинг ажралиш арафасида эканлиги ҳақидаги тахминлар билан талқин қилинди. Аммо вазият оддий тахминлардан ўтиб, Инесга нисбатан ҳақиқий нафрат кампаниясига айланиб кетди.
Marca нашри хабар беришича, Инес Гарсия ўзига нисбатан билдирилган шафқатсиз изоҳлар ва ҳақоратларга жавобан расмий баёнот билан чиқди. У ўз мурожаатида руҳий босим остида қолганини ва одамларнинг шахсий ҳаётга бу қадар тажовузкорона аралашиши асоссиз эканини таъкидлади.
"Мен ҳам инсонман": Инес Гарсиянинг жавоби"Мен ҳам инсонман ва ҳис-туйғуларим бор," – дея таъкидлади Инес ўз баёнотида. У ижтимоий тармоқларда ўзига нисбатан билдирилган "нафрат" тўлқинини кескин қоралади. Ёш контент яратувчиси сифатида у оммавий эътиборга ўрганаётган бўлса-да, шахсий муносабатларининг ҳар бир детали бундай даражада муҳокама қилиниши унга оғир ботганини яширмади.
Ушбу ҳолат замонавий футболда ёш юлдузларнинг яқинлари дуч келадиган муаммоларни яна бир бор кун тартибига чиқарди. Ламине Ямал каби ёш ва истиқболли футболчиларнинг ҳар бир қадами нафақат спорт нашрлари, балки шоу-бизнес олами томонидан ҳам синчковлик билан кузатиб борилади.
Ҳозирча Ламине Ямалнинг ўзи ушбу вазиятга нисбатан расмий муносабат билдирмади. Бироқ, Испания футбол жамоатчилиги ва мухлислар ўртасида футболчиларнинг шахсий ҳаётига ҳурмат билан қараш лозимлиги ҳақидаги чақириқлар кўпаймоқда. Бу каби ҳолатлар ёш спортчиларнинг руҳий ҳолатига ва уларнинг майдондаги ўйинига салбий таъсир кўрсатиши мумкинлиги мутахассислар томонидан таъкидланмоқда.
…