Ламине Ямалнинг севгилиси Инес Гарсия ижтимоий тармоқлардаги ҳужумларга жавоб қайтарди

·0·Спорт
Ламине Ямалнинг севгилиси Инес Гарсия ижтимоий тармоқлардаги ҳужумларга жавоб қайтарди

Испания терма жамоаси ва Барселона клубининг ёш юлдузи Ламине Ямалнинг ҳаёти нафақат майдонда, балки унинг ташқарисида ҳам жамоатчилик диққат марказида бўлиб қолмоқда. 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги ғалабадан сўнг, футболчининг севгилиси Инес Гарсия ижтимоий тармоқларда ўзига нисбатан уюштирилган кенг кўламли танқидлар ва ҳақоратли кампаниялардан сўнг сукутни бузди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳамма воқеа Испания терма жамоасининг финалда Аргентина устидан қозонилган 1:0 ҳисобидаги ғалабасидан кейин бошланди. Байрам тантаналари вақтида "МетЛифе" стадиони майдонида Ламине Ямал билан бирга кўриниш берган Инес Гарсия кўплаб мухлисларнинг эътиборини тортди. Бироқ, байрамдан сўнг тарқалган видеолар жуфтлик ўртасидаги муносабатлар совуқлашгани ҳақидаги миш-мишларга сабаб бўлди.

Ижтимоий тармоқлардаги босим ва танқидлар

Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари тарқалган видеоларда Ламине Ямал ва Инес ўртасида ўзаро мулоқотнинг камлигини пайқашган. Бу ҳолат кўплаб мухлислар томонидан жуфтликнинг ажралиш арафасида эканлиги ҳақидаги тахминлар билан талқин қилинди. Аммо вазият оддий тахминлардан ўтиб, Инесга нисбатан ҳақиқий нафрат кампаниясига айланиб кетди.

Marca нашри хабар беришича, Инес Гарсия ўзига нисбатан билдирилган шафқатсиз изоҳлар ва ҳақоратларга жавобан расмий баёнот билан чиқди. У ўз мурожаатида руҳий босим остида қолганини ва одамларнинг шахсий ҳаётга бу қадар тажовузкорона аралашиши асоссиз эканини таъкидлади.

"Мен ҳам инсонман": Инес Гарсиянинг жавоби

"Мен ҳам инсонман ва ҳис-туйғуларим бор," – дея таъкидлади Инес ўз баёнотида. У ижтимоий тармоқларда ўзига нисбатан билдирилган "нафрат" тўлқинини кескин қоралади. Ёш контент яратувчиси сифатида у оммавий эътиборга ўрганаётган бўлса-да, шахсий муносабатларининг ҳар бир детали бундай даражада муҳокама қилиниши унга оғир ботганини яширмади.

Ушбу ҳолат замонавий футболда ёш юлдузларнинг яқинлари дуч келадиган муаммоларни яна бир бор кун тартибига чиқарди. Ламине Ямал каби ёш ва истиқболли футболчиларнинг ҳар бир қадами нафақат спорт нашрлари, балки шоу-бизнес олами томонидан ҳам синчковлик билан кузатиб борилади.

Ҳозирча Ламине Ямалнинг ўзи ушбу вазиятга нисбатан расмий муносабат билдирмади. Бироқ, Испания футбол жамоатчилиги ва мухлислар ўртасида футболчиларнинг шахсий ҳаётига ҳурмат билан қараш лозимлиги ҳақидаги чақириқлар кўпаймоқда. Бу каби ҳолатлар ёш спортчиларнинг руҳий ҳолатига ва уларнинг майдондаги ўйинига салбий таъсир кўрсатиши мумкинлиги мутахассислар томонидан таъкидланмоқда.

Ламине ЯмалИнес ГарсиаБарселонаИспанияЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси рекорд ўрнатди: Морган Роджерс тарихдаги энг қиммат британиялик футболчига айландиЧелси рекорд ўрнатди: Морган Роджерс тарихдаги энг қиммат британиялик футболчига айландиБугун, 02:39Эмилиано Мартинез Аргентина терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш ҳақида ўйламоқдаЭмилиано Мартинез Аргентина терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш ҳақида ўйламоқдаБугун, 02:16Виктор Осимхен дунёнинг энг кучли бешта ҳужумчиси қаторига киритилдиВиктор Осимхен дунёнинг энг кучли бешта ҳужумчиси қаторига киритилдиБугун, 01:54Соурав Гангулй Лионель Месси атрофидаги танқидларга муносабат билдирдиСоурав Гангулй Лионель Месси атрофидаги танқидларга муносабат билдирдиБугун, 01:36Италия терма жамоаси Пеп Гуардиола билан музокаралар ўтказди: Паоло Малдини БарселонадаИталия терма жамоаси Пеп Гуардиола билан музокаралар ўтказди: Паоло Малдини БарселонадаБугун, 01:11Муҳаммад Салахнинг Ал-Иттиҳодга трансфери нега амалга ошмади?Муҳаммад Салахнинг Ал-Иттиҳодга трансфери нега амалга ошмади?Бугун, 01:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"