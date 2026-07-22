Қаҳвахонадаги даҳшат: мотоцикл мижозни уриб юборди (видео)

·25·Дунё
Қаҳвахонадаги даҳшат: мотоцикл мижозни уриб юборди (видео)

Туркиянинг Кожаэли шаҳрида мотоцикл иштирокидаги йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлди. Ҳайдовчи бошқарувни йўқотиши оқибатида мотоцикл йўл четидаги қаҳвахонага келиб урилган. Кучли зарба натижасида ичкарида ўтирган мижоз мотоцикл зарбаси остида қолиб, жиддий тан жароҳатлари олган.

Бу ҳақда Haber нашри хабар берди.

Воқеа жойига зудлик билан тиббиёт ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари етиб келган. Жабрланувчига биринчи тиббий ёрдам кўрсатилгач, шифохонага олиб кетилган. Ҳодиса юзасидан тегишли идоралар томонидан суриштирув ишлари олиб борилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Бешиктош»дан 2484 та ставка қилинган: Туркияда 17 амалдор ушланди«Бешиктош»дан 2484 та ставка қилинган: Туркияда 17 амалдор ушландиКеча, 18:56Йўл бўйидаги 10 та яшил шиша сирли воқеага айландиЙўл бўйидаги 10 та яшил шиша сирли воқеага айландиКеча, 18:00Нью-Йоркдаги суд биноси олдида ёнғин чиқармоқчи бўлган шахс ушланди (видео)Нью-Йоркдаги суд биноси олдида ёнғин чиқармоқчи бўлган шахс ушланди (видео)Кеча, 17:44Австралияда бир йўлдошли тўрт эгизак соғ-омон туғилди Австралияда бир йўлдошли тўрт эгизак соғ-омон туғилди Кеча, 17:36Винисиус таътил пайтида ияк коррекцияси қилдирдиВинисиус таътил пайтида ияк коррекцияси қилдирдиКеча, 17:21Ишга қабул қилинмаган аёл қаҳвахонани остин-устин қилди Ишга қабул қилинмаган аёл қаҳвахонани остин-устин қилди Кеча, 16:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?